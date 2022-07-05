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Задержан подозреваемый в стрельбе на параде в честь Дня независимости США
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Полиция США задержала подозреваемого, которого разыскивала в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости, сообщил начальник полицейского управления города Хайленд-Парк Лу Джогмен.
Сотрудники патрульной службы в окрестностях Чикаго заметили автомобиль, соответствующий распространенному ранее описанию. В результате «непродолжительной погони» правоохранителям удалось остановить транспортное средство. Подозреваемый – Роберт Кримо – задержан, передает ТАСС.
Перед этим полиция сообщила, что разыскивается Роберт И. Кримо III, который может быть «вооружен и очень опасен». Ему был присвоен статус «лица, представляющего интерес для следствия». Сообщалось, что он может передвигаться на автомобиле Honda Fit серебристого цвета 2010 года выпуска, передает РИА «Новости».
Прежде сообщалось, что полицейские разыскивают белого мужчину худощавого телосложения с длинными черными волосами, одетого в белую или голубую футболку.
По версии местных властей, стрелок вел огонь без разбора с крыши коммерческого здания. Он бросил винтовку, когда начали съезжаться полицейские. В результате стрельбы пять человек погибли на месте, шестой скончался после госпитализации, кроме того, служба скорой помощи развезла по близлежащим больницам 26 человек в возрасте от восьми до 85 лет. Состояние части пациентов оценивается как критическое. Еще несколько пострадавших обратились к врачам самостоятельно.
Напомним, стрельбы произошла в американском Хайленд-Парке (штат Иллинойс) близ Чикаго. В конце июня президент США Джо Байден подписал законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.
Украинская сторона выдвинула требования к России
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
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Польша получила «тяжелый» и неожиданный удар от ЕС
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ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши, пишут немецкие СМИ.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.
В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК. До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
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Калининград пригрозил уничтожением транспортного комплекса Прибалтики
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В ответ на запрет Литвой транзита Россия может уничтожить транспортный комплекс Прибалтики, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Алиханов заявил, что таковы могут быть последствия российских «антисанкций в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее». Он считает, что «экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием», передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».
По его словам, «Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». Как заявил Алиханов, «такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область – это часть России». «За нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», – сказал он.
Напомним, Алиханов сообщил, что правительству и Администрации президента России переданы варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят.
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В Госдуме ответили на требования Украины к России
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«Команда Зеленского наивно полагает, что четко обозначившая свои позиции Москва будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима. Но этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
«Об адекватности в отношении всего того, что заявляет офис Зеленского, говорить не приходится. Складывается впечатление, что власти Украины живут в другой реальности, не совсем понимая происходящее в стране и в мире», – сказал парламентарий.
«Требования России в адрес украинской власти не раз озвучивались. И вместо того, чтобы прислушаться, они выдвигают в ответ странные условия, не вписывающиеся в текущее положение дел», – отметил Белик.
«Наша страна продолжит специальную военную операцию до выполнения всех поставленных задач. Наивно полагать, что Москва, всегда выступающая за конструктивный диалог, четко обозначившая свои позиции, будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима, науськанного западными кураторами», – подчеркнул собеседник.
В то же время депутат Госдумы Олег Морозов сравнил заявление Михаила Подоляка с ситуацией, если бы подсудимый в своем последнем слове начал выдвигать условия к суду. «Представьте себе, если преступник потребует, чтобы его выпустили, судью посадили, а прокурора расстреляли. Вот примерно так выглядит ответ офиса Зеленского на слова Дмитрия Пескова», – сказал он газете ВЗГЛЯД.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ о том, что Киев знаком с требованиями Москвы, перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
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В Германии объяснили невозможность заменить «Северный поток» на «Северный поток – 2»
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У трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ, заявила представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон.
У нее спросили, не планирует ли Германия задействовать газопровод в свете снижения потока по «Северному потоку».
«Трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован и тем самым не допущен до эксплуатации», – передает слова представителя ведомства ТАСС.
В пятницу стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Назван способ уничтожить транспортный комплекс Литвы
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«Вильнюс сделал все для того, чтобы убить свою транзитную отрасль. Россия же в силах усугубить положение Литвы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики.
«Главное, что сейчас в транспортном отношении может сделать наша страна – перекрыть транзит между Польшей и Литвой, который проходит через Калининградскую область. Несмотря на то, что у этих стран есть общая граница, им выгоднее транспортировать товары из Прибалтики в Европу и обратно через Калининград», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
По словам собеседника, «на этой транзитной перевалке транспорт переходит с европейской узкой железнодорожной колеи на широкую российскую, которая распространена в Прибалтике». «Надо понимать, что основная часть грузов, которые перевозятся Литовской железной дорогой – это товары из Белоруссии и России. И Литва уже со своей стороны многое сделала, чтобы свою транзитную отрасль уничтожить», – отметил эксперт.
«При этом у Москвы есть все ресурсы и рычаги, чтобы добить то, что еще осталось от литовской транзитной системы. Мы действительно можем очень просто заблокировать перевалку между Польшей и Литвой», – заключил Носович.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион. «Таковы могут быть последствия российских антисанкций в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее. Экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием», передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».
По его словам, «Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». Как заявил Алиханов, «такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область – это часть России». «За нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», – сказал он.
Кроме того, Алиханов уже передал правительству и администрации президента России варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Губернатор не стал уточнять, в чем заключается суть этих предложений. По его словам, обсуждать их стоит «в том случае, если необходимость их принятия будет 100%». Глава региона отметил, что речь идет о «мерах различного характера».
Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят. По словам Алиханова, «не утрачен потенциал» по возможности отмены ограничений, «поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
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Британский профессор: Запад угодил в ловушку «Уловки-22»
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Запад попал в сети ловушки, известной как «Уловка-22», пишет британское издание Express со ссылкой на слова профессора операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самира Дани.
Речь идет о том, что Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, что спровоцировало общий скачок инфляции. «Она (инфляция) вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продуктов питания, что является ключевым, потому что еда является основным товаром для всех», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Дани констатировал, что энергия стала ключевым моментом для решения основных мировых проблем. «Однако снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации «Уловка-22», когда цены необходимо снижать, но также необходимо достичь целей в сфере климата», – заявил он.
«В глобальном масштабе, если попытаться снизить цены на ископаемые энергоносители и заключить сделки с ОПЕК и другими странами, где доступны энергия и газ, на начальном этапе может произойти стабилизация, но я думаю, что для перезагрузки нужен долгосрочный сценарий», – заключил Дани.
«Уловка-22» – целенаправленно созданная, получившаяся случайно или органично присущая ситуации правовая, административная, социальная либо логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоего правила сама по себе означает его нарушение.
Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA сообщало, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе.
Как отмечал эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт, Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро.
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Посол в Китае заявил о поддержке Россией расширения Совбеза ООН
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Необходимо расширить Совет Безопасности ООН за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран, чтобы сделать его более демократичным, заявил посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.
По его словам, в настоящее время СБ ООН практически превратился в арену, на которой западные коллеги «осуществляют пропаганду», выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции. Эти деструктивные шаги еще больше отдаляют членов Совбеза, делая его работу менее эффективной, отметил он.
«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет Безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», – приводит его слова РИА «Новости».
В то же время Денисов подчеркнул, что Россия не готова поддержать включение в Совбез ООН Германии и Японии, так как это никак не изменит внутренний баланс.
«С другой стороны, мы открыты для перспективы вступления Индии и Бразилии в СБ ООН. Мы последовательно выступаем за то, чтобы СБ ООН был максимально представительным в нынешних обстоятельствах», – добавил дипломат.
На прошлой неделе постоянный представитель России при Совбезе ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из СБ и Генассамблеи ООН, заявил, что это возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Год назад Полянский заявлял, что Москва выступает против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН за счет «коллективного Запада». Он отметил, что их в СБ «и так достаточно» и необходимо фокусироваться на включении развивающихся государств.
За расширение количества постоянных членов выступает и Париж. В частности, Франция поддерживает предоставление такого статуса странам G4 – Германии, Бразилии, Индии и Японии.
В пользу Индии высказывался президент США Джо Байден.
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Арестович объяснил бегство ВСУ из Лисичанска «рождением национальной военной школы»
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка «удачной операцией украинских военных».
«Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации – это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», – написал Арестович в Telegram-канале.
По его словам, «все задачи операции выполнены». Он убежден, что украинские войска смогут вернуть под свой контроль Лисичанск.
«Одно из главных достижений этой операции – это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (донецкого аэропорта), 32-го блокпоста. А слом стереотипа – это очень дорогого стоит. Это – рождение национальной военной школы... В кои-то веки мы снова сделали их красиво», – написал Арестович.
Ранее Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. «Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждал, что украинские войска якобы «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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В ВСУ заявили о «метафоричности» флага Украины на острове Змеиный
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Украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его на данный момент еще не поднимали, сообщила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет реять», – приводит слова Гуменюк портал «Страна.ua».
Она пояснила, что слова о поднятом флаге нужно «понимать метафорически», потому что никто еще не высадился на остров.
«Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», – заключила она.
Ранее сегодня Гуменюк заявила, что украинский флаг был поднят над островом Змеиный.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
Американцев возмутила реакция Харрис на вопрос о бензине
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Зрители телеканала Fox негативно отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения рекордных цен на бензин в стране.
Эпизод произошел во время выступления Харрис в Новом Орлеане. Один из участников мероприятия пошутил, что на днях видел мем о том, как сделать бензин в домашних условиях. Харрис заявила, что так делать не надо, после чего засмеялась. Реакция второго лица государства на проблему с топливом спровоцировала критику американцев, передает РИА «Новости».
«Джо: «Нет никого глупее меня!». Камала: «Подержи мои наколенники! Хи-хи», – сыронизировал пользователь Mcl Black.
«Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится», – заметил Christian Clifford.
«Какого черта она думает, что все так смешно, о, верно, ей не нужно ни за что платить, есть деньги налогоплательщиков», – отметил Dave Cancel.
«Все, что осталось сделать Камале, это сказать: «Пусть едят пирожные». Мы все знаем, что случилось с (казненной французской – прим. ВЗГЛЯД) королевой Антуанеттой после того, как она сказала так о страданиях французов во время ее правления», – выразил мнение Jhay Chylla.
«Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая», – добавил Bob S.
«Боже, я совсем забыла о ней... Как будто у нас даже нет вице-президента», – заметила SarahLeann.
«Удивительно, что мы платим за нее и таких как она», – написал Understated.
«Они могут даже не водить машину, находясь в должности, какое им дело до того, сколько мы платим? Чистое зло», – заявил sean mcdougal.
«Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда (после промежуточных выборов – прим. ВЗГЛЯД) все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придется платить по пять долларов за галлон», – предрек sptrader.
Ранее пользователи Twitter высмеяли пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо.
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года – 3,1 доллара.
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В Кремле объяснили отсутствие поздравления Путина по случаю Дня независимости США
Президент России Владимир Путин не будет направлять Вашингтону поздравление по случаю Дня независимости США, поскольку недружественная политика США по отношению к России в этом году достигла пика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», – передает его слова ТАСС.
«Это связано с тем, что этот год, собственно, стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов», – пояснил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия и Соединенные Штаты находятся в весьма горячей точке противостояния.
Власти родного города Зеленского решили отказаться от русского языка
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, где преимущественно распространен русский язык, заявил жителям о необходимости переходить на украинский.
«Защищая Украину, нужно учитывать не только военный фронт, но и культурный. Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, в основном говорили на русском, но теперь язык – это и наше оружие», – написал он в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).
Вилкул добавил, что власти города решили «не рубить с плеча», а осуществить «мягкий процесс перехода на украинский язык», передает ТАСС.
С 1 июля в городе открылись языковые клубы «Давай общаться по-украински», также власти запустили онлайн-курсы «Говори по-украински правильно». Объявление о регистрации онлайн-курсов было размещено 24 июня и за эти дни зарегистрировались около 500 криворожцев.
Вилкул пояснил, что проводит ежедневные вечерние брифинги на русском языке, поскольку обращается в основном к русскоязычному югу и востоку. «Однако большинство встреч я провожу на украинском языке. Процесс трансформации идет!» – добавил он.
Кривой Рог – родной город президента Украины Владимира Зеленского, там он родился и окончил школу.
Ранее депутаты Киевского городского совета предложили ввести полный запрет на публичное использование в столице книг на русском языке, спектаклей, концертов и документов на носителях информации.
