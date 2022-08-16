На «Армии-2022» представили сейсмический комплекс разведки

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) представил разведывательный комплекс, способный отслеживать пехоту и наземную технику противника, оставаясь незаметным, разработка представлена на форуме «Армия-2022».

«На форуме «Армия» мы впервые представляем натурный образец экспортной версии комплекса 1К144-Е (TAS3). Это передовое решение для скрытного дистанционного наблюдения для оценки обстановки на контролируемых рубежах», – заявил генеральный директор концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику») Михаил Артемов, передает ТАСС.

В комплексе используются сенсоры, работающие «на различных физических принципах», это позволяет обеспечить достоверность передаваемых данных, отметил он.

В него включены сейсмические, инфракрасные и магнитометрические датчики размером до 20 см и весом 150–600 г. Они погружаются в грунт, маскируются на местности и могут работать автономно до 30 суток.

Аппарат фиксирует движущиеся объекты, определяет направление их перемещения, подсчитывает и классифицирует по типам: колесная техника, гусеничная техника, живая сила.

Система может найти пехотинца в радиусе 30 метров, колесную технику – в радиусе до 120 метров, танк или БМП – до 200 метров. Датчики устанавливаются за пять минут, информацию передают оператору.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2022» предприятиями оборонно-промышленного комплекса подписано и вручено госконтрактов на сумму более 500 млрд рублей.