«Адмирал Нахимов» после модернизации обретет облик перспективного корабля

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» после модернизации на Северном машиностроительном предприятии («Севмаш», входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) получит образцы вооружения, которые по своим характеристикам соответствуют облику перспективного корабля, сообщил заместитель гендиректора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев в рамках форума «Армия-2022».

«На корабле в соответствии с техническим проектом устаревшие системы и комплексы будут заменены на современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам соответствуют облику перспективного корабля», – передает ТАСС слова Королева.

Королев отметил, что порядок и сроки проведения испытаний определены генеральным графиком ремонта крейсера. Его первый выход в море на испытания запланирован после завершения всего комплекса швартовных испытаний. «Мы идем с соблюдением сроков генерального графика», – подчеркнул замглавы корпорации.

По его словам, Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) обладает возможностями для строительства новой серии фрегатов проекта 11356.

«Янтарь» имеет большой опыт строительства кораблей данного проекта, три уже передано ВМФ. Отработана технология, создана устойчивая кооперация поставщиков комплектующего оборудования. Готовы строить, если будет на то решение Минобороны. Можно и новую серию таких кораблей начать строить», – сказал Королев.

Отвечая на вопрос о сроках принятия решения по судьбе шестого корпуса фрегата проекта 11356, он отметил, что оно еще не принято.

Изначально предполагалось строительство шести фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота (ЧФ) России. Однако эти планы пришлось корректировать после отказа Украины поставлять силовые установки. В итоге ЧФ получил три фрегата этого проекта, три корпуса были спущены на воду.

Напомним, в сентябре 2021 года Королев заявил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов», проходящий ремонт с модернизацией на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), выйдет на испытания в море в 2023 году.