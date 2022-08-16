Минтранс Литвы попросил банки принять оплату транзита в Калининград

Министерство транспорта Литвы попросило банки в исключительных случаях создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининград.

«Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом», – приводит агентство ELTA сообщение министерства, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве также подчеркнули, что банки, ассоциация банков Литвы и ответственные организации постоянно ведут консультации по поводу конкретных случаев, однако окончательное решение об осуществлении платежей зависит не от государственных учреждений.

Ранее сообщалось, что литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией.

В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.

После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй-банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.

Пресс-служба главы региона Антона Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй-банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.

Позднее СМИ со ссылкой на литовскую Службу расследования финансовых преступлений сообщили, что банковские платежи от российских партнеров за калининградский железнодорожный грузовой транзит по территории Литвы могут приниматься в порядке исключения с индивидуальной оценкой каждого случая перевода финансовых средств.