Откровенная ложь США по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) подталкивает украинских военных к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, заявило посольство России в Вашингтоне.

«Замалчивание администрацией этих фактов (обстрелов станции) недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева. Между тем под хвалебную риторику Вашингтона киевский режим продолжает систематически наносить удары по ЗАЭС», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

Дипломаты опровергли утверждение Госдепартамента США о том, что Россия якобы пренебрегает вопросами ядерной безопасности и применяет насилие к сотрудникам атомной станции. «В Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну», – подчеркнули в дипмиссии.

Посольство предупредило, что безответственная риторика США подталкивает украинских военных «к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе придется справляться многие десятилетия».

Накануне ВСУ устроили массированный обстрел Энергодара из тяжелой артиллерии. Днем ранее задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, работавших наводчиками ВСУ.

Напомним, в Министерстве обороны России предупреждали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой. По имеющимся у Минобороны РФ данным, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. В МИД России обвинили киевский режим в ядерном шантаже. В Госдуме заявили о недопустимости ядерного терроризма со стороны киевской хунты.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.

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