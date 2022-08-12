Отец погибшего на тренировке в Петербурге юного хоккеиста отреагировал на трагедию

После смерти на тренировке в хоккейном клубе СКА 14-летнего Всеволода Малкова следователи возбудили уголовное дело, отец мальчика считает инцидент несчастным случаем, поэтому не видит смысла кого-либо винить.

«Я не вижу каких-то виноватых в этом, кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошел чисто несчастный случай. Это была обычная тренировка, они наигрывали меньшинство: пятерка атакует, четверка обороняется. Был бросок, щелчок защитника с синей линии, как мне рассказали, я не присутствовал, так как родителей не допускают до тренировок. Шайба попала в область сердца, произошла остановка сердца. Дальше была реанимация, но, к сожалению, безуспешно», – рассказал Игорь Малков «Газете.Ru».

По словам Малкова, директор детско-юношеской хоккейной школы СКА Санкт-Петербурга Анатолий Янкевич пообещал оказать семье помощь, в том числе с организацией похорон.

Олимпийский чемпион 1988 года по хоккею, трехкратный чемпион мира, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский выразил соболезнования в связи с гибелью 14-летнего хоккеиста системы СКА Всеволода Малкова. Он заявил, что подобные случаи происходят редко, однако никто от них не застрахован.

«Естественно, на моей памяти были такие случаи, но очень мало. В основном синяки и переломы. А летальные исходы крайне редки. Не так давно в Ярославле мальчику шайба в горло попала. Случается так. Я знаю, что экипировочные центры уделяют большое внимание защите хоккеиста. Но если его целиком и полностью «запаковать», он не сможет играть. Мои соболезнования родным, близким и клубу СКА», – отметил Каменский.

После смерти хоккеиста на тренировке СК завел уголовное дело.

«Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 14-летнего мальчика во время тренировки по хоккею, проходившей в одном из хоккейных комплексов, расположенных на территории Петроградского района города», – говорится в сообщении СК, передает РИА «Новости».

Прокуратура Петроградского района Петербурга также организовала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего во время тренировки в хоккейной школе.

Между тем Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования родным и близким хоккеиста школы СКА.

В четверг хоккейный клуб СКА сообщил, что хоккеист 2008 года рождения в результате несчастного случая скончался на тренировке. Во время одного из упражнений шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь. Его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось.

Это не первый случай гибели молодых хоккеистов во время игр. В 2008 году погиб игрок омского «Авангарда» Алексей Черепанов, считавшийся надеждой российского хоккея. У него произошла остановка сердца во время матча.

В начале 2012 года юный хоккеист Максим Копосов погиб в Пензе от удара шайбой во время матча.

В 2013 году смертельную травму получил 16-летний хоккеист команды «Ижсталь» во время тренировки во дворце спорта «Олимпиец».