Главы МИД стран «Группы семи» (G7) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерные объекты на Украине под контроль Киева, говорится в совместном заявлении министров, которое распространил МИД Германии.

«Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Соединенного Королевства и США, а также Верховный представитель Евросоюза [по иностранным делам и политике безопасности], снова подчеркиваем, что решительно осуждаем продолжающуюся ничем не спровоцированную и не оправданную войну Российской Федерации против Украины. Россия должна незамедлительно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и соблюдать ее суверенитет», – приводит документ ТАСС.

Главы МИД G7 призвали «Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерно-технические объекты внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца – Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию». Они считают, что «украинский персонал должен быть в состоянии выполнять свои задачи без угроз и давления». «То, что угрожает региону, – это продолжающееся занятие Россией [Запорожской] АЭС», – заявили главы МИД G7.

Также они заявили о своей глубокой обеспокоенности в связи с возможными угрозами безопасности на ядерных объектах Украины.

«Мы остаемся крайне обеспокоенными в связи с серьезными угрозами из-за захвата ядерных объектов Украины <...>, что повышает риски для безопасности этих объектов, риски ядерной аварии или инцидентов, что подвергает опасности население Украины, соседних стран и международное сообщество», – говорится в заявлении. В нем поясняется, что риски, о которых говорят МИД G7, связаны, по их мнению, с действиями российских Вооруженных сил.

Ранее МИД России сообщал, что в департаменте безопасности секретариата ООН не согласовали поездку гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.

Гросси выражал обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы российские военные, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными. Россия подчеркивала, что украинские войска обстреливают ЗАЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье.