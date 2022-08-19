Политолог объяснил призыв Берлускони отказаться от российского газа

«Сейчас в Европе не осталось серьезных политических сил, которые можно было бы охарактеризовать как союзников Кремля. Это новое явление, которого не было в 2014 году после событий в Крыму», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя призыв бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони отказаться от российского газа.

«Я думаю, что это сейчас общая тенденция, когда правые, причем не только Берлускони, но и, скажем, французский политик Марин Ле Пен, пытаются дистанцироваться от России, исходя из того, что если тебя не будут с этим ассоциировать, то это принесет больше издержек. Больше минусов, чем плюсов в электоральном, репутационном плане и так далее», – говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он подчеркивает, что политики, конечно, делают оговорки в виде того, что необходимо сохранять каналы коммуникации, не терять контактов, но при этом сейчас в Европе не осталось серьезных политических сил, которые можно было бы охарактеризовать как союзников Кремля. По его словам, это новое явление, которого не было в 2014 году после событий в Крыму и в Донбассе.

Также он сравнивает поведение Берлускони с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, который, в отличие от итальянца, не призывает отказываться от российского газа. «Берлускони задержался в политике дольше, чем Шредер. Он никогда не работал на российские корпорации, как Шредер. И, возможно, у него есть какие-то политические планы, которых у Шредера, по всей видимости, уже нет. Итальянская политика слабо предсказуемая, но я не исключаю прихода к власти какой-то правой коалиции. Не обязательно там будет Берлускони, но он может на нее влиять», – заключил политолог.

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони призвал отказаться от российского газа. При этом он отметил, что тогда в стране должны быть созданы предпосылки для альтернативных поставок. Так он счел необходимым создание терминалов по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводов по производству энергии из отходов, а также инвестировать в возобновляемые источники энергии и вновь начать исследования в области чистой ядерной энергетики.