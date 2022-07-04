В Зеленограде собрались выпускать дома на колесах

Правительство Москвы и финансово-строительная компания «Север» («СЗ ФСК Север») подписали соглашение о развитии промышленного потенциала столицы. В В рамках масштабного инвестпроекта (МаИП) компания-застройщик получила участки площадью 17 гектаров в Восточно-Коммунальной зоне Зеленограда.

Площадь промышленного комплекса составит 80 тыс. кв. метров и объединит сразу несколько предприятий, сообщает «Вечерняя Москва».

Так, на территории Зеленограда разместятся экологичные производства, которые помогут значительно снизить зависимость от импорта и обеспечить рынок необходимыми стройматериалами, элементами благоустройства и инвентарем для автомобильного туризма.

В частности, появится завод по производству газобетонных блоков, которые применяют при строительстве жилых зданий. Ежегодно здесь смогут выпускать до 450 тысяч кубических метров готовой продукции и поставлять ее на возводимые объекты в Московской агломерации. Что важно, производитель уже озвучил планы использовать в своей работе отечественные материалы.

Еще одно предприятие сфокусируется на материалах премиум-класса, имитирующих натуральный камень, керамические изделия, архитектурный бетон и кирпич – они востребованы сегодня как в проектах индивидуального жилищного строительства, так и в современных многоквартирных жилых комплексах или бизнес-центрах.

Также в Зеленограде планируется разместить производителей светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля и внедорожных жилых кемперов (или, как их еще называют, автодома и дома на колесах). С учетом набирающего обороты внутреннего туризма и государственной программы туристического кешбэка – тоже весьма перспективная ниша, отмечает «ВМ».

Начать строительство производственных объектов инвестор рассчитывает в 2023 году, а уже к концу 2025 года – наладить выпуск различной продукции. В общей сложности реализация проекта обеспечит жителей города 660 новыми рабочими местами, что особенно актуально в текущей экономической ситуации.

Как рассказал первый заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промполитики Москвы Алексей Артемов, объем частных инвестиций в развитие промышленно-строительного комплекса в Зеленограде составит порядка 2,25 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что калининградский производитель «Автотор» наладит выпуск электромобилей. Их пилотную партию планируют выпустить в 2023 году. Производитель обещал сделать их доступными широкому кругу потребителей в России. Заявлено, что авто будут дешевле Tesla.