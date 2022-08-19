В России задумались об обязательной цифровой маркировке БАДов

Противопехотные мины «Лепесток» нашли в Белгородской области

Большое количество лепестковых мин обнаружено после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области, одному ребенку оторвало кисть, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И «Лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», – цитирует ТАСС Гладкова.

По его словам, опасность последствия обстрелов не только в Шебекинском округе, но и в других районах, также заключается в том, что дети находят неразорвавшиеся снаряды и патроны.

«У нас есть большая трагедия, уже она случилась, мальчик потерял кисть, пытаясь разобрать один из патронов. И сейчас давал распоряжение, чтобы в каждой школе провели родительские собрания, <…> мы должны быть бдительными», – добавил губернатор.

О первом сбросе на Донецк украинских «Лепестков» стало известно в конце июля. Позднее обстрелы столицы ДНР с последующим сбросом «Лепестков» стали регулярными.

С тех пор поступают сообщения о гибели и ранениях мирных жителей и происшествиях в результате срабатывания этих мин. Так, в середине августа на мине «Лепесток» подорвалась и погибла российская журналистка Земфира Сулейманова.

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Дистанционная установка производится при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. «Лепестки» могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.

Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.

В начале августа Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин «Лепесток». Кроме того, в ООН обратились Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана.