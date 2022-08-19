Берлускони призвал избавиться от зависимости от российского газа

Зависимость страны от российского газа создает проблемы, и от нее надо избавляться, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью газете «Фольо».

«Необходимо создать условия для альтернативного энергоснабжения. Должны быть регазификаторы и термоэлектрогенераторы, инвестиции в обновляемые источники энергии, следует возобновить исследования в области чистого атома. Только тогда мы сможем положить конец зависимости, которая представляет для нас очевидную проблему», – цитирует ТАСС Берлускони.

Экс-премьер отводит нынешнему главе правительства Марио Драги «важную роль для Италии» на международной арене. «Наша задача состоит в том, чтобы не растерять достижения правительства Драги», – добавил он, подчеркнув, что всегда поддерживал этого политика и выдвигал в свое время его кандидатуру на руководящие посты, в том числе на должность президента Европейского центрального банка.

Кабинет Драги поставил цель найти альтернативные российским источники поставок газа к середине 2024 года. К настоящему моменту, по утверждению властей, импорт голубого топлива из РФ сократился с 40% до 25%.

Призывы к отказу от российского газа звучат не только со стороны бывших членов ушедшего в отставку правительства Марио Драги и левоцентристской Демократической партии, но и от оппозиционной партии «Братья Италии». На предстоящих 25 сентября выборах в парламент она будет выступать в составе правоцентристской коалиции вместе с партией Берлускони «Вперед, Италия» и «Лигой».

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