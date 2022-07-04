В Госдуме предложили привлекать волонтеров к перевоспитанию трудных подростков

Подростков, которых суд признает виновным в каком-либо правонарушении, в качестве воспитательной меры могут взять на сопровождение наставник или волонтерская организация, заявил глава Комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, говоря о подготовке соответствующего законопроекта.

Результаты работы с подростками будут фиксироваться в единой информационной системе, по итогу рассмотрения этих результатов суд будет принимать решение о дальнейшем наказании для нарушителя или его смягчении, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Последние несколько лет снижается подростковая преступность, однако повторно нарушает закон 23% от ранее совершивших, каждый четвертый. Причин, толкающих ребенка в криминал, много – психологические проблемы, трудности в семье, отсутствие занятости, денег. Часто на преступление подростка толкает убеждение, что нарушение закона – это круто, ты получишь уважение в обществе. Но если показать, что уважение можно получить по-другому, через помощь, то это создает альтернативное убеждение», – сказал Метелев.

«Опыт помощи другим людям формирует глубокие ценности, которые уже меняют твое мышление, и ты вряд ли пойдешь снова грабить и не захочешь быть вредителем. Мы это знаем на практике и предлагаем законодательно закрепить работающую в жизни технологию наставничества и социализации через волонтерство в качестве одной из форм мер исправления, которую назначит суд», – добавил глава думского комитета.

К обязанностям наставника, помимо самой работы с подростком, отнесено представление в специализированный госорган ежемесячного отчета о проведенной работе. Если наставник делает вывод, что подросток устойчиво и целенаправленно игнорирует мероприятия, определенные наставником, он может ходатайствовать о замене несовершеннолетнему меры пресечения.

По окончании срока передачи под надзор наставник обязан направить в специализированный государственный орган характеристику, отражающую результаты проведенной с несовершеннолетним работы, где будут отражены особенности его поведения, в том числе нравственные установки несовершеннолетнего, склонность к возможному антиобщественному поведению в будущем, особенности восприятия назначенных ему мер.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что институт детского омбудсмена уделяет особое внимание профилактике девиантного, в том числе и делинквентного поведения несовершеннолетних.

Она представила стратегическую программу «Подростки России», в рамках которой создается федеральная сеть подростковых центров – экосистема специальных пространств, куда дети могут прийти пообщаться, оказаться в поддерживающей и безопасной среде, получить поддержку специалистов и найти полезную занятость, в том числе и сезонную подработку.

«Мы готовы включиться в работу как на уровне законопроекта, так и на практике – для этого можно задействовать создаваемую инфраструктуру и штат специалистов. Центры могли бы стать местом встреч с подростками, психологических консультаций, тренингов, площадками для волонтерской деятельности и трудоустройства», – сказала она.

Метелев предложил включить технологии работы подростковых центров в стандарт учреждений молодежной политики, который Комитет планирует разработать, а также в целом обновить подростковые клубы в регионах.

Директор благотворительного фонда «Солнечный город» Мария Аксенова заявила, что среди детей, оставшихся без попечения родителей, с которыми работает фонд, больше 50% имели опыт химической зависимости от наркотиков или алкоголя.

«Мы занимались ребенком 16 лет, у него устойчивая зависимость, единственное, что ему сейчас можно предложить, – реабилитация на 21 день в специализированном центре. Нет никаких способов легально направить ребенка на длительную реабилитацию, эта система полностью отсутствует. Мне кажется, что это тема, которой нужно заниматься», – сказала Аксенова.

Также в числе существующих проблем Аксенова назвала барьеры в трудоустройстве подростков. По ее мнению, сейчас у молодежи до 18 лет мало способов зарабатывать легально. Метелев отметил, что проблема уже прорабатывается Комитетом, законодательные инициативы в этой сфере уже согласованы с Минтруда и фракцией партии «Единая Россия».

По словам депутата, разработанные инициативы позволят значительно упростить процесс трудоустройства, снизить бюрократическую нагрузку на подростков и их родителей, также планируется запуск субсидирования программ трудоустройства подростков и другие меры.