Сунак разозлил британцев предвыборным роликом с базукой

Читатели газеты Express резко отреагировали на рекламный ролик кандидата в премьер-министры Великобритании Риши Сунака, в котором он позирует с противотанковой установкой.

В агитационном видео, опубликованном на канале политика, голос за кадром твердит: «Остерегайтесь неудачника, потому что неудачнику нечего терять. Неудачник борется за каждый сантиметр. <…> Они работают усерднее, задерживаются дольше, думают лучше. Неудачники не сдаются. Они будут браться за трудные вещи, и они никогда не успокаиваются». На одном из кадров Сунак появляется, предположительно, с противотанковой установкой британского производства Nlaw в руках и наводит ее в объектив камеры, передает РИА «Новости».

Читатели газеты Express обозлились на Сунака и раскритиковали его рекламный ролик.

«До его отставки я всегда думал, что с Сунаком все в порядке. Но теперь я понял, что он высокомерный, эгоцентричный и крайне грубый хулиган», – считает Zerotruth.

«Какой же хлам это видео! Он очень богатый человек, который понятия не имеет, как британцы будут справляться во время этой рецессии!», – возмутился PIPPA43.

«Люди не хотят знать, что он неудачник. Они хотят знать, что он сделает для них во время этого кризиса», – напомнил tekline.

«Он сейчас в отчаянии, и это видно», – отметил red_33.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак пришел на дебаты в дырявом ботинке, за это его высмеяли читатели таблоида Daily Mail.