Иран заявил о готовности присоединиться к платежной системе «Мир»

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16 августа, вторник | Последнее обновление — 16:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские диверсанты подорвали опоры питающей АЭС в Курской области ЛЭП
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В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях.
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Успех наших войск стал в том числе и следствием грубого просчета командования ВСУ, которое, поддавшись давлению политического руководства, все же решилось нанести контрудар.
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Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений.
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Иран заявил о готовности присоединиться к платежной системе «Мир»
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Тегеран имеет техническую возможность присоединиться к платежной системе «Мир», заявил замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари.
«В Иране есть необходимая инфраструктура для подключения к системе «Мир». В случае соглашения двух сторон на переговорах Иран может в течение нескольких месяцев присоединиться к системе «Мир», – сказал Сафари, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИЛНА.
Ранее в Иране заявляли, что в стране в скором времени будет запущена российская платежная система «Мир».
До этого посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что карты российской платежной системы «Мир» можно будет использовать на территории Кубы к концу 2022 года.
Минобороны разъяснило инцидент в воинской части в Крыму
На огороженной площадке хранения боеприпасов в районе Майского в Крыму произошло возгорание боеприпасов с детонацией, сообщает Минобороны.
«16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Согласно докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют.
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Наемники из Европы в суде ДНР не признали вину
Наемники из Хорватии, Британии, Швеции, воевавшие на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), не признали вину в суде Донецкой народной республики (ДНР).
Гражданин Швеции Густавссон Матиас, гражданин Хорватии Пребег Векослав и граждане Британии Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили не признали вину, передает РИА «Новости».
Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».
Хиллу предъявлено обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», а Хили – по статье «Пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте».
Между тем судья объявил, что обвиняемым грозит смертная казнь.
«Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребегу и Хардингу предусматривает высшую меру наказания», – цитирует судью ТАСС.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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В шведском наемнике опознали боевика с «Азовстали»
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Член украинской неонацистской группировки «Медведи СС», привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, опознал в гражданине Швеции Матиасе Густавссоне боевика с «Азовстали» с позывным Мыкола.
По словам члена движения «Медведи СС», он видел шведского наемника в специальном помещении завода «Азовсталь» под названием «Бастион», передает РИА «Новости». Там имелся интернет, и иностранцы получали возможность связываться с родными за границей.
Ранее пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело против британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава, которые обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт. Тем временем в Донецкой народой республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Россия отозвала лицензии на ремонт вертолетов «Ми» у Чехии и Болгарии за помощь Киеву
У чешских и болгарских ремонтных предприятий отозваны лицензии по вертолетам «Ми» за сотрудничество с Украиной, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
«Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми», – цитирует Шугаева РИА «Новости».
Он пояснил, что приостановлена поставка запчастей и комплектующих для авиатехники и другой техники, находящейся в недружественных странах.
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ФСБ предотвратила готовившийся сообщниками Тесака теракт под Волгоградом
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Украинские спецслужбы планировали теракт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, атаку намеревались совершить праворадикалы из созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, группы «Реструкт», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса. В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
На месте нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) большой мощности, два травматических пистолета, переделанных в боевые.
Организацию теракта проводили члены «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков 1986 года рождения, участвующий сейчас в боевых действиях на Украине в составе нацбата «Ураган», и гражданин Украины Юрий Ионов 1988 года рождения из нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), указали в ФСБ.
Также проводятся мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова. Ионов близок с основателем полка «Азов» Андреем Билецким. Кроме того, ведется розыск их пособников в России.
Напомним, в сентябре 2020 года Марцинкевича обнаружили в камере следственного изолятора в Челябинской области мертвым. Предварительной причиной смерти был назван суицид.
В январе 2022 года Кассационный суд признал незаконным отказ в возбуждении дела после смерти Марцинкевича, а в мае по этому делу вновь началась проверка.
Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, заявили в Минобороны.
«Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
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Шойгу уличил Киев в сокрытии реальных потерь ВСУ
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Потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах украинских вооруженных формирований, заявил министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
Шойгу подчеркнул, что роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.
«Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности», – передает РИА «Новости» слова министра.
Он уточнил, что сформировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных.
По его словам, поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение против мирного населения в Донбассе и на освобожденных территориях лежит на странах Запада.
«Операции вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», – заявил Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
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Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма
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В селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют, сообщили в администрации Майского сельского поселения рядом с местом ЧП.
«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», – передает ТАСС сообщение источника.
Уточняется, что часть жителей Майского выехали из села на своих машинах или с соседями. Тех, кто пока не смог этого сделать, но хочет временно покинуть населенный пункт, власти готовы вывезти на автобусах.
Также на место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются», - заявил Аксенов, добавив, что будет информировать по мере поступления информации.
Тем временем местные жители публикуют в соцсетях видео пожара на трансформаторной подстанции, предварительно начавшегося после хлопка.
Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.
Число пострадавших при инциденте составило 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них. Один человек погиб.
Появились фото с Пригожиным после слухов о смерти бизнесмена
Фотографию российского предпринимателя Евгения Пригожина в Попасной в ЛНР распространили в соцсетях, ее опубликовал Герой России Андрей Богатов.
«Ищем с Пригожиным его тело», – подписал снимок Богатов, передает РИА «Новости».
Фото было опубликовано после слухов о том, что бизнесмен погиб после удара по Попасной, где якобы располагается база ЧВК «Вагнер», ассоциируемая с Пригожиным.
На снимке Богатов и Пригожин стоят на фоне разрушенного строения.
Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что украинские СМИ сообщали о гибели Пригожина после удара Himars по Попасной.
Названа дата выпуска полностью импортозамещенного МС-21
Полностью импортозамещенная версия самолета МС-21 будет готова к концу 2024 года, также к концу 2023 года должна быть готова импортозамещенная версия Sukhoi Superjet, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы от тех графиков, которые заявлялись, не отходим. До конца следующего года мы должны получить полностью импортозамещенную версию Sukhoi Superjet, а в конце 2024 года то же самое должно произойти по самолету МС-21», – приводит слова Мантурова ТАСС.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аврора» теперь имеет допуск на оперативное техническое обслуживание Sukhoi Superjet 100.
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Шведский наемник рассказал о покупке гражданства Украины за 700 долларов
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Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.
Густавссон также рассказал, что помимо украинского гражданства, он за взятку приобрел украинское водительское удостоверение, передает РИА «Новости».
Кроме этого, он рассказал, что 24 февраля подписал контракт с украинскими войсками на службу в морской пехоте в качестве матроса на должность рулевого-моториста. Наемник подтвердил, что прав на управление морским судном, как и сертификата о прохождении соответствующих курсов, у него нет.
Матиас Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь». Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.
Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им было предъявлено обвинение. Свою вину они не признали.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Украинские диверсанты подорвали опоры питающей АЭС в Курской области ЛЭП
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Диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Курчатовском районе Курской области 4, 9 и 12 августа украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны», – передает сообщение ведомства ТАСС.
«Данные действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», – отметили в ФСБ.
ФСБ и МВД разыскивают диверсантов, подорвавших ЛЭП в Курской области, и их сообщников, передает РИА «Новости».
Отмечается, что охрана объектов атомной энергетики усилена. Возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».
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Ургант решил выступить в Москве под новым именем
Телеведущий Иван Ургант запланировал выступление в российской столице под другим именем, сообщается на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Гриша Ургант 14 октября 2022», – говорится в сообщении в паблике артиста во «ВКонтакте».
К посту прикреплена ссылка для покупки билетов.
«Гриша Ургант – певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый. Интервью он не дает, новостями предпочитает не делиться, выкладывая в Сеть только свои песни и видеоклипы», – сообщается на сайте с билетами.
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
В США болельщицу с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток
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Болельщицу с флагом Украины попросили удалиться с трибун во время матча квалификации турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской.
Как следует из сообщения журналиста Бена Ротенберга, болельщица с флагом Украины сидела на трибунах. Во время матча, согласно данным источника, одна из теннисисток обратила на нее внимание судьи. Арбитр встречи попросила болельщицу убрать национальный символ, но та отказалась, передает РИА «Новости».
Как отмечает Ротенберг, спустя некоторое время женщина покинула трибуны и стала прогуливаться с флагом по территории теннисного комплекса. Затем один из сотрудников службы безопасности попросил ее убрать флаг в свою машину, что она и сделала. После этого ей разрешили вернуться на трибуны.
Напомним, перед началом игры баскетбольной Евролиги в Каунасе во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке с баннером цветов флага Украины и надписью «Stop the war» («Остановите войну»). Баскетболисты «Црвены Звезды» не присоединились к акции, за что их освистали местные болельщики. Также фанаты «Жальгириса» во время встречи размахивали на трибуне флагом НАТО.
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Названа вероятная причина отравления жильцов пятиэтажки в Москве
Незаконное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной отравления жильцов пятиэтажки в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
«По предварительным данным, неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной инцидента в многоквартирном доме по адресу: проспект 40 лет Октября, 11... В ванной комнате, оборудованной газово-проточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием», – говорится в сообщении городского хозяйства в Telegram-канале.
Отмечается, что при включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция многоквартирного дома, что способствует накоплению CO2. Кроме того, в помещении с газовым прибором обязательно должен быть подрез в нижней части двери, который отсутствовал в ванной комнате пострадавших.
Эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта двуокиси углерода во внутренней системе вентиляции и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха – окна квартиры были плотно закрыты – привести к инциденту.
Напомним, из дома №11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек, двое госпитализированы с признаками отравления, еще одного человека отпустили после осмотра медиками. Все отравившиеся – члены одной семьи. Концентрация на месте ЧП превышала норму в 14 раз.
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