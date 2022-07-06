ЭИСИ опубликовал доклад о работе строительной отрасли в условиях санкций

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил доклад о состоянии дел в строительной отрасли в условиях санкций, в котором отметил, что 62% российских застройщиков применяют российские материалы и оборудование.

«За январь – апрель 2022 года ввод многоквартирных домов застройщиками в России составил 13,9 млн кв. м, что на 33,4% или на 3,5 млн кв. м больше, чем за тот же период 2021 года», – говорится в докладе, опубликованном в Telegram-канале института.

Отмечается, что почти 62% участников строительного процесса применяют материалы и оборудование отечественного производства, чуть более 37% – используют импортные материалы, оборудование, машины и механизмы.

В докладе также проводится анализ рынка индустриального строительства: возможности применения быстровозводимых модульных, каркасных, деревянных, сборных железобетонных и прочих конструкций в гражданском и промышленном строительстве.

ЭИСИ указал, что в стране продолжается системный переход строительной отрасли на цифровые технологии с целью сокращения документооборота на бумажных носителях, не отменяя при этом существующего порядка ведения исполнительной документации на бумажных носителях.

Также в России эффективно действуют меры поддержки строительной отрасли, принятые правительством и Минстроем.

«Заказчикам разрешено устанавливать в качестве аванса до 90% от цены контракта, финансируемого из федерального бюджета. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов», – указали в институте.