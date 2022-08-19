В Запорожской области сообщили об усилении систем ПВО в районе ЗАЭС

Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, Россия обеспечила безопасность на объекте, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

«Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает абсолютно все меры для обеспечения безопасности», – цитирует его РИА «Новости».

Рогов отметил, что присутствие Росгвардии и систем ПВО России на АЭС – гарантия того, что атомная станция будет в порядке и подавляющая часть снарядов и ракет будут перехвачены.

При этом он подчеркнул, что все случаи обстрелов атомной станции задокументированы, а генсек ООН Антониу Гутерреш может лично приехать в Энергодар и убедиться, что АЭС обстреливает украинская сторона.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.

В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.