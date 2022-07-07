Москвичей предупредили о скором исчезновении русской зимы из столицы

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7 июля, четверг | Последнее обновление — 19:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше
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Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
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Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое.
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На фоне уже почти неизбежного энергетического кризиса в Европе ведущие экономики – германская и британская – демонстрируют склонность к политике экономического эгоизма.
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Москвичей предупредили о скором исчезновении русской зимы из столицы
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Привычная зима с русскими морозами и снегом исчезнет из столицы России через 60 лет, предупредил москвичей заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По его словам, процесс глобального потепления в мире уходит корнями в глубокое прошлое и не прекратится, скорее всего, уже никогда, сообщает Life в своем Telegram-канале.
Напомним, необходимо создать базирующуюся на научной основе российскую климатическую программу, чтобы потом рекомендовать ее миру, заявил лидер российских «Зеленых» Андрей Нагибин.
Минобороны объявило о полном уничтожении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ
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Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ: ее потери превысили 80% численного состава, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Соледарском направлении,общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тыс. человек, что составляет 60% ее численного состава», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе города Артемовска Донецкой народной республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин. На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы. Руководством вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий», – заявил Конашенков.
«Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах качестве заградотрядов. Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что российский Су-35 в воздушном бою сбил два Ми-24 и один Су-25 ВВС Украины.
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На Лубянке обнаружили кафе, которое собирало помощь для связанного с ВСУ фонда
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В самом центре Москвы, в Лубянском проезде располагается кафе, занимающееся сбором средств для украинского фонда, который поставляет амуницию и оборудование в ВСУ, сообщил военный корреспондент Аким Апачев.
«Сегодняшний номинант на звание главного русофоба – кафе La Virgen Taqueria, которое располагается в самом центре Москвы (Лубянский пр., 5, стр. 1)», – написал Апачев в своем Telegram-канале. – «Собирают средства для украинских волонтеров. Все бы ничего, если бы эти волонтеры помогали украинским гражданским. Они же активно снабжают украинских боевиков, о чем рапортуют в своем Instagram*».
Апачев сопроводил свою публикацию фотографией интернет-афиши из того самого кафе. В самой афише говорится: «Завтра в нашем баре стартует благотворительный маркет виниловых пластинок. [...] Вся выручка с них будет отправлена @kyivangels». Организаторы называют эту акцию «попыткой как-то помочь нуждающимся», но на какие именно цели пойдут собранные деньги, не уточняется. Судя по афише, акция проходила в период с 27 июня по 3 июля.
Так называемые «Киевские ангелы», кому заведение общепита обещает перечислить собранные деньги, – это украинские волонтеры, которые не скрывают, что одним из направлений их деятельности является сбор средств и поставка в украинские войска различного оборудования.
В понедельник Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области предупредило гражданина России, что осуществление денежных переводов благотворительному фонду, который помогает украинским силовикам, расценивается как государственная измена. Напомним, 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене.
Литва отказалась от зеленых коридоров для транзита грузов в Калининград
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Литовские власти не согласятся на установление зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область России через свою территорию, заявила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите в эфире национального радио LRT.
«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», – передает ТАСС ее слова.
Советник президента добавила, что Вильнюс по калининградскому транзиту никаких несогласованных действий не предпринимал. «Литва осуществляет европейские санкции, это вопрос европейского регулирования. Это дело не Литвы и Калининграда, а ЕС и России», – подчеркнула Скайсгирите.
Ранее президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич выразил мнение, что если Литва согласится на строительство таких трасс – это будет признанием того, что вся предшествующая политика республики по отношению к России была неправильной. При этом он назвал условия, при которых строительство таких трасс будет возможным.
Напомним, губернатор Антон Алиханов выразил мнение, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.
По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.
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Минобороны рассказало об уничтожении украинского десанта с флагом на острове Змеиный
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Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне сообщалось, что украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его так и не поднимали.
Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
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В Британии назвали главных претендентов на замену Джонсону
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Общим фаворитом на должность премьер-министра Британии после отставки Бориса Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак.
После отставки с поста канцлера казначейства Риши Сунак остается общим фаворитом на пост лидера Консервативной партии. Sky Bet выплатит 4 фунта стерлингов за каждый фунт, поставленный на то, что Сунак или министр торговли Пенни Мордаунт станут следующим лидером. В партии есть мнение, что Мордаунт обладает сильной репутацией сторонника Брекзита, харизмой и хорошими лидерскими качествами, пишет Bloomberg.
Также в пятерку претендентов входят министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави. Аутсайдерами на эту должность являются бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и политик-консерватор Том Тугендхат, оба с коэффициентом 11/1, отмечает агентство.
При этом подчеркивается, что несмотря на растущие слухи о всеобщих выборах в этом году, букмекеры предполагают, что они вряд ли состоятся, по крайней мере, до 2023 года.
Риши Сунак – британский политик, главный секретарь Казначейства (2019–2020), канцлер Казначейства (2020–2022). В 2020 году во время распространения коронавирусной инфекции активно обеспечивал меры финансовой помощи владельцам закрытых ресторанов и добился переноса утверждения бюджета на более поздний срок. Будучи сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Берлин призвал Канаду вернуть турбину для «Северного потока» в Германию
Канада должна решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северного потока» до начала профилактических работ на магистрали, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он отметил, что не просит канадцев доставить турбину в Россию.
«Нам нужны мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ. <...> Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину) в Россию, доставьте ее в Германию», – передает его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Хабек призвал Оттаву «не ждать слишком долго» и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Глава Минэкономики Германии также заявил, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.
Между тем депутат Бундестага от ХДС Торстен Фрай заявил, что план Хабека по замене российского газа поставками СПГ провалился.
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Кадыров опубликовал вторую часть «приключений Зеленского»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал вторую часть пародийного ролика, в котором актера, изображающего президента Украины Владимира Зеленского, в наручниках доставляют в Грозный.
В видео «Зеленский» извиняется перед Кадыровым за то, что «был глуп», и просит принять его в батальон «Ахмат» часовым.
«После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу», – написал он в комментарии к ролику в своем Telegram.
Ранее Кадыров опубликовал первую часть пародийного ролика. В видео актер пародирует Зеленского, который якобы подписывает указ о капитуляции ВСУ, в это время за его спиной стоит Кадыров. В Кремле заявили, что постановочный ролик не видели.
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В США допустили возможность исчезновения Украины с карты мира
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Украина может исчезнуть с карты мира, если Запад продолжит снабжать Киев оружием, заявил экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор в эфире Sky News Australia.
Эксперт раскритиковал западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей, передает РИА «Новости».
«Это уже в принципе несостоявшееся государство, оно может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи – прекращения огня – и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», – пояснил Макгрегор.
Напомним, в начале мая зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина как государство в нынешних границах уже не сохранится. По его словам, юго-восточная часть Украины в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации будет освобождена, а западные регионы отойдут в состав Польши.
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Россиянам объяснили жесткую просадку рубля
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Ослабление рубля к доллару, евро и даже юаню началось в первых числах июня, составив за это время порядка 20%, что могло произойти лишь при условии непосредственного участия государства, выразил мнение исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
«Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70–80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань», – приводит мнение Тузова РИА «Новости».
Это за счет кросс-курсов на мировом валютном рынке оказывает действие на курс всех прочих валют к рублю, уверен аналитик.
По его словам, вероятнее всего, во второй половине года иностранные валюты продолжат укрепление к рублю, и анонсированная главой Минфина Антоном Силуановым цель вернуть нацвалюту к курсу 70–80 рублей за доллар будет достигнута. Помехой могут стать новые санкции, если страны Запада расширят список российских банков, которым закрыты корсчета в евро и долларах, добавил он.
Эксперт упомянул, что курс в районе 50 рублей за доллар уменьшал прибыль экспортеров, что негативно сказывалось на темпах восстановления экономики и прибылях компаний. Выше обозначенный курс 70–80 рублей за доллар выглядит более привлекательным с точки зрения устойчивости экономики в период санкций, подытожил Тузов.
Напомним, в среду рубль в начале торгов на Московской бирже резко терял в стоимости: евро подскакивал выше 66 рублей впервые с 3 июня, доллар поднимался до 64,95 рубля впервые с 30 мая.
Захарова прокомментировала реакцию посольства Британии на новый адрес
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания британского посольства в России по вопросу смены властями Москвы их адреса, напомнив о ситуации вокруг британского премьера Бориса Джонсона.
Так, Захарова поинтересовалась, будет ли британский премьер, покинув Даунинг-стрит, 10 (резиденция премьера), по-прежнему использовать старый адрес. «Столкновение с реальностью болезненно для британского политического зазеркалья», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее посольство Великобритании в России, комментируя переименование территории, на которой оно находится, заявило, что считает актуальным старый адрес – Смоленская набережная, 10.
Накануне пресс-служба столичного департамента городского имущества сообщила, что посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1.
Новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской народной республики.
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В Совфеде посоветовали властям Болгарии «принять освежающий душ»
Заблокировав счета посольства России, София простилась не только с правилами приличий, но и со здравым смыслом, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он посоветовал властям Болгарии «принять освежающий душ».
«София продолжает изумлять. Похоже, болгарские политики окончательно простились не только с правилами межгосударственных приличий, но и со здравым смыслом. Впервые нам пришлось столкнуться с блокировкой счетов посольства России, не говоря уже о залихватской высылке 70 дипломатов», – написал Карасин в своем Telegram-канале.
«В чем дело, друзья? Перед кем выслуживаетесь? Не пора ли принять освежающий душ?» – добавил сенатор.
Напомним, в среду болгарский министр финансов Асен Василев заявил, что его ведомство заблокировало 890 тыс. долларов на счетах российского посольства в Софии.
Напомним также, в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Москва ответит Софии на высылку российских дипломатов из Болгарии.
Женщины Закарпатья выступили против мобилизации в армию
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Женщины Закарпатья выступили против попытки принудительной мобилизации в ряды вооруженных сил Украины, следует из появившегося в Сети видео.
Судя по видеозаписи, в Закарпатье сотрудники военкомата предприняли попытку мобилизовать в ряды вооруженных сил Украины женщин, однако украинки дружно выступили против попытки принудительной мобилизации. На помощь сотрудникам военкомата попытались прийти полицейские.
Ранее спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
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Борис Джонсон согласился уйти в отставку
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Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне глобального политического давления и массового ухода британских политиков намерен уйти в отставку в ближайшие часы, сообщили в четверг британские телеканалы Би-би-си, iTV, Sky News и газета Times.
Борис Джонсон согласился уйти в отставку, сообщает ведущий Би-би-си Крис Мэйсон. По его словам, Джонсон намерен исполнять обязанности премьера Британии до осени, когда съезд партии Консерваторов изберет нового лидера.
По мнению изданий, если Джонсон официально не объявит об отставке и продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС.
Как сообщает «Интерфакс», в Великобритании 53 члена правительства, состоявшего из 120 человек, по состоянию на четверг ушли в отставку на фоне кризиса.
Вслед за министром по делам Северной Ирландии Брэндоном Льюисом подал в отставку министр технологий Крис Филип. «Мне очень жаль, что дошло до такого, но премьер-министр должен уйти в отставку, учитывая то, что общественное и парламентское доверие явно ушло», – написал Филип в письме к Джонсону, которое он опубликовал у себя в социальных сетях.
Также новый министр образования Великобритании Мишель Донелан сообщила, что подает в отставку. «С большой печалью я должна уйти из состава правительства», – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
По информации источников, на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, однако не все поддерживают эту идею.
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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В США объяснили продажу Украиной поставляемого оружия на черном рынке
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Перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
Как отметила Квятковски, такое развитие событий на Украине является предсказуемым в случае с любым вооруженным конфликтом. Более того, по ее словам, случаи реэкспорта Украиной западных вооружений были хорошо задокументированы в 2015 и 2016 годах, а также на протяжении других этапов боевых действий в Донбассе.
«Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью (военнослужащих), проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», – передает РИА «Новости» слова Квятковски.
Бывший аналитик Пентагона выразила мнение, что ряд наименований вооружений и военной техники были отправлены Киеву в таких объемах, что их попросту оказалось невозможно интегрировать в сжатые сроки в тактику и стратегию ведения боевых действий украинской армии. Теперь же, с учетом доступности этого оружия, заинтересованные в его продаже лица или преступные группы могут запросто воспользоваться ситуацией и извлечь для себя прибыль.
«Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину. Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или вернуть себе независимые республики (ДНР и ЛНР)», – подчеркнула Квятковски.
Ранее российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.
Напомним, по данным болгарского издания Bulgarian Military, российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar, украинцы их попросту продали.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.
Посольство Британии в Москве отказалось использовать новый адрес
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Посольство Великобритании в России, комментируя переименование территории, на которой оно находится, заявило, что считает актуальным старый адрес – Смоленская набережная, 10.
Комментируя присвоение нового адреса, в пресс-службе посольства указали, что «актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», передает РИА «Новости». На сайте дипмиссии адрес указан как: «121099 Москва Смоленская набережная, 10 Россия».
Накануне пресс-служба столичного департамента городского имущества сообщила, что посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской Народной Республики.
Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании территории около посольства Великобритании.
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