СМИ: В Польше начали прозревать в отношении украинских беженцев
Желание поляков помочь простым украинцам похвально, но проблема возникла из-за того, что многие из приехавших видят в Польше «дойную корову», пишет Агнешка Пивар для издания Mysl Polska.
«Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности», – передает РИА «Новости» слова автора.
Журналист заметила, что с помощью дезинформации поляков убедили в необходимости принять украинцев у себя, из-за чего они открыли свои сердца и дома. «Между тем польское общество было обмануто. Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями», – подчеркнула она.
Автор рассказала, что ее друзья приняли двух студентов из Киева, граждан Ливии, которые признались, что очень удивлены открытостью поляков в отношении приехавших с Украины. «Зная украинские настроения из непосредственных контактов и интернет-форумов, они нас прямо спросили: «Вы не боитесь принимать украинцев? Ведь они ненавидят поляков!» – отметила журналистка.
По словам автора статьи, студенты показали им красноречивые видео с украинских каналов, на которых консервы, отправленные поляками нуждающимся на Украине, продаются «за определенную сумму гривен».
«Напомню, это происходит в то время, когда польские цены на продовольствие резко выросли, поляки все больше беднеют и многие наши соотечественники больше не могут позволить себе даже заправить машину», – возмутилась Пивар.
В статье отмечается, что назидательные примеры с честными людьми, «похоже, едва заметны в дебрях иждивенческого поведения наших восточных соседей». «До поляков начинает понемногу доходить, что их просто использовали. Эскалация польско-украинской напряженности еще перед нами», – подчеркнула она.
Также журналистка привела в пример историю, рассказанную ее парикмахером. По ее словам, после прибытия в Польшу украинские женщины отправлялись в салоны красоты, заказывая различные дорогостоящие услуги, после чего заявляли, что им нечем платить, потому что они бедные беженцы, поэтому для них это должно быть бесплатно.
«В такой ситуации парикмахеры совершенно беспомощны. Потому что, оказывается, даже вызов полиции здесь не поможет», – добавила автор.
Кроме того, в статье отмечена другая огромная проблема, о которой в Польше не говорят – злоупотребление алкоголем со стороны беженцев. «Из конкретных источников я знаю, что у социальной службы в Польше теперь еще больше работы. Речь идет о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я услышала разные страшные истории», – сообщила журналистка.
В своей статье Пивар рассказала еще одну реальную историю, которая произошла с ее знакомой, работающей в здравоохранении. По словам журналистки, часто прослеживается иждивенческое отношение украинских пациентов, которые устраивают «дикие» скандалы в больничных коридорах.
«Они требуют немедленного приема к врачу или операции – потому что им это должны, потому что они с Украины. И им часто удается добиться этого, в то время как польским пациентам приходится ждать в длинных очередях. Это реальные проблемы, о которых польские СМИ молчат. Цензура действует у нас как надо», – указала автор.
Журналистка задалась вопросом, что еще должно произойти и сколько должно пройти времени, прежде чем поляки «откроют глаза» и начнут убирать флаги Украины из общественного пространства. «Одно кажется неизбежным: рано или поздно что-то ужасное заставит чашу терпения переполниться», – заключила Пивар.
Напомним, с 1 июля власти Польши прекратили ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от лица киевского мэра Владимира Кличко выяснили у мэра Варшавы Рафала Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев. Тот рассказал о провальной стратегии польских властей по приему украинских беженцев. «Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг», – заявил он.
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Турецкая партия развернула кампанию по выходу страны из НАТО
Партия «Ватан» («Родина») проводит в крупных городах Турции масштабную кампанию по выходу страны из НАТО, сообщают СМИ.
«Ватан» планирует предложить правительству выйти из альянса. Aydinlik пишет, что кампания «Выйдем из НАТО!» была встречена «с интересом со стороны всех слоев общества». Как утверждает издание, «акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях». «В беседе с газетой руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне сказали, что поддержка кампании отражает требования людей», – приводит РИА «Новости» текст статьи.
Напомним, «Ватан» не представлена в парламенте Турции. Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции. Во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. Однако турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности, и что если Швеция «попытается затянуть реализацию взятых обязательств или будет лицемерить», Турция «вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО».
Бывший советник Госдепа при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс заявил, что Турция разрушила «международный консенсус» в отношении России и российской спецоперации на Украине. Филлипс назвал Турцию «ненадежным и странным» союзником.
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