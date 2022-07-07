|
|
Победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов станет министром образования ЛНР
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Проректор Севастопольского государственного университета (СевГУ), победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов станет министром образования ЛНР, президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» поддержал его назначение.
«Мы с «Лидерами России» готовы приложить усилия, свои компетенции для восстановления и помощи Донбассу. В «Лидерах» принято показывать личный пример: Леонид Иванович Пасечник предложил войти в команду правительства Луганской Народной Республики и возглавить министерство науки и образования. Я с удовольствием согласился», – приводятся слова Кусова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Путин поддержал назначение Ивана и подчеркнул, что талантливые кадры необходимы для восстановления жизни на Донбассе.
«Важно иметь возможность получить образование у себя на родине, там люди очень талантливые. Нужно будет поднимать и материально-техническую базу, Россия им поможет. Мы будем делать все, для того чтобы жизнь восстановилась в полном объеме, стала нормальной для всех людей, которые там проживают, а в целом в ЛНР и ДНР проживают 3,7 млн человек. Для того, чтобы люди имели возможность жить в современных условиях, многое придется сделать, будем помогать», – подчеркнул Путин.
С 2019 года Кусов работает проректором по стратегическим коммуникациям, директором института развития города Севастопольского государственного университета (СевГУ). Это молодой вуз, который был создан четыре года назад, чтобы обеспечить кадрами стратегию Севастополя. Сейчас в университете обучается почти 1000 студентов, которые с первого курса вместе с учеными развивают город, выполняют проекты в сфере пространственного развития, архитектуры, туризма и даже виноделия. Иван Кусов сообщил о том, что в СевГУ также ведутся работы по созданию новой технологической долины.
Кусов также рассказал главе государства о том, как сегодня растет и развивается Севастополь. «В 2014 году мы с женой и, на тот момент еще пока с одним ребенком, переехали из Москвы в Севастополь. Теперь это наш дом, и не могу не отметить, что за прошедшие 8 лет, которые мы там живем, произошли колоссальные изменения, обновлена инфраструктура, появились сотни новых социальных объектов, парки, туда переезжают люди со всей страны, город, конечно, развивается. Я очень рад, что удалось застать этот исторический период в Севастополе», – отметил Кусов.
Он подчеркнул, что, находясь в непосредственной близости от Донбасса, Севастополь остро переживает все, что там происходит и первыми идет на помощь.
Кусов родился в 1987 году. В 2008 году с отличием окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в своем же вузе преподавателем. В 2014 году стал заместителем директора филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе. В 2019 году исполнял обязанности заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя. Затем назначен проректором по стратегическим коммуникациям, директором института развития города СевГУ.
Кроме того, победитель конкурса «Лидеры России» Алена Беликова станет заместителем Министра развития инфраструктуры Калининградской области
Беликова на протяжении пяти лет возглавляет городской автовокзал. Она высказала мнение о том, что система регулярных пассажирских перевозок в стране нуждается в цифровой трансформации.
Беликова сообщила Путину, что после победы в конкурсе «Лидеры России» она получила предложение от Губернатора Антона Алиханова занять должность заместителя Министра развития инфраструктуры Калининградской области и готова его принять: «Я благодарна конкурсу «Лидеры России» за возможность проверить и вывести на новый уровень свои управленческие компетенции, потому что для меня важно заниматься вопросами развития транспортной системы, и я хотела бы делать это на государственной службе. Я очень преданный своему делу человек и готова вкладывать всю свою энергию в развитие транспортной отрасли нашей страны».
Владимир Путин выразил уверенность, что ее деятельность в этой должности принесет ощутимую пользу Калининградской области и стране.
Беликова – автор многих социальных проектов, участница региональных и федеральных грантовых конкурсов. Год назад стала полуфиналисткой конкурса управленцев «Лидеры России», а в 2022 году – победительницей (трек «Государственное управление»).
Военный эксперт оценил данные об оперативной паузе союзных войск в Донбассе
|
|
«Противник обязательно воспользуется оперативной паузой для того, чтобы укрепить свои позиции. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее американский Институт изучения войны сообщил о взятой ВС России тактической паузе после освобождения территории ЛНР.
«Несмотря на оперативную паузу, боевые действия не прекращаются. Те силы, которые принимали участие в освобождении Лисичанска и Северодонецка, начинают выводиться на отдых, еще часть перегруппировывается на другие направления», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Наши войска переносят артиллерию, подтягивают тылы, им ставятся новые боевые задачи. Думаю, сейчас готовится операция против линии Соледар – Северск, где противник обороняется после отхода из Лисичанска. Через некоторое время мы наверняка увидим усиление нажима на Северск и Артемовск», – рассуждает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что оперативная пауза даст возможность противнику усилить собственные позиции. «ВСУ на протяжении всего этого времени будут заниматься укреплением оборонительных позиций и переброской дополнительных сухопутных сил», – уверен Рожин.
«Дело в том, что часть боевиков находятся на том направлении уже довольно долго, им необходимо доснабжение техникой, нужны дополнительные силы. И эта пауза будет использована для повышения боеспособности формирований. А насколько им это удастся, будет зависеть от того, как долго будет длиться оперативная пауза. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заключил Рожин.
Ранее американский Институт изучения войны сообщил о том, что российские силы инициировали оперативную паузу. «6 июля впервые за 133 дня спецоперации не было ни заявлений, ни оценок территориальных завоеваний России на Украине», – говорится в докладе.
Институт также отмечает, что это необходимо для того, чтобы «создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления задуманного». Пока же Россия может ограничиться относительно небольшими наступательными операциями.
Согласно выводам ISW, российские силы продолжают продвигаться на запад в сторону Северска, готовят наступление на Артемовск (Бахмут – украинское название после переименования в 2016 году).
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, какой может быть дальнейшая тактика на центральном участке фронта в Донбассе в ближайшее время.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете
|
|
У России получилось при скромном военном бюджете достичь необходимых результатов в передовом вооружении, заявил президент Владимир Путин.
«Меня, во всяком случае раньше, много раз спрашивали коллеги, как это с учетом объема бюджета Минобороны России удается добиться таких результатов, которые у нас есть, с точки зрения создания современных образцов уникального оружия, которого до сих пор ни у одной страны мира нет», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что российский военный бюджет весьма скромен по сравнению с военными расходами ведущих держав, Россия занимает лишь 7-8 место по этому показателю.
«Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства», – заключил глава государства.
В 2018 году российский лидер заявлял об успешном испытании новейших российских систем стратегических вооружений.
В 2022 году он отмечал, что для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: На Украине мы по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали
|
|
Президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства.
«При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», – добавил Путин.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира». Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».
Говоря о завершении конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя».
Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше
Россияне, в частности IT-специалисты, которые решили уехать из страны, но потом вернулись, поняли, что дома лучше, заявил президент Владимир Путин.
«То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов – и поддержка государства, и бытовые условия, их очень много. Поэтому кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись. Потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело… Не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше!» – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко заявил газете ВЗГЛЯД, что ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов.
Путин назвал выпуск «Москвича» непростым вызовом
|
|
Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
«Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой. Вся страна ждет результатов вашей работы», – сказал Путин, передает пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил о выпуске машин Aurus, назвав это хорошей базой. «Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать. Все!» – сказал Путин.
Путин отметил, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий.
Ранее правительство Москвы и «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски
|
|
Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
«Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.
«И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.
По словам главы государства, «ход истории неумолим, и попытки этого коллективного Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу».
Ранее, говоря о военных действиях на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали.
Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе
Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
«Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости».
Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса.
«Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин: Войну на Украине развязал коллективный Запад
Война на Украине развязана западными странами, они виновники того, что происходит, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.
«Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.
Он добавил, что «если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось». «И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать», – констатировал глава государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Минобороны: ВСУ используют в военных целях медобъекты Угледара и Константиновки
ВСУ для военных целей используют медицинские объекты донецких городов Угледара, Бахмута и Константиновки, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Угледаре Донецкой народной республики в городской стоматологической клинике (ул. Молодежная) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы», – сказал Мизинцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что мирных жителей об этом не предупреждают. В Бахмуте в больнице №2 размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Других граждан выгнали из больницы.
А в донецкой Константиновке на территории больницы №2 (ул. Инженерная) националисты оборудовали огневые позиции.
Ранее Мизинцев сообщил, что неонацисты оборудовали позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории николаевского предприятия «Укрхимтрансаммиак», транспортирующего жидкий аммиак.
Также сообщалось, что в результате ракетного удара в районе Харькова погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая прибыла на Украину как снайпер для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Путин: Важно повышать транспортную доступность Калининграда
Повышение транспортной доступности Калининградской области, в том числе с точки зрения автобусных и туристических перевозок, является важной задачей, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».
«Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна. Очень важно, конечно, развитие в самой Калининградской области в том числе и автобусного движения, имея в виду привлекательность туристического кластера Калининградской области», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность».
Украина обстреляла Горловку снарядами калибра НАТО
Украинские военные несколько раз обстреляли Горловку, в том числе «натовским» калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК.
«Зафиксированы обстрелы в 05.40 со стороны ВФУ по направлениям <...> населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Кроме того, в 06.00 украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 152 миллиметров, уточняется в сообщении.
Ранее украинские войска обстреляли снарядами калибра НАТО Донецк и Новоселовку. Странами НАТО применяется артиллерия калибром 155 миллиметров. Также под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР из-за обстрелов за сутки погибли семь мирных жителей
Семь мирных жителей погибли и 30 получили ранения за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«За минувшие сутки, с 08.00 6 июля до 08.00 7 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины) на территории Донецкой народной республики погибли семь человек и еще 30 мирных жителей получили ранения», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее украинские войска обстреляли снарядами калибра НАТО Донецк и Новоселовку, а позднее – Горловку.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назначен новый и. о. главы администрации Северодонецка
Новым исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка назначен Николай Моргунов, бывший ранее главой администрации города Брянка в ЛНР, сообщили в правительстве республики.
«Указом главы Луганской народной республики на должность исполняющего обязанности главы администрации города Северодонецка Луганской народной республики назначен Моргунов Николай Викторович», – говорится в Telegram-канале правительства.
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Путин указал на необходимость создавать собственные технологии в России
Необходимо стремиться не к импортозамещению, а к созданию собственных технологий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
«Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих ключей технологических», – заявил глава государства, передает ТАСС.
Президент затронул ситуацию в автомобильной отрасли страны, он подчеркнул, что у России есть «хорошая база» в этой сфере.
«Вот Aurus сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать», – сказал он.
Путин также высказался на тему возрождения марки «Москвич», отметив, что это «непростой» вызов.
Ранее был представлен примерный модельный ряд новых «Москвичей», среди которых был и электромобиль. Технологический партнер столичного завода «КамАЗ» сообщал, что планируется выпускать четыре кроссовера и седан.
До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Кремль спросили об отпуске Путина
Полноценных каникул у президента России Владимира Путина не бывает, не ожидается их и в этом году, но, возможно, ему все же удастся «урвать деньки» для отдыха, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент пока продолжает работать. Вы знаете, что таких прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особых каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, не собирается ли глава государства взять передышку на фоне закрытия весенних сессий в палатах парламента.
Ранее Песков сообщил, что не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости.