В ВОЗ призвали вакцинировать всех медиков и пожилых людей от коронавируса

Сенатор Исаков отреагировал на сообщения об «отречении» от дочери

Сенатор Эдуард Исаков подтвердил, что у него произошел конфликт с дочерью Дианой из-за ее антироссийской позиции по Украине. При этом он подчеркнул, что от дочери не отрекался.

В своем Telegram-канале Исаков признается, что не ожидал оказаться в центре бытового скандала. «К сожалению, моя дочь решила все за меня, вынесла наш с ней конфликт на всеобщее обсуждение. Приходится реагировать», – написал он.

«В СМИ печатают громкие заголовки, что «я отрекся от дочери», такие слова я не произносил. У нас с дочерью конфликт, серьезные разногласия. Я разочарован ее поведением и отношением ко мне, ее позицией по отношению к своей стране. Ее взгляды на политику основаны на поверхностных знаниях, неполной информации, полученной исключительно из оппозиционных СМИ. Она рассказывает в интервью про свой проект по демократизации населения. Вероятно, это и было целью интервью – привлечь подписчиков в свой Telegram-канал», – предположил сенатор.

Он также отреагировал на сообщения, что юристы дают оценку его посту о дочери. Сенатор указал, что никакой новой информации о «здоровье и ориентации Дианы» не сообщил, что все это она сама озвучила в интервью средствам массовой информации.

«Не нужно делать из моей дочери жертву. Она не просто выступила против специальной военной операции, она скрытно занималась оппозиционной деятельностью у меня за спиной, проживая в моем доме, на мои средства, понимая, что я работаю в федеральных органах власти. В интервью она призналась, что ходила на оппозиционные митинги, выходила на одиночные пикеты, выражая протест деятельности правительства, при этом она даже не помнит против чего протестовала. Ей дали готовый плакат, зная, что ее отец сенатор, и она пошла. Моя дочь подвержена чужому влиянию. Как оказалось, она организовала свою собственную акцию, призывающую к свержению власти, печатала противоправные листовки в моем доме. А когда ее задержали, она, испугавшись, сказала, что дочь сенатора, ее не имеют права трогать, «папа придет и разберется». Ей не 15 лет, она уже давно не подросток, ей – 25 лет, это взрослый человек, который, признаваясь мне в любви, выступала против меня», – написал Исаков.

Он рассказал, что после задержания у него с дочерью состоялся «долгий разговор». «Она твердо стояла на своей позиции, предлагала мне уволиться, чтобы я не мешал ей реализовывать себя в политике. Уважая выбор дочери, я попросил ее освободить мой дом и заниматься любыми видами деятельности, которыми она пожелает, не нарушая законодательство, начать зарабатывать деньги, обеспечивать себя. После этого она пошла в СМИ-иноагенты и дала интервью с позиции дочери сенатора. Все интервью было посвящено мне, тому, как я тиранил мою дочь, не давал ей свободно выражать свою гражданскую позицию, но которая почему-то по своему желанию проживала со мной и даже не думала съезжать и начинать самостоятельную жизнь. При этом ей было куда переехать, она три года встречалась со взрослым мужчиной моего возраста. У Дианы была двухкомнатная квартира, которую мне вручили за спортивные достижения, только она ее продала, чтобы не работать и жить в свое удовольствие на эти деньги. Когда деньги закончились, она стала просить у меня финансовую поддержку», – указал он.

Сенатор подчеркнул, что «постоянно беседовал» с дочерью по поводу ее профессиональной реализации, оплачивал ее учебу. «Четыре раза моя дочь пыталась получить высшее образование, выбирала разные профессии, но каждый раз через месяц-два бросала учебу», – рассказал он.

«В чем моя ошибка, как отца? Почему моя дочь отказывается прислушиваться ко мне? Считает меня жестоким? Возможно, действительно я уделял ей недостаточно внимания в детстве, в то время я выступал сам как профессиональный спортсмен и готовил к всероссийским и мировым стартам своих учеников с инвалидностью. Я был увлечен своей профессией. Потом создавал региональный Центр адаптивного спорта, руководил им, создал следж-хоккейный клуб. Когда работа занимает много времени, семья, к сожалению, недополучает внимания. К тому же мы с Дианой жили в разных городах, она приезжала ко мне только на каникулы. Когда она училась в пятом классе, я предлагал ее матери, чтобы она разрешила жить Диане в Ханты-Мансийске с моей семьей. Может, тогда все сложилось бы по-другому, и мы не упустили бы ребенка. Дочь была согласна, у нее хорошие отношения с моей супругой и детьми. Но мать Дианы не согласилась», – рассказал Исаков.

«Я не снимаю с себя ответственности за воспитание своего ребенка. Это моя дочь, моя боль. Конечно, она разрывает мое сердце. И мне хочется верить, что она одумается, раскается и вернется на Родину», – заключил сенатор.

Ранее Исаков заявил, что принял решение прекратить общение с дочерью из-за ее антироссийской позиции по ситуации на Украине, которую девушка озвучила в интервью СМИ, признанным иностранными агентами. Диана, по его словам, выступила с такими заявлениями, получив денежные средства. «Другими словами – продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию... Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», – отметил он.