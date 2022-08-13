Сильный взрыв прогремел в районе завода «Сокол» в Новой Каховке

Сдавшийся сержант ВСУ назвал встречу с российскими военными «спасением Божьим»

Старший сержант ВСУ Владимир Юванько, который сдался первой же увиденной им колонне российских военнослужащих, рассказал, как сложил оружие.

«Когда я увидел, что едет колонна российская, то я своему напарнику говорю: «Слава Богу, приехали». Мы остановились...Стоял человечек, российский военный, говорит: «Ребята, вы куда?» Я говорю: «Да мы уже никуда, уже приехали», – приводит его слова «Звезда».

Юванько отметил, что абсолютно не хотел быть на стороне киевского режима, но его заставили вступить в ряды украинской армии. Он благодарил Россию за то, что уберегли его от ужасов военных преступлений, которые киевский режим требует совершать от своих бойцов. Возвращаться обратно он уже не собирается.

«Я считаю, что это судьба. Боженька спас. То, что я не хотел, я этого не сделал», – добавил сложивший оружие.

Ранее украинский военнослужащий рассказал, что сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование.