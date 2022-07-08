В России намерены создать собственную платформу для продвижения креативных индустрий

России необходима своя платформа для продвижения креативного бизнеса, IT-мощностей для этого достаточно, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

«У нас (в России – прим. ВЗГЛЯД) есть действительно мощные IT-компании, которые являлись и являются конкурентноспособными в условиях, когда нас ограничивают по внешним периметрам. Инструментарий для продвижения креативного бизнеса нужно создавать», – сказал он в ходе выездного заседания комиссии Госсовета по направлению «Культура» в рамках Российской креативной недели, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул Новиков, быстро развивающиеся и быстро растущие отрасли могут дать мощный вклад в экономику региона.

Он также добавил, что государство должно рассмотреть вариант инвестиций в специальные программы для молодежи и старшего поколения, а не просто давать субсидии на «поддержание жизни» киносетей.

По мнению Новикова, к внедрению подобных программ нужно подходить индивидуально и начинать работать с регионов. «Нельзя делать для всех такую программу одинаковой», – отметил он.

Кроме того, он считает, что сейчас киносети с уходом Голливуда «лежат на боку», хотя для российских кинопроизводителей уход зарубежного проката, напротив, полезен. «Сейчас вся киносеть ваша, все залы ваши, показывайте с утра до ночи в таком объеме, чтобы киносеть заполнить», – предложил он.

Также Новиков обратил внимание участников встречи на меры по защите авторских прав. «Вступил в действие указ президента, позволяющий перечислять средства за «авторские» на специальный счет для партнеров, которые сейчас уклоняются от взаимодействия», – уточнил он.

«То есть мы, с одной стороны, не разрушаем рынок авторских прав, не говорим о том, что «вы берите пользуйтесь, никому ничего не платите, они себя плохо ведут, и мы тоже считаем себя свободными от обязательств». Это бы разрушило рынок авторских прав внутри страны, зачем нам это нужно, когда его так долго создавали. С другой стороны, эти средства остаются на спецсчетах «до лучших времен», – подчеркнул Новиков.

Заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский в свою очередь отметил, что от перенастройки экономического сегмента с западного на восточный вектор «лучше только будет».

Напомним, что в Парке Горького начал работу третий форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) – ключевое событие в сфере креативных индустрий.

Накануне первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что форма поддержки креативных индустрий обсуждается с правительством России.