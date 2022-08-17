«Сохнут» подсчитал число покинувших Россию после начала СВО евреев

Порядка 20,5 тыс. человек еврейского происхождения покинули Россию из 165 тысяч находящихся в ней после начала спецоперации на Украине, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные израильского агентства «Сохнут».

Так, из России уехал главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Позже он сообщил, что направился в Израиль из-за болезни отца и не может «в полной мере выполнять свои обязанности», передает РБК.

Отмечается, что в это же время невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт заявила, что он и его жена «подверглись давлению властей, требовавших публично поддержать спецоперацию на Украине, но отказались это сделать».

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что ситуация с возможной ликвидацией в России «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать».

В Кремле заявляли, что располагают некоторой информацией по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», сейчас идет судебный процесс.

«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.

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