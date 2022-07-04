В Турции призвали вернуться к ограничениям в связи с коронавирусом

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4 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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Почему победа американского СПГ над Газпромом печалит Европу

Американский СПГ не может спасти Европу Excelerate Energy, Inc./Keystone Press
Agency/Global Look Press
США добились того, чего хотели и не скрывали: американский СПГ обошел в ЕС российский трубопроводный газ по объемам в июне. Это уникальный в истории Евросоюза случай. Однако радоваться этому факту европейцам не стоит. Как США удалось добиться желаемого и почему американский СПГ не спасает европейцев от дефицита газа? Подробности...
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Почему Литва лишилась тормозов в отношении Калининграда

Блокада Калининграда со стороны Литвы вызвала недовольство Берлина Виталий Невар/ТАСС
Берлин недоволен блокадой, которую Вильнюс организовал Калининграду. По данным немецких СМИ, правительство ФРГ настаивает на том, чтобы Литва изменила позицию в данном вопросе. При этом, как считают эксперты, власти Литовской Республики склонны к тому, чтобы не прислушаться к коллегам из Берлина по целому ряду причин. О каких именно причинах идет речь и как к этому относиться России? Подробности...
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Преступный удар ВСУ по Белгороду требует решительного возмездия

На дом в Белгороде упала кассетная часть украинской «Точки-У» Евгений Силантьев/ТАСС
Украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни четверых мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие. Преднамеренный удар баллистическими ракетами был совершен по жилым кварталам. Как решить проблему дальнобойной артиллерии ВСУ и каким должен быть военный ответ России? Подробности...
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Как прибалты и поляки готовятся воевать с Россией

Польские новобранцы EPA/TASS
Власти Польши и стран Прибалтики непрерывно делают воинственные заявления в адрес России, критикуя Францию и Германию за «капитулянтское» стремление выйти на какой-либо компромисс с Москвой. Но вот вопрос: готовы ли сами прибалты и поляки воевать с Россией? Речь идет, разумеется, не о политиках, а о простом населении. И картина здесь вырисовывается по меньшей мере неоднозначная.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Украина переходит к диверсионной войне

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Украинские спецслужбы в полной мере используют технологии вербовки, которые использовал ИГИЛ, что указывает на то, что и здесь за всем стоят американцы и англичане. Подробности...

Краткая история украинского сепаратизма

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Украинский сепаратизм и национализм стали реальной политической силой сразу после Февральской революции 1917 года. Но начался он еще в XIX веке, когда население этой части Российской империи стало объектом хитроумных махинаций поляков и австрийцев. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

России надо следить за Норвегией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
История с блокировкой Норвегией снабжения российских поселков на арктическом архипелаге Шпицберген заставила обратить внимание на соседнее с нами северное королевство. Есть устойчивое ощущение, что мы его недооцениваем. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Россия потеряла Аляску из-за коррупции

Обсуждение: 6 комментариев

Сербия назначила войну на октябрь

Блокада Шпицбергена: главное

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
  • У посольства Великобритании

  • У консульства Германии

  • Между посольствами Литвы и Бельгии

  • У другого посольства (предложите в комментарии)
Что вы переносите легче?
  • Сильную жару

  • Сильный холод
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
  • Да

  • Нет
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    Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?

    В Турции призвали вернуться к ограничениям в связи с коронавирусом

    4 июля 2022, 08:59

    Текст: Александра Юдина

    Союз медиков Турции призвал правительство вернуться к ограничительным мерам в связи с ростом числа случаев коронавируса в стране, сообщает портал «Хаберлер».

    Так, врачи предложили сделать обязательным ношение защитных масок в закрытых помещениях, начать вакцинацию детей, увеличить охват тестирования на коронавирус и публиковать данные по ситуации с заболеваемостью в стране ежедневно, а не еженедельно, передает ТАСС.

    Ранее Турция отменила требование предъявлять справки по COVID для въезда в страну.


    В Швеции заявили о «неприятном сюрпризе» от Эрдогана перед вступлением в НАТО
    		    2 июля 2022, 10:14
    Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) было названо неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и НАТО, заявил журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.

    «Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО», – считает Сильвер, передает его слова РИА «Новости».

    Он отметил, что подобным заявлением Эрдоган удивил всех присутствующих.

    «Таким образом он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО», – отмечает журналист.

    Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган назвал условие, при котором Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

    Эрдоган заявлял, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности.

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    Турецкая таможня рассказала о задержании российского судна

    3 июля 2022, 18:20

    Текст: Ольга Иванова

    Представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.

    «Судно здесь, но никакой ясности и конкретных решений не принято. Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать», – сказал собеседник РИА «Новости», пожелавший остаться неназванным.


    Напомним, Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.

    Ранее сообщалось, что Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска.

    Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.

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    Украина попросила Турцию арестовать казахстанское судно под российским флагом
    		    1 июля 2022, 21:16
    Фото: @novosti khabar2016
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска, сообщают информационные агентства.

    На борту судна находится партия зерна из Бердянска массой в 4,5 тыс. тонн, оно, сообщил собеседник Reuters в украинском МИД, принадлежит Украине.

    По данным агентства, генпрокуратура Украины сообщила 30 июня Минюсту Турции, что «Жибек Жолы» имеет отношение к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска, судно направлялось к турецкому городу Карасу с 7 тыс. тонн груза.

    Украинская сторона попросила турецкие власти провести досмотр судна, изъять образцы зерна для экспертизы.

    Ранее компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ, «Казахстанские