Стало известно о первой встрече Байдена с Си Цзиньпином

Политологи обнаружили «гнездо» российской демократии на Дальнем Востоке

Непарламентские политические силы, а точнее Партия пенсионеров и «Родина», хорошо показывают себя в нынешней электоральной кампании. Судя по взятому темпу, эти две партии всерьез претендуют на то, чтобы побороться за место в Госдуме в 2026 году. Так считает политолог Павел Данилин. Он выступил на круглом столе, посвященном итогам регистрации кандидатов на сентябрьских региональных выборах.

«Сегодня выборы проходят на сложном геополитическом фоне, при этом – в абсолютно нормальном формате, позволяя партиям спокойно конкурировать между собой. Это говорит нам о том, что мы входим в новый этап – отбор кандидатов на выборы в Госдуму. Формально новый цикл начнется в сентябре, но сейчас идет отбор к новому циклу. Партии, которые активно участвуют в избирательной кампании, получают серьезный шанс на попадание в Госдуму в 2026 году», - сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Он выступил на круглом столе «Единый день голосования – 2022: итоги регистрации кандидатов». Круглый стол организовали Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и ассоциация «Независимый общественный мониторинг». По мнению Данилина, нынешнюю кампанию отличают два фактора – усиление межпартийного соперничества и максимально мягкий подход избиркомов к регистрации претендентов.

«Этап регистрации в заксобрания регионов на Единый день голосования-2022 прошли 40 из 42 списков партий, а в одномандатных округах уровень отказов еще ниже. Это говорит о росте конкуренции», – считает Данилин. При этом «гнездом демократии» политолог назвал Сахалинскую область, где в ЕДГ-2022 участвует максимальное число – девять партий.

«В нынешних единых днях голосования участвует самый большой процент от тех партий, которые имеют на это право – 24 из 28. Причем, меняется и позиционирование партий: раньше региональные выборы рассматривались многими из них как ерунда. А сейчас всем ясно, что партии, которые игнорируют работу на региональном и муниципальном уровне, лишаются всех шансов на участие в кампаниях федерального уровня. Это показали и прошлогодние выборы в Госдуму», – добавил Данилин.

Политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов опроверг конспирологические теории в отношении ЕДГ-2022, возникшие накануне кампании. «Изначально распространяли слухи, что выборов в сентябре не будет. Однако нормальная жизнь продолжается, и выборы пройдут, как и было запланировано», - констатировал спикер.

На примере кампании в Москве Асафов показал, что никаких искусственных препятствий для кандидатов не создано. 7 тыс. 326 человек подали свои заявки, и 6 тыс. 259 человек получили удостоверение кандидата, отметил эксперт. Процент допущенных к выборам - 85,4%. А больше половины из тех, кто не примет участие в выборах, либо сняли свои кандидатуры, либо были отозваны партиями. Эксперт подчеркнул, что интерес к электоральным процессам в столице растет, что и привлекает к избирательной гонке новые лица.

Что касается губернаторских выборов, то по итогам регистрации кандидатов также можно констатировать и рост конкуренции, и одновременное снижение отказов со стороны избиркомов. Об этом заявил директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

«Из 75 кандидатов в губернаторы 71 смогли успешно пройти этап в регистрации. Если сравнивать одни и те же регионы, то по сравнению с прошлыми выборам количество отказов уменьшилось почти в пять раз», – указал он. В целом ряде регионов – в Бурятии, Томской, Калининградской и Тамбовской областях – зарегистрированы все выдвиженцы. В 10 из 14 регионов не было зафиксировано отказов вообще, отметил Григорьев.

Напомним, в Единые дни голосования 9-11 сентября пройдут 43 избирательные кампании в 34 субъектах РФ. В эти дни голосовать будут за депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов, 12 городских дум, органов муниципального самоуправления. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам глав регионов.

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