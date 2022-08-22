В Госдуме предложили ужесточить наказание за осквернение государственных символов России представителями ЛГБТ

Травести-артиста, который в екатеринбургском гей-клубе исполнил гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ, стоит посадить на 10–15 суток, а владельца заведения необходимо привлечь к ответственности за пропаганду ЛГБТ-отношений, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В Екатеринбурге травести-артист Сергей Нечаев спел в ночном гей-клубе гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ-сообщества. После этого на мужчину завели административное дело, его передали в производство суду. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что арест за такое правонарушение не предусмотрен, физическим лицам грозит лишь штраф в размере до 3 тыс. рублей.

«Конечно, есть чувство, а есть закон. Как гражданина Российской Федерации меня эта ситуация злит, это деградация чистой воды, но с точки зрения правового поля такое не сильно наказывается. Все-таки мы не какие-то варвары, чтобы запрещать людям нетрадиционной ориентации петь гимн России, ведь они такие же граждане страны. Другое дело, что этот артист переоделся в женщину, выступил в каком-то гей-клубе, да еще и с флагом ЛГБТ», – говорит Хамзаев.

Он подчеркивает, что подобное (флаг ЛГБТ в сочетании с исполнением гимна) оскверняет государственные символы. По его мнению, за подобные правонарушения наказывать штрафом даже в три тысячи рублей недостаточно.

«Лично я бы его по «административке» привлек и посадил на 10–15 суток. Пусть посидит и подумает, стоит ли в будущем такими вещами заниматься. Уголовное наказание за это предусматривать не стоит, но сделать более жестким надо», – считает депутат.

Кроме того, собеседник убежден, что к ответственности необходимо привлечь и администрацию данного заведения, поскольку они допустили проведение такого выступления в своем клубе.

«Я бы сказал, что со стороны гей-клуба это была явная пропаганда ЛГБТ. Лично я вообще никогда бы не узнал о существовании этого клуба, если бы кто-то там не спел гимн России, находясь в женском образе. То есть собственники бизнеса просто взяли и устроили там это шоу, что просто недопустимо. Директора клуба нужно привлечь за пропаганду ЛГБТ, поскольку он не просто допустил этот стыд, так еще и деньги на этом заработал», – заключил Хамзаев.

Ранее замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал предложение Роскомнадзора исключить распространение книг с пропагандой ЛГБТ. Уточняется, что такое решение направлено на сохранение представления о семье как о союзе мужчины и женщины.