Министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью газете «Расон» заявила о вероятности очень тяжелой зимы на фоне проблем с простаками российского газа в Европу.

«Мы переживаем самый сложный момент после падения Берлинской стены. Мир снова разделили на блоки. Нужно быть готовыми, потому что это (прекращение поставок российского газа) сценарий, который, несомненно, может произойти. Испания имеет меньшую энергетическую зависимость от России, у нее более позитивная ситуация, но подход, который делается в результате этого прекращения поставок и в том числе газа, заключается в том, что зима будет очень тяжелой», – передает ТАСС ее слова.

Также министр добавила, что такие страны, как ЦАР, уже «практически попали под российское влияние», а Сомали – одна из стран, которая в настоящее время больше всего «страдает от голода, а пиратство на подъеме». «Если ЕС или Североатлантический альянс забудут об Африке, они оставят поле открытым для Китая и России», – отметила Роблес.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в ЕС. Утверждается, что с 11 июля существует угроза «блокады «Северного потока» в целом».

Напомним, стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.