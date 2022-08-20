В Британии удивились стойкости российской экономики

Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС», говорится в публикации Financial Times.

Как отмечает издание, быстрые действия, предпринятые Центральным банком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, стабилизировали рубль, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС», передает РИА «Новости».

В то же время автор статьи считает, что в дальнейшем «наибольшее влияние» на Россию может оказать потеря западных технологий и компонентов, которые Пекин или другие страны «не смогут полностью заменить».

Накануне во Франции удивились работающим кондиционерам и забитым товарами полкам в магазинах России. Как отметил французский телеканал France 2, несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: дефицит так и не случился.

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