США похвалили себя за «попытку предотвратить» конфликт на Украине

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16 августа, вторник | Последнее обновление — 23:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД объявил Киев неспособным обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.
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В нашем недавнем прошлом уже был пример демонстративного пренебрежения гуманитарным знанием. Это – время существования Советского Союза.
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В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США похвалили себя за «попытку предотвратить» конфликт на Украине
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США приложили больше всех усилий, пытаясь предотвратить конфронтацию на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в ответ на обвинения со стороны президента России Владимира Путина.
Комментируя заявление Путина о том, что Западу «нужны конфликты», Прайс назвал слова президента России «необоснованными». По версии Госдепа, «ни одна другая страна не сделала больше», чем США, «в преддверии жестокого вторжения России на Украину, чтобы попытаться предотвратить войну», передает ТАСС.
Напомним, Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что «для удержания своей гегемонии им нужны конфликты», а народу Украины уготовили роль пушечного мяса. Президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.
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Украинские диверсанты подорвали опоры питающей АЭС в Курской области ЛЭП
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Диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Курчатовском районе Курской области 4, 9 и 12 августа украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны», – передает сообщение ведомства ТАСС.
«Данные действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», – отметили в ФСБ.
ФСБ и МВД разыскивают диверсантов, подорвавших ЛЭП в Курской области, и их сообщников, передает РИА «Новости».
Отмечается, что охрана объектов атомной энергетики усилена. Возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».
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СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу
Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.
«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.
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В шведском наемнике опознали боевика с «Азовстали»
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Член украинской неонацистской группировки «Медведи СС», привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, опознал в гражданине Швеции Матиасе Густавссоне боевика с «Азовстали» с позывным Мыкола.
По словам члена движения «Медведи СС», он видел шведского наемника в специальном помещении завода «Азовсталь» под названием «Бастион», передает РИА «Новости». Там имелся интернет, и иностранцы получали возможность связываться с родными за границей.
Ранее пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело против британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава, которые обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт. Тем временем в Донецкой народой республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Названы самые безопасные места в мире в случае ядерной войны
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Эскалация напряженности между США и Россией, а также между США и Китаем повышает риск глобальной войны с применением ядерного оружия, в этих условиях необходимо переехать в страны, которые меньше пострадают от ядерной катастрофы, сообщила газета Daily Mail.
Как утверждает издание, ученые рекомендуют британцам пережить атомный катаклизм, сбежав в Аргентину или Австралию. Сообщается, что эти страны имеют больше всего оснований надеяться на то, что их цивилизации выживут в течение десятилетия после радиоактивных осадков, но тем, кто в случае ядерного конфликта останется в Британии, надо иметь в виду, что вероятность умереть от голода составит 90%, передает «Московский комсомолец».
Профессор Алан Робок из Университета Рутгерса, штат Нью-Джерси, объяснил The Times, что причина, по которой Австралия и Аргентина имеют преимущество, заключается в том, что они уже выращивают более устойчивые культуры, такие как пшеница, в больших количествах.
При этом издание Science утверждает, что ядерная война нарушит глобальный климат настолько сильно, что миллиарды людей могут умереть от голода, согласно тому, что эксперты называют самым обширным на сегодняшний день моделированием так называемой ядерной зимы.
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В ДНР погибла волонтер и российский журналист Земфира Сулейманова
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Российский журналист погибла под Донецком, подорвавшись на противопехотной мине «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По сообщению СЦКК ДНР, 15 августа в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена девушка 1997 года рождения – репортер российского телеканала. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице», – написал он в своем Telegram-канале.
Как рассказал координатор незарегистрированной партии «Другая Россия им. Э. В. Лимонова» Михаил Аксель, Сулейманова была членом партии, занималась гуманитарной помощью в Донбассе, в частности, развозила продуктовые наборы, лекарства». Помимо гуманитарной деятельности, она была начинающим журналистом и снимала материалы для партийных соцсетей.
По словам Акселя, волонтер ехала в машине, под Донецком автомобиль наскочил на мину, водитель выжил. Повреждения свидетельствуют о том, что взрыв был большей мощности, чем сила взрыва «Лепестка», пишет ТАСС.
Уточняется, что врачи весь вечер пытались спасти жизнь девушки, но травмы оказались несовместимы с жизнью. 11 августа Сулейманова написала в своем Telegram-канале, что у нее первый выезд. Девушку похоронят в Нижнем Новгороде.
В июне представители СМИ ЛНР и России возложили цветы к установленному у Дома правительства республики памятному знаку в честь журналистов, погибших при освещении событий в Донбассе.
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СВР: Западные кураторы списали киевский режим со счетов
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Западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и разрабатывают планы по оккупации части территории Украины, заявил представитель Службы внешней разведки России генерал-полковник Владимир Матвеев на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
«Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации, по крайней мере, части украинских земель», – цитирует РИА «Новости» Матвеева.
По его словам, Запад во главе с США пытается сохранить свое ускользающее могущество.
«Запад слабеет, спотыкается, но все еще кажется себе очень могущественным. По нашим данным, в Белом доме всерьез рассчитывают реанимировать и даже укрепить глобальную либеральную диктатуру», – сказал Матвеев.
При этом тенденция к становлению многополярности американскими стратегами либо игнорируется, либо трактуется как признак наступающей анархии, добавил он.
«Такой догматический подход, с одной стороны, смешон, а с другой – крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее», – подчеркнул Матвеев. «Чтобы выиграть время для консолидации и перегруппировки собственных сил, Вашингтон и его сателлиты постараются хаотизировать другие страны и регионы, превратить любые потенциальные, тлеющие или застарелые конфликты в «горячие точки», – пояснил представитель СВР.
По словам Матвеева, «в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета – от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке».
Ранее СВР констатировала «распродажу» Украины соседям из Польши.
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В США болельщицу с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток
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Болельщицу с флагом Украины попросили удалиться с трибун во время матча квалификации турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской.
Как следует из сообщения журналиста Бена Ротенберга, болельщица с флагом Украины сидела на трибунах. Во время матча, согласно данным источника, одна из теннисисток обратила на нее внимание судьи. Арбитр встречи попросила болельщицу убрать национальный символ, но та отказалась, передает РИА «Новости».
Как отмечает Ротенберг, спустя некоторое время женщина покинула трибуны и стала прогуливаться с флагом по территории теннисного комплекса. Затем один из сотрудников службы безопасности попросил ее убрать флаг в свою машину, что она и сделала. После этого ей разрешили вернуться на трибуны.
Напомним, перед началом игры баскетбольной Евролиги в Каунасе во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке с баннером цветов флага Украины и надписью «Stop the war» («Остановите войну»). Баскетболисты «Црвены Звезды» не присоединились к акции, за что их освистали местные болельщики. Также фанаты «Жальгириса» во время встречи размахивали на трибуне флагом НАТО.
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Шойгу: Спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада
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Специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
«Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.
«Российское оружие в свою очередь в боях подтвердило свои лучшие качества», – сообщил министр.
Шойгу отметил, что Россия изучает захваченное западное оружие: «Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», – заявил Шойгу.
Министр заявил также, что на Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне.
Он добавил, что наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима.
«Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов», – сказал Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
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В США предрекли превращение Украины в «государство-обрубок»
Потеря доступа к Черному морю в результате российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву и превратит Украину в государство-обрубок, выразил мнение обозреватель National Interest Илья Тимченко.
«Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», – приводит мнение Тимченко РИА «Новости».
Автор публикации предположил, что Киев столкнется с проблемой экспорта своей продукции, а также может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.
«Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», – говорится в статье.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что русские города Украины ждут прихода российской армии.
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Эксперт предположил причину детонации боеприпасов в Крыму
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«Стоит полагать, что в Крыму произошла очередная целенаправленная диверсия, имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в Джанкойском районе Крыма.
«Я считаю, что произошедшее было диверсией. Ранее в Крыму уже была атака на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке. В обоих случаях сработала диверсионная разведывательная группа. И тут неожиданно происходит нечто подобное с возгоранием и детонацией боеприпасов. Сейчас говорят о том, что сперва загорелась трансформаторная подстанция. Может быть, с нее все и началось, но потом огонь почему-то аккуратненько перекинулся на склад, а не куда-нибудь еще», – заметил собеседник.
«Думаю, тут можно говорить о целенаправленных операциях. И понятно, что в Крыму действует группа профессионалов. К сожалению, пока у нас нет информации о том, что их поймали и ведут с ними следственные мероприятия», – отметил он.
«С нашей стороны в Крыму также ведется очень серьезная контрразведывательная деятельность. Это сложное, многоплановое мероприятие. Те, кто планируют диверсии, пытаются опередить действия наших контрразведчиков на несколько шагов, поэтому от их профессионализма зависит, как быстро будут пойманы диверсанты. Кроме того, возможно там действует не одна диверсионная группа, а несколько. Наверняка у них есть «сочувствующие», которые помогают в этой деятельности. Я уверен, что наши контрразведчики всех поймают и привлекут к ответственности», – подчеркнул эксперт.
«Что касается собственно диверсий, то у них есть три цели. Во-первых, команде Зеленского необходим медийный резонанс. В двух предыдущих случаях украинские патриоты кричали, что ВСУ якобы нанесли удары американскими HIMARS. В ответ наши ура-патриоты призывали ударить по центрам принятия решений в Вашингтоне и так далее. Однако диверсионные мероприятия в прифронтовой зоне являются обычным делом», – полагает Леонков.
«Во-вторых, такие действия призваны отвлечь внимание общественности от поражений ВСУ на фронте. Позитивных новостей у украинской армии нет, анонсированного Зеленским контрнаступления на Херсон тоже нет. В-третьих, появилась информация о том, что главкому ВСУ Валерию Залужному поставили задачу до 24 августа совершить какой-то тактический прорыв. Возможно эта диверсия – часть подобных планов», – отмечает собеседник.
«Украина пытается показать, что все деньги, которые ей выделяли страны Запада, были потрачены не зря. Вместе с тем американцы уже сказали о том, что новых поставок HIMARS ожидать не стоит. Это же касается фантазий на тему передачи Украине самолетов F-16. То есть Украине начинают лимитировать военную помощь, основываясь на достигнутых результатах на поле боя», – заключил Леонков.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. «16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было.
В День Военно-морского флота, 31 июля, штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
При этом специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
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Украинцев призвали эвакуироваться на освобожденные Россией территории
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население, проживающее в подконтрольных киевским властям регионах, перебираться на освобожденные Россией территории Украины.
«Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван. Так что если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, сейчас в Запорожской области идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа в регион из России.
Ранее первые жители города Каменка-Днепровская Запорожской области получили российские паспорта. До этого российские паспорта получили первые жители города Токмака, который находится в Запорожской области недалеко от линии боевого соприкосновения.
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Зеленский заявил об опасности радиационного инцидента на ЗАЭС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об опасности радиационного инцидента на Запорожской АЭС и потребовал от Вооруженных сил России «убраться» с территории станции и соседних районов безо всяких условий.
«Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом по многим странам. Все зависит только от направления и силы ветра», – заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале президента Украины.
«Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – безо всяких условий», – подчеркнул Зеленский.
Он также предупредил, что «мир проиграет», если не защитит «одну атомную станцию». «Мир много десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет», – заявил Зеленский. Он также призвал к новым жестким санкциям против России и «Росатома».
Накануне в Минобороны предупредили о готовящихся провокациях вооруженных сил Украины на ЗАЭС, для реализации которых в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. В Минобороны предупредили о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы.
В понедельник власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. При этом Киев заявляет, что ЗАЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. В МИД России призвали Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем условия безопасности Запорожской АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что в случае демилитаризации ЗАЭС, к которой призывал генсек ООН, станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на отсутствие препятствий со стороны России для визита МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
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Россия предупредила о риске столкновения ядерных держав из-за политики США
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Шаги Соединенных Штатов по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса могут привести к непредсказуемой эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
«США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», – предупредили российские дипломаты в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.
«Это происходит в условиях целенаправленного развала Вашингтоном многолетней системы контроля над вооружениями и нераспространения. Односторонний выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и денонсация участия в Договоре по открытому небу нанесли существенный удар по режимам транспарентности и контроля за ракетно-ядерными вооружениями», – добавили они.
В посольстве отметили, что обратили внимание на «огульную риторику администрации [США] о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы». «Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков. По российской инициативе подтвержден принцип недопустимости ядерной войны на двустороннем уровне и в формате «пятерки». Продлен Договор о СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) на максимальный срок в пять лет. Был перезапущен диалог по стратегической стабильности, успешно развивавшийся до «заморозки» Вашингтоном в феврале этого года», – подчеркнули дипломаты, отметив, что на этом фоне странно слышать подобные обвинения в безответственности, «тем более от страны, в 1945 году подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».
«Предлагаем Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими», – добавили в российском посольстве.
Напомним, 8 августа Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе российских объектов из-под инспекционной деятельности, предусмотренной Договором по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Эксперты предсказали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях.
Глава Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен предупредил, что прекращение действия договоренностей России и США и отказ от лимитов на стратегические наступательные вооружения может вылиться в новую гонку вооружений.
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Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов
Россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет, сообщила директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер.
«Доля российского рынка составляла 5% нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля. Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы», – передает РИА «Новости» слова Веббер.
Те, кто все-таки приезжают, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют, добавляет Веббер. И все же отель отмечает увеличение продолжительности проживания.
«Условия меняются ежедневно, и переориентироваться на другие рынки было не очень сложно. В текущих обстоятельствах мы не столкнулись с потребностью снижения цен, поскольку большинство наших ключевых в плане прибыли клиентов – из Европы, и они сейчас активно путешествуют», – пояснила Веббер.
Новым отелям, ранее ориентировавшимся на российских туристов, пришлось пересмотреть планы.
«Порядка 33% наших клиентов должно было быть из России и стран СНГ. Конечно, эти цифры пришлось полностью переосмыслить», – рассказал директор по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку. Отель открылся на Кипре в июне 2022 года.
Тем не менее, по его словам, немногие приезжающие из России – по-прежнему очень щедрые клиенты: такие гости бронируют роскошные люксы, дорогие спа-процедуры и рестораны изысканной кухни.
Панайотис признается, что гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России сообщила, что количество туристических поездок россиян за рубеж увеличилось в первом полугодии 2022 года на 81,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,6 млн визитов.
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На Украине решили остановить сахарные заводы из-за цен на газ
На Украине 10 сахарных заводов остановят работу из-за высоких цен на газ, заявили в украинской ассоциации производителей сахара «Укрцукор».
«Цена на коммерческий газ, которую предлагают предприятиям, такая, что можно даже не запускать завод, потому что каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки. Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов не будут работать, то есть запустятся только 22 сахарных завода по всей Украине», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство при дальнейшем увеличении цен на природный газ.
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