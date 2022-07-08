Британскому послу запретили посещать Совет Федерации

Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение в качестве ответной меры запретить послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента.

«Предлагается следующее решение по данному вопросу: комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в России и другим сотрудникам дипломатического посольства», – отметил на заседании глава комитета Вячеслав Тимченко, слова которого передает ТАСС.

«Решение принято единогласно», – добавил он после голосования членов комитета.

Сенатор уточнил, что проинформирует о решении комитета других сенаторов на пленарном заседании палаты в пятницу. По словам Тимченко, российским официальным лицам, послу, сотрудникам посольства России в Лондоне в настоящее время ограничен доступ в здание парламента Великобритании. «В этой ситуации мы не можем оставаться безмолвными, оставлять ситуацию без реагирования», – подчеркнул Тимченко.

«Любая хамская дипломатическая выходка нуждается в зеркальном ответе, иначе получается недосказанность. Поэтому мы решили предложить вам решение не допускать на территорию и в здание Совета Федерации посла Великобритании и дипломатических сотрудников посольства Великобритании», – заявил в свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Отвечая на вопрос о том, как часто посол Великобритании и английские дипломатические работники посещали Совет Федерации, Карасин сказал, что в последние годы они не посещали его вообще.