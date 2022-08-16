Иран заявил о готовности присоединиться к платежной системе «Мир»

Тегеран имеет техническую возможность присоединиться к платежной системе «Мир», заявил замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари.

«В Иране есть необходимая инфраструктура для подключения к системе «Мир». В случае соглашения двух сторон на переговорах Иран может в течение нескольких месяцев присоединиться к системе «Мир», – сказал Сафари, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИЛНА.

Ранее в Иране заявляли, что в стране в скором времени будет запущена российская платежная система «Мир».

До этого посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что карты российской платежной системы «Мир» можно будет использовать на территории Кубы к концу 2022 года.