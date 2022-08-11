Карты «Мир» могут заработать на Кубе к концу этого года

Карты российской платежной системы «Мир», как ожидается, можно будет использовать на территории Кубы к концу нынешнего года, сообщил посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Ожидается, что к концу этого года «Мир» можно будет использовать на территории Кубы», – передает ТАСС слова посла.

По словам дипломата, с прошлого года Куба совместно с российской Национальной системой платежных карт работает над внедрением платежной системы «Мир» в стране. «Близится к завершению первый этап работ, цель которого – взаимосвязь платежных систем обеих стран. На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт «Мир» в банкоматах на территории всей страны», – добавил он.

Дипломат подчеркнул, что для Кубы это еще один способ расширения банковской и финансовой системы на другие рынки. «Мы видим в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и пребывание на острове тысяч российских гостей», – добавил посол.

Напомним, в Иране в скором времени будет запущена российская платежная система «МИР», договоренности на этот счет есть, заявил замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.