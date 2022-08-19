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Литва отреагировала на появление «Кинжалов» в Калининградской области
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Размещение в Калининградской области российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» значительно не повлияет на баланс сил в регионе, заявил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Уровень угрозы, которая может исходить соседям от России, от размещения гиперзвуковых «Кинжалов» сколько-нибудь значительно не повысится», – приводит ТАСС комментарий Анушаускаса.
Ранее в Калининградскую область были переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно.
В Эстонии владельцы больших внедорожников получили предупреждения об изъятии машин
Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам частных автомобилей предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств силами обороны в случае объявления в стране военного положения, сообщило издание Eesti Ekspress.
«Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам больших внедорожников класса «люкс» предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств Силами обороны в случае объявления в стране военного положения», – приводит РИА «Новости» сообщение департамента.
Издание Eesti Ekspress отмечает, что содержание данных решений представляет собой «информацию для внутреннего пользования». Решения распространяются на автомобили категории N1G (внедорожники весом не более 3,5 тонн), такие как Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, BMW X5 и X6, Audi Q7 и других внедорожников.
В обычной ситуации зачисление техники в резервный список не влечет за собой никаких особых обязательств, но если будет объявлено военное положение, то полностью заправленное топливом транспортное средство должно быть доставлено в указанное место и передано силам обороны, отмечает издание.
Ранее в Эстонии пожаловались на кибератаки после демонтажа танка Т-34 в Нарве
Напомним, власти стран Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство.
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Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями
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«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Запад все чаще будет вести торговлю с Россией в обход рестрикций», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя возобновление продаж российских облигаций на европейских и американских инвестиционных площадках.
«Ситуация с санкциями достигла своего предела. Рестрикции вводились по принципу шока. Но шока у российской экономики так и не произошло. При этом издержки для Запада будут только нарастать. И, естественно, крупные игроки будут пытаться снизить давление на себя. Подобных историй будет становиться все больше», – сказал экономист Антон Любич.
«В итоге российскую нефть будут покупать в обход эмбарго, а газ будут покупать через третьи страны. Не исключено, что и оборудование, которое ранее было запрещено ввозить в Россию, вновь окажется в нашей стране. Нечто похожее мы видели в случае с турбинами Siemens», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем эксперт усомнился в том, что американские и европейские банки начали торговать именно подсанкционными облигациями. «Абсолютного запрета на работу с российскими бумагами сейчас нет. Поэтому торговля возобновилась по банальной причине: банки хотят заработать деньги не только для себя, но и для своих клиентов. Дело в том, что сейчас инвесторы оставили российский рынок, многие бумаги недооценены, и на этом можно выиграть», – пояснил он.
Подобные торги могли начаться и раньше, считает эксперт, однако «на то не было согласия властей западных стран». «Крупные корпорации действуют в тесной координации с правительствами. Тут нет никакой «невидимой руки рынка», это согласованные действия», – утверждает он.
«Когда санкции против России только вводились, правой руке не было смысла играть против левой. Сейчас же, когда избранная в феврале стратегия не дала желаемого результата, мы увидим целый ряд ее коррективов», – заключил Любич.
Ранее представители Deutsche Bank не подтвердили, но и не опровергли информацию о возобновлении торговли российскими облигациями. Когда пресс-службу попросили пояснить соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», сообщает «Прайм».
В свою очередь журнал Financial Times сообщил, что европейские банки UBS, Barclays и Deutsche Bank возобновили торговлю российскими облигациями. Это произошло после того, как в прошлом месяце министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, и JPMorgan, Bank of America, Jefferies, а также Citigroup вернулись к торгам российскими государственными и корпоративными облигациями.
Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.
Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией». При этом, по данным FT, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.
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Пушков: Пусть Эстония остается со своим холодным морем
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Если Эстония не хочет принимать российских туристов, то пусть остается со своим холодным морем и бледными копиями более привлекательных городов Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Не очень понимаю, зачем в таких условиях вообще ехать в Эстонию. Пусть остаются со своими бледными копиями куда более привлекательных европейских городов и с холодным морем. А то в Таллине делают вид, будто все туда рвутся. Это не так. Не хотят русских туристов – их не будет», – написал он в Telegram-канале.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства.
В четверг власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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Эксперт: Россия восстанавливает суверенитет над месторождениями нефти и газа
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«Россия никого не выгоняет из нефтегазовых проектов. Но мы создаем условия, при которых можно обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее компания «Газпром нефть» потребовала перевести совместное предприятие с Shell в российскую юрисдикцию.
«Shell второй раз попадает под каток механизма, в рамках которого все иностранные юрисдикции в российских проектах аннулируются. Разница лишь в том, что в первом случае речь шла о постановлении президента, а сейчас мы увидим решение суда», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Фактически в силу вступает норма, согласно которой лицензия на месторождение не может принадлежать компании, зарегистрированной за рубежом. И подобные меры необходимы, чтобы мы могли обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заметил собеседник.
Эксперт также напомнил, что в числе первых под новые нормы попал проект «Сахалин-2». «Ситуация заключалась в том, что Shell заявил о намерении уйти из России. И мы ограничили им маневр. А учитывая, что «Салым» – это небольшой проект, кардинально на ситуацию с Shell это не повлияет», – пояснил он.
«При этом санкции, которые так активно против нас вводил Запад, стали своего рода спусковым крючком. До этого мы не могли просто так заставить компании перерегистрироваться. А сейчас правил игры просто не существует», – говорит эксперт.
«И не мы разрушили эти правила. Прошло почти полгода, прежде чем Россия перешла к жестким мерам, в то время как наши активы начали национализировать еще в первые месяцы СВО. При этом мы никого не выгоняем. Москва просто создает условия, в которых можно взять под контроль работу всех механизмов отрасли», – заключил Юшков.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» через свою структуру «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) – совместное предприятие с Shell – в российскую юрисдикцию.
Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, в заявлении предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев.
По мнению «Газпром нефти», основанием для иска стало «совершение Shell Salym, связанным с недружественным иностранным государством, действий, препятствующих функционированию SPD на территории РФ», сообщает «Коммерсант».
Компания считает, что таковыми являются публичное заявление Shell о приостановлении деятельности в РФ, сделанное в конце февраля, ограничение на продажу нефти дочерней Shell Trading, препятствование продаже нефти в адрес второго акционера «ГПН-Салымские проекты» и других российских компаний, а также неоплата поставленной в мае нефти «по указанию Shell Salym».
Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях.
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В ЕС увеличение торговли России и Турции вызвало раздражение
Часть европейских стран потребовали у Анкары дополнительной информации по ее отношениям с Москвой из-за роста российско-турецкого товарооборота, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение», – сказал один из неназванных чиновников ЕС, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.
Представитель министерства торговли Турции заявил, что речь не идет о «выдающемся изменении» в росте торговли с Россией.
Издание также указывает, что рост относительно невысок. Согласно турецкой статистике, объемы экспорта Турции в Россию с мая по июль составили 2,04 млрд долларов, что на 642 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2022 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем в 2021 году, он дошел до показателя в 730 млн долларов.
При этом в ЕС понимают ценность турецкого лидера Тайипа Эрдогана как переговорщика с российским коллегой Владимиром Путиным, указывает издание.
«Это Турция, все [в ЕС] нуждаются в ней, по одной или другой причине <...> Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать правилам», – заявил один из собеседников.
Ранее газета New York Times опубликовала статью о том, что сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны.
До этого в Турции заявляли, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится.
Напомним, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
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Минтранс Литвы попросил банки принять оплату транзита в Калининград
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Министерство транспорта Литвы попросило банки в исключительных случаях создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининград.
«Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом», – приводит агентство ELTA сообщение министерства, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве также подчеркнули, что банки, Ассоциация банков Литвы и ответственные организации постоянно ведут консультации по поводу конкретных случаев, однако окончательное решение об осуществлении платежей зависит не от государственных учреждений.
Ранее сообщалось, что литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией. Однако глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков накануне в интервью газете ВЗГЛЯД выразил уверенность в том, что компромиссный вариант оплаты на переговорах с Литвой «все же будет найден».
В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.
После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй-банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.
Пресс-служба главы региона Антона Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй-банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.
Позднее СМИ со ссылкой на литовскую Службу расследования финансовых преступлений сообщили, что банковские платежи от российских партнеров за калининградский железнодорожный грузовой транзит по территории Литвы могут приниматься в порядке исключения с индивидуальной оценкой каждого случая перевода финансовых средств.
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СМИ: Европейские банки решили возобновить торговлю российскими облигациями
Некоторые банки в Европе вслед за американскими возобновили торговлю облигациями России, сообщает Financial Times.
В частности, речь идет о банках UBS, Deutsche Bank и Barclays, передает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило, что некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов. Как сообщает издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group.
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Цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров
В ходе торгов во вторник цена газа в Европе поднялась выше 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта, общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2618,6 доллара за 1 тыс. куб. м, или 249,65 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис.
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На Западе призвали объявить российские алмазы «кровавыми»
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США, Канада, страны Евросоюза и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» («конфликтных»), то есть добытых в зоне конфликта, из-за ситуации на Украине, сообщили СМИ.
«Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», – передает ТАСС со ссылкой на The New York Times письмо представителя Госдепартамента США председателю Кимберлийского процесса (КП), занимающегося вопросом «конфликтных алмазов».
Газета также сообщает, что вопрос присвоения российским алмазам подобного статуса был поднят на собрании Кимберлийского процесса в июне. Тогда решение, которое, согласно правилам организации, должно быть единогласным, было заблокировано Россией, Белоруссией и Китаем. После этого возникли споры о том, должна ли Россия принимать участие в работе Кимберлийского процесса. Представители США и Великобритании бойкотировали заседания, проводимые представителями России.
The New York Times отмечает, что США и ряд других стран ввели ограничения на экспорт необработанных алмазов из России в связи с ситуацией на Украине. Однако после обработки в других странах отметка о происхождении камня меняется. Так, многие алмазы, попадающие в США, добываются на территории Российской Федерации, но помечены как камни индийского происхождения.
В пресс-службе российского Минфина заявили, что попытки правительств западных стран присвоить алмазам из России статус «кровавых» являются «политической демагогией», передает РИА «Новости».
Напомним, американская компания Tiffany прекратила работать с алмазами из России, а также с бриллиантами российского происхождения вне зависимости от места, где они были огранены.
Американский военный эксперт заявил о страхе Украины проиграть из-за Европы
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Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, заявил Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.
По мнению специалиста, в бывшей советской республике понимают, что ЕС уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет «боеприпасная диета», которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях, пишет РИА «Новости».
«И я думаю, что их больше всего беспокоит, что, если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», – заявил Кофман.
При этом военный эксперт оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.
При этом политолог Конрад Ренкас заявил, что польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины.
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Стало известно о боязни Запада предлагать в ООН санкции против России
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Западные страны не предлагают новых ограничительных мер против Москвы в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других стран, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов, все большее число государств отказываются от публичной критики России. «В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Как заявил в беседе с Reuters научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован, со временем становится все труднее найти «разумные способы наказать» Россию. «Поддержка (мер против России) будет снижаться, поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии», – высказался высокопоставленный азиатский дипломат.
В апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. В марте Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине. До этого была принята резолюция «Агрессия против Украины». МИД заявил, что ее принятия Генеральной ассамблеей ООН было выбито Западом под угрозой санкций.
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Пользователей Сети разозлил совет ЕК есть червей
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Пользователи соцсетей возмутились записью в аккаунте Еврокомиссии о возможности использования насекомых в качестве еды.
«Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка», – написал Arnth Velturu в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Комментарии пользователей передает РИА «Новости».
«Вы будете есть то, что мы вам скажем, и будете счастливы, в то время как мы, те, кто лучше вас, продолжим наслаждаться едой, которую мы раньше позволяли вам есть», – возмутился Dorian Smith.
«Ешьте их сами», – отметила Maria Cristina.
«Спасибо, но нет. Я предпочитаю свои старые европейские ценности и еду», – заявил Sven.
«Когда я думал, что ЕС будет более разрушительным для Италии, чем нашествие саранчи, я не это имел в виду», – пошутил Sisifo080.
«Вы преступники и будете привлечены к ответственности без каких-либо скидок, вы сядете в тюрьму навсегда», – резюмировал Frank Zappa.
Ранее в аккаунте Еврокомиссии в Twitter появилась запись, в которой напоминалось, что для употребления в пищу в ЕС были одобрены домашние сверчки, желтые мучные черви и мигрирующая саранча.
Добавим также, что в конце мая в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Далее его планируется подавать с макаронами или в виде котлет в различные блюда. Отмечалось, что таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что пищевой белок – это довольно дорогой ресурс, и поддержал идею такой замены говядине и свинине.
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Возобновлено движение поездов из Крыма
Следующие из Крыма пассажирские поезда возобновляют движение из городов следования по графику с 20.30 мск в связи с открытием железной дороги под Джанкоем, сообщила пресс-служба оператора ж/д-перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
«Гранд Сервис Экспресс» скорректировал планы по отправлению поездов в связи с открытием железной дороги для пассажирских поездов под Джанкоем», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Сообщается, что поезд № 396 Симферополь – Астрахань отправится сегодня по графику в 20.30 со станции Симферополь. Поезд № 194 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 22.25 со станции Симферополь. Кроме того, поезд № 198 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 23.55 со станции Симферополь, поезд № 184 Севастополь – Мурманск отправится завтра, 17 августа, по графику в 00.20 со станции Севастополь, а поезд № 162 Феодосия – Москва отправляется из Феодосии в 22.00.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожные пути, поврежденные после взрывов в Джанкойском районе Крымского полуострова, сейчас восстановлены.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма.
Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает. Аксенов отмечал, что из-за ЧП людей эвакуируют за пятикилометровую зону.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной детонации боеприпасов могла стать целенаправленная диверсия, «имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс».
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В Латвии договорились не продлевать вид на жительство гражданам России
Власти Латвии «концептуально договорились» не продлевать виды на жительство гражданам России и ограничить для них въезд в страну по шенгенским визам, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
«Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить для них въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД», – приводит РИА «Новости» сообщение Кариньша.
Ранее в Госдуме назвали «омерзительной» идею Латвии о пересмотре виз для россиян.
Парламент Латвии объявил Россию «страной – спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
Напомним, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы.
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Эстония планирует не впускать в страну россиян с выданными в других странах ЕС визами
Эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства, заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
«Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд граждан России», – заявил Рейнсалу в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации, передает ТАСС.
Министр сказал, что такие же меры принимались во время обострения пандемии. По его утверждению, законы ЕС позволяют блокировать въезд даже граждан Евросоюза, в том числе внутри сообщества.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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