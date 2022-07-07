Захарова назвала бумерангом от дела Скрипалей грядущую отставку Джонсона

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что грядущая отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона – удар запущенного им же бумеранга, связанного с «делом Скрипалей».

В своем Telegram-канале она написала: «просят прокомментировать отставку Бориса Джонсона». «Думаю, это должно комментировать посольство Британии, располагающееся по адресу: площадь Луганской Народной Республики, вл. 1», – добавила она.

Мария Захарова полагает, что «всем очевидно – либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике – основные характеристики, которые дают эксперты».

«Важный аспект, который нужен для полноты восприятия ситуации. По Борису Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг», – написала она.

По ее словам, «он ведь точно так же покинул Терезу Мэй, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере». «На этот раз соратники сдали его. И еще как сдали», – отметила Захарова.

Она заключила, что «мораль – не стремитесь разрушить Россию. Россию разрушить нельзя. А зубы обломать об нее можно, ими же и подавившись».

В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.

Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.