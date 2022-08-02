Россия опровергла утверждение Блинкена о военной базе на Запорожской АЭС

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2 августа, вторник | Последнее обновление — 04:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны Украины заявило о «совместных операциях» с Польшей
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Ошибка США была в том, что, бомбя Сербию, они показали свою ненависть, а мы увидели и поняли ее правильно, ведь они возненавидели сербов за то, что сербы похожи на нас. Это была лишь частичка великой ненависти Запада к России.
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Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит.
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Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия опровергла утверждение Блинкена о военной базе на Запорожской АЭС
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Утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, не соответствует действительности, заявила российская делегация на Обзорной конференции ДНЯО.
В заявлении говорится, что Москва «полностью отвергает подобные обвинения». Россия не раз указывала, что действия российских военных «никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции». Подчеркивается, что на АЭС нет вооруженных формирований России за исключением охраны, передает РИА «Новости».
При этом Россия указала, что Украина совершила ряд провокаций с использованием беспилотников, в том числе поставленных государствами НАТО, с целью нарушить нормальное функционирование станции и запугать персонал. Киев стремится подорвать безопасность АЭС и создать угрозу ядерной катастрофы, заявили в делегации. Отмечается, что такие «шаги делаются Киевом при полной поддержке США и других западных государств».
В заявлении сказано, что АЭС «взята под охрану исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими формированиями и иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для возможной организации ядерной провокации с непредсказуемыми последствиями».
В июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, которая находится на освобожденной Россией территории. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.
Кроме того, делегация прокомментировала слова президента США Джо Байдена «о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ». Россия «хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является «красивыми словами», ведь «именно США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности».
Указывается, что «как раз задачей этого диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков». По мнению российской стороны, США «пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать, чего они все-таки хотят – далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры».
Напомним, Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».
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Посол Украины потребовал от России вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР
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Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – передает ТАСС слова Пристайко.
Пристайко признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.
В 1993 году России взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза с тем, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва все долги погасила, а Киев до сих пор не выполнил обязательство по передаче РФ своих зарубежных активов.
Пристайко возглавлял МИД Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020-го. С 4 марта по 4 июня 2020 года занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
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Хуснуллин рассказал о будущем «Азовстали» в Мариуполе
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На территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил замглавы правительства России Марат Хуснуллин.
«Мы не видим восстановление («Азовстали») в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина в эфире канала РБК.
Он добавил, что строители сдадут первые жилые дома в Мариуполе уже в сентябре. Кроме того, строятся больницы, планируется возвести центр МЧС.
По словам Хуснуллина, специалисты уже заменили большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные.
«Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов», – добавил вице-премьер.
Напомним, в конце июля Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
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Переправа через Днепр заработала в Херсоне у Антоновского моста
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Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.
Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики, передает РИА «Новости».
Ранее власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего в ходе обстрела со стороны Украины.
Напомним, 20 июля украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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В Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР
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«Россия сама погасила все долги СССР и получила взамен всю зарубежную советскую собственность. Поэтому мы никому ничего не должны и отдавать не будем», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее один из украинских дипломатов потребовал у Москвы вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР.
«Москва оплатила все внешние долги за весь бывший Союз, в том числе – и за Украину. Мы не требовали никаких прямых компенсаций с бывших союзных республик, но договорились, что вся зарубежная собственность СССР отходит России. Причем объем собственности был большой, но все равно совершенно несопоставимый с суммой долгов», – пояснил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. По словам собеседника, долг СССР далеко превышал 100 млрд долларов, кроме того, Россия выплатила проценты за то, что погасила в начале нулевых годов долги раньше срока.
«Часть российских политиков предлагала направлять средства, которые предназначались на проценты за досрочное погашение, на развитие страны, а сам долг отдавать по старому графику. Но Путин ответил, что мы не можем перекладывать этот финансовый груз на будущие поколения россиян. Кстати, Киев в итоге так и не выполнил свою часть соглашения по поводу предоставления недвижимости. На этом фоне слова Пристайко звучат особенно странно», – отметил сенатор.
«Заявление Пристайко – попросту пустое. Оно рассчитано на ту часть россиян, которые не в курсе ситуации. Москва если и будет на него отвечать, то только в рамках какого-либо судебного процесса, который, допустим, инициирует Киев. Возможно, Пристайко выступил с таким требованием лишь затем, чтобы привлечь внимание лично к себе, мелькнуть в прессе. Ведь неизвестно, послом какой страны он окажется в ближайшем будущем», – добавил парламентарий.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – заявил ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Правда, дипломат признал, что в 1993 году Москва взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет ей. Посол напомнил, что правительство Украины с этим согласилось, однако парламент так и не ратифицировал соглашение.
Как напомнил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва сама погасила все долги, тогда как Киев до сих пор не выполнил свою часть обязательств по передаче РФ своих зарубежных активов.
В прошлом месяце сообщалось, что Киев рассматривает возможность подачи в Великобритании иска о «конфискации» 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России. Стоимость объектов может достигать 100 млн фунтов стерлингов.
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Медведев: Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, заявил: «Оно нам вообще надо?».
Медведев напомнил в Telegram о том, как «чуть больше месяца назад» указывал, что «для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности», которые без России «решить невозможно», и что США «приползут с этой темой». «Ну вот. Приползли», – заявил он.
По словам Медведева, Байден «скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы» и что «нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году».
«Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты, – заявил Медведев. – Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим».
Напомним, Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
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Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями
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США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе, говорится в опубликованном заявлении президента США Джо Байдена по случаю открытия конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.
«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <...> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», – приводит заявление ТАСС.
Напомним, российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
Инспекционную деятельность по ДСНВ приостановлена по взаимному согласию сторон из-за ограничений по пандемии.
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Украина начала принудительную эвакуацию жителей занятого ВСУ Артемовска
Украинские военные принудительно эвакуируют мирных граждан Артемовска (Бахмута), а также занимаются мародерством, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Также хочу отметить, что сейчас мы отмечаем в населенном пункте Артемовск принудительную эвакуацию мирных граждан [украинскими силовиками]. Поскольку есть еще такой факт, как мародерство и поддержание этого со стороны командования тех подразделений [вооруженных сил Украины] на местах, потому что они считают, что <…> все ценные вещи мирных граждан – это их трофеи», – цитирует его ТАСС.
В пятницу в Минобороны сообщили, что боевики нацбатальонов оборудовали склад боеприпасов в здании медицинского колледжа города Артемовска Донецкой народной республики, заминировав к нему все подходы.
Ранее в ЛНР сообщили, что нацполиция Украины с привлечением волонтеров силой эвакуирует людей из ряда городов Донецкой народной республики (ДНР), временно контролируемых Киевом.
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Блинкен: США применит ядерное оружие при чрезвычайных обстоятельствах
Американская сторона рассмотрит возможность применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров. Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», – цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан никогда.
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В ЕС заявили о нехватке денег для финансовой помощи Киеву
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Чтобы выделить Украине новый пакет помощи на сумму 8 млрд евро, Евросоюзу нужна дополнительная подушка безопасности, которой могут стать гарантии от стран союза, однако средств для этого пока нет, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии.
ЕК полагает, что любое новое выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, уточнила она по вопросу возможности выделения дополнительных 8 млрд евро.
«В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», – передает слова представителя пресс-службы РИА «Новости».
По ее словам, ЕК рассматривает альтернативные варианты разрешения ситуации, в том числе гарантии от стран-членов ЕС. Она пояснила, что речь не идет о том, чтобы страны-члены сообщества сейчас предоставили дополнительные деньги в бюджет ЕС, но о том, чтобы они гарантировали возможность совершить соответствующие финансовые вливания при необходимости.
«Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами», – сказала представитель ЕК.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предоставил Украине льготный кредит в 1 млрд евро, еще 590 млн будут переведены позднее.
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Эксперт: Украина запишет в предатели отказавшихся от эвакуации жителей Донбасса
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«Украинские «нацики» и так постоянно говорят, что вообще почти все жители, которые остались на занятой российскими войсками территории, – это предатели. Такое же отношение к этим людям и у киевской власти», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Киев заявил, что снимает с себя ответственность за социальное обеспечение жителей прифронтовой зоны.
«Киев не хочет брать на себя ответственность за тех, кого он на самом деле давно уже не считает своими гражданами. Спецоперация длится с февраля, все это время на Юго-Востоке Украины идут бои. И тут вдруг Киев вспомнил о том, что там есть местные жители. При этом Украина продолжает относиться к ним, как к людям второго сорта. Известны случаи, когда ВСУ заходили в донецкие деревни и запрещали местным прятаться в единственном на всю округу бомбоубежище, превратив его в свой штаб», – рассказал политолог Владимир Корнилов.
«Те, кто хотел уехать в тыл, уже преимущественно сделали это сами, за свой счет. Те, кто остался, в большинстве своем ждут прихода российских войск. Не стоит забывать и тех, кто хотел бы переждать бои на территории России, но их туда попросту не пускают боевики», – перечислил собеседник.
«Впрочем, по мере приближения линии фронта будут и те, кто захочет эвакуироваться в украинский тыл. В основном, это жители Донбасса, которые надеются переждать острую фазу в тихом месте, чтобы потом вернуться домой. Но о какой материальной помощи этим «временно перемещенным» может идти речь, когда Киеву не везде сейчас хватает денег даже на зарплату для работающих людей?» – задается эксперт риторическим вопросом.
Украинцы, которые подпишут официальный отказ от эвакуации, о котором упоминала Верещук, в глазах киевских властей станут предателями, уверен Корнилов. «Украинские «нацики» и так постоянно говорят, что вообще почти все жители, которые остались на занятой российскими войсками территории, – это предатели. Такое же отношение к этим людям и у киевской власти, правда, власть не решается говорить об этом вслух. Но известно, что Служба безопасности Украины получила право применять к таким людям такие меры, как обыск, санкции и так далее», – уточнил Корнилов.
Такое происходит не только в Донбассе, но и в других прифронтовых регионах, напоминает эксперт. «Посмотрите, что происходит в Николаевской области. Тамошний губернатор Виталий Ким объявил под подозрением практически каждого жителя. Проверяют социальные сети всех жителей области. За донос платят сто долларов. Я предполагаю, что такую практику перенесут на все территории, которые оказались поблизости от фронта», – сказал Корнилов.
«Когда придет российская армия, граждане Украины в подавляющем большинстве примут российские паспорта, – предрекает эксперт. – Правда, еще вопрос, откажутся ли они от украинских паспортов. Ведь у них родственники останутся на территории, подконтрольной Киеву».
В субботу президент Владимир Зеленский заявил об обязательной эвакуации жителей подконтрольной части Донбасса. «Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем», – пообещал Зеленский.
В свою очередь, вице-премьер Ирина Верещук уточнила, что в данных районах отсутствует газо- и надлежащее электроснабжение. «33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», – цитировал Верещук ТАСС. По ее словам, «если человек отказывается, он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл. Из уст киевских политиков при этом звучат подозрения, что жители Донбасса «лояльно относятся к противнику» и ждут прихода российской армии.
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Дело пяти иностранных наемников поступило в Верховный суд ДНР
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Верховный суд ДНР приступил к работе над делом еще пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, сообщили в пресс-службе суда.
«В производство Апелляционной палаты Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве», – приводит сообщение «Донецкое агентство новостей».
Напомним, в Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. В силовых структурах ДНР сообщали, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Украинцев выгнали с пляжа Черногории из-за флага
В Черногории украинцев попросили покинуть местный пляж из-за флага их страны, инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Украинских граждан, закутанных в желто-синие флаги, силой выгнали с черногорского пляжа, предположительно, это произошло именно из-за символа страны, сообщает ФАН.
Конфликт начался после того, как украинцы развесили флаг на одном из шезлонгов в Ponta Beach Club. Местные жители пожаловались на них персоналу.
Сотрудники попросили убрать флаг, но те отреагировали отказом, и ситуация переросла в конфликт.
Работникам пришлось силой выталкивать сопротивляющихся украинцев и вызывать полицию.
В апреле в Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину. Нападавшие разбили ей голову.
Из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица
Рост безработицы в стране до 2,5 млн человек спровоцировали украинские беженцы, которые стали регистрироваться на рынке труда Германии, сообщает Bloomberg.
При этом отмечается и рост количества вакансий в стране. Например, в конце июля свободных рабочих мест в Германии насчитывалось более 880 тысяч, сообщило Федеральное агентство занятости ФРГ. Однако большинство из них могут достаться именно украинцам, поскольку не требуют высокой квалификации или особых навыков. Между тем беженцы с Украины не спешат устраиваться на работу, передает «Ридус».
За три с половиной месяца в Германию прибыли более 800 тыс. украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам.
До этого стало известно, что в странах Запада у украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами.
В Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины
Нахождение Херсонской области в составе Украины было исторической ошибкой, поскольку это русская земля, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – передает его слова РИА «Новости».
Стремоусов заявил, что Херсонская область активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России. Он отметил, что приоритетом властей является налаживание социально-экономического благосостояния жителей региона.
Замглавы администрации области также отметил, что Украина давно утратила независимость и превратилась в «американскую корпорацию».
СК возбудил уголовное дело по факту атаки на штаб ЧФ
Главным военным следственным управлением Следственного комитета по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.
Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).
«Предварительно установлено, что 31 июля около 6 часов на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 6 человек, которые были незамедлительно госпитализированы, а также частично разрушена стена и имеются многочисленные повреждения окон и фасада здания штаба», – говорится в сообщении на официальном сайте СК.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона.
Позднее Развожаев уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. «Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Также стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
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