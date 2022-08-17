Макет перспективного десантного корабля впервые показан на форуме «Армия-2022»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) в рамках форума «Армия-2022» впервые показало макет перспективного российского универсального десантного корабля (УДК) на унифицированной платформе.

Макет УДК размещен в демонстрационном павильоне ОСК в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Согласно ему, корабль имеет двухуровневый внутренний ангар для размещения вертолетов и бронетранспортеров, а также затопляемый док для транспортировки и спуска на воду до трех десантных катеров на воздушной подушке типа «Зубр», передает ТАСС.

Взлет летательных аппаратов осуществляется с верхней палубы УДК, на которой, судя по макету, может разместиться одновременно до 15 вертолетов.

В настоящее время в интересах ВМФ России на керченском заводе «Залив» ведется строительство универсальных кораблей-вертолетоносцев проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», заложенных в 2020 году. Данные УДК предназначены для приема, перевозки и высадки морского десанта на оборудованное и необорудованное побережье.

Проект 23900 разработан Зеленодольским ПКБ, который был принят взамен поставки французских УДК типа «Мистраль». Российские вертолетоносцы будут способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. Они будут оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, будут перевозить бронетехнику.

Ранее заместитель гендиректора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев в рамках форума «Армия-2022» сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» после модернизации на Северном машиностроительном предприятии («Севмаш», входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) получит образцы вооружения, которые по своим характеристикам соответствуют облику перспективного корабля.