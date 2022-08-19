Мэр Иркутска и раввин возмутились гламурной сессией на еврейском кладбище

Мемориальный комплекс, которым является городское еврейское кладбище, необходимо почитать, подобные акции недопустимы, заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.

«Сегодня мне написала неравнодушная иркутянка. Она рассказала, что на территории старинного еврейского кладбища местный журнал провел фотосессию весьма сомнительного характера. Когда увидел видео этого процесса, был откровенно возмущен! Мемориальный комплекс является местом памяти, которое необходимо почитать. Вне зависимости от вероисповедания и национальности. Считаю, что подобные акции недопустимы!», – написал Болотов в Telegram-канале.

Свое мнение об инциденте высказал и представитель главного раввината России в Иркутске и в Иркутской области, раввин Аарон Вагнер. «Эти действия оскорбляют сотни тысяч жителей Иркутска и людей, которые похоронены на еврейском кладбище. Уважаемых, известных людей. Это место – достояние всего нашего города, не только еврейской общины», – приводит РИА «Новости» слова раввина.

Ранее редакция иркутского журнала светской хроники провела на старинном еврейском кладбище фотосессию, демонстрируя дизайнерскую одежду. Такой маркетинговый ход осудили многие горожане, включая главу администрации и главного раввина Приангарья.

Редакция журнала, комментируя ситуацию, извинилась перед иркутянами за произошедшее.

До этого в соцсетях появились снимки, на которых девушки позируют на фоне могил на кладбище на Сахалине, одна из них показывает неприличный жест.