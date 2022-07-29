В Кремле сообщили, что располагают информацией по делу «Сохнут»

В Кремле располагают некоторой информацией по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что сейчас идет судебный процесс, поэтому комментариев не будет.

«Там все-таки идет судебный процесс, поэтому мы не можем ничего сейчас комментировать. Просто не имеем права. Мы располагаем определенной информацией, да», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Иск о ликвидации агентства был зарегистрирован судом в середине июля.

Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства «Сохнут» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.

В МИД России заявили, что антироссийская позиция Израиля по ситуации вокруг Украины является неконструктивной и необъективной и вызывает сожаление Москвы.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что ситуация с возможной ликвидацией в России «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать».

«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.