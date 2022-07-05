В Запорожской области назначены заместители главы администрации

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о назначении своим заместителем по внутренней политике Виктора Емельяненко, а заместителем по экономике Андрея Козенко, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Знаю Виктора Андреевича (Емельяненко) как опытного государственного управленца местного и регионального уровней. До 2014 года он занимал должность первого заместителя главы Запорожской областной государственной администрации Пеклушенко Александра Николаевича», – написал он в своем Telegram-канале.

Также Рогов рассказал, что заместителем главы администрации Запорожской области по экономике назначен Козенко Андрей Дмитриевич. Это выходец из города Симферополя. В 2014–2016 годах был заместителем председателя Государственного совета Республики Крым, с 2016 по 2021 год представлял Крым в Государственной думе России.

«С Андреем Дмитриевичем мы знакомы больше 15 лет по русскому движению, еще со времен, когда я только возглавил «Славянскую гвардию», а он стал депутатом Верховного Совета Крыма от «Русского блока», – написал Рогов. «Виктор Емельяненко займется вопросами политической интеграции, Андрей Козенко – экономической», – добавил он.



Рогов отметил, что уже сейчас в Запорожской области формируются новые органы управления регионом с теми, «кто готов «впрячься», совершать невозможное и развиваться».

«Режим Порошенко – Зеленского развитием Запорожья не занимался. Шайке алкоголиков, наркоманов и нацистов важнее было не благосостояние запорожцев, а их накачивание ненавистью к России», – отметил он.



«С Россией мы встаем на путь созидания и раскрытия колоссального потенциала Запорожского края. Мы навсегда прощаемся с теми, кто, не обладая никакими управленческими навыками, построил карьеру на факельных шествиях и майданных скачках. Люди, почитающие Зло, просто не способны делать Добро: никому и никогда. Запорожье выбирает общее будущее с Россией – а значит, нам нужно интегрироваться в российскую модель госуправления, нужны люди с соответствующими компетенциями», – заключил Рогов.