В США начали изучать ответ Ирана по восстановлению СВПД

Американское руководство получило ответ Тегерана на предложения по восстановлению СВПД и изучает его, сообщили в госдепартаменте США.

«Мы получили комментарии Ирана через ЕС и изучаем их. Мы обмениваемся мнениями с ЕС», – сказал представитель госдепа ТАСС.

Напомним, во вторник Тегеран направил Евросоюзу ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки.

В начале августа постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран вернется к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после получения экономических гарантий от США.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вместе с союзниками подготовили план по полному возврату к СВПД, чтобы не дать Ирану получить доступ к ядерному оружию.