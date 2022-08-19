Эксперт объяснил отказ россиян от VPN-сервисов

«Создатели VPN воспользовались тем, что весной спрос на них резко вырос, и сбывали в России сделанные «на коленке» сервисы. Но сейчас наши сограждане начинают ставить приоритетом безопасность своих данных», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Артем Геллер, комментируя данные статистики о том, что почти пятая часть россиян избавилась от VPN.

«Статистика о том, что около пятой части россиян, установивших VPN в этом году, отказались от него, видится мне вполне репрезентативной. Весной о рисках этого сервиса мало кто задумывался. Поскольку спрос тогда был очень большой, то рынок ответил на него соответствующим предложением – множество ИТ-специалистов выпускали тогда VPN-продукты буквально «на коленке», поэтому безопасность этих сервисов оказалась в итоге весьма сомнительной. Деньги тогда вбрасывались не в создание качественного продукта, а в его рекламу. Разработчикам хотелось успеть «урвать» свою долю пользователей», – рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер.

«Тогда многие люди установили себе эти раскрученные VPN, не желая отказываться от ряда привычных соцсетей, которые были блокированы на территории РФ. Однако постепенно они стали сталкиваться с утечками данных и другими проблемами, – пояснил собеседник. – Многие осознали тот факт, что собственники VPN-сервисов вполне могут торговать всеми персональными данными пользователей, к которым они получают доступ. В наших СМИ также усилилось информирование о рисках, связанных с использованием VPN, что тоже привело к оттоку из них со стороны россиян».

Согласно исследованию отечественной социальной сети TenChat, среди установивших VPN в этом году россиян почти пятая часть (18%) отказались от него или сменили сервис на другой, пишет в пятницу «Газета.ру». Среди причин, побудивших отказаться от VPN, назывались блокировки таких сервисов (47%), неудобство и перебои в работе некоторых приложений (18%). Также респонденты жаловались на увеличение скорости разрядки аккумулятора (10%) и рост расхода трафика (9%).

Как сообщила накануне газета ВЗГЛЯД, специалист по компьютерной безопасности Майкл Горовиц в своем отчете подтвердил опасения многих пользователей по поводу VPN. Эксперт выяснил, что ни один VPN-сервис не обеспечивает полноценное шифрование передаваемых данных при работе в операционной системе iOS от компании Apple версии 13.3.1 и выше. Причина заключается в том, что устройства не разрывают сеансы и соединения, установленные до активации VPN, поэтому они могут отправлять данные за пределы активированного «туннеля». Другими словами, происходит утечка данных.

В прошлом месяце специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий Российского технологического университета (РТУ) проанализировали 72 наиболее популярных сервиса VPN, выяснив в итоге, что большинство из них передают данные о пользователях третьим лицам. При этом почти 20% сервисов вообще не скрывают реальный IP-адрес клиента, сообщала «Lenta.ru». Оказалось, что 87% подобных программ включают как минимум одну стороннюю библиотеку отслеживания – «перехватывают» трафик клиентов, а 39% – самостоятельно закачивают на устройство пользователя и без его ведома сторонние мобильные приложения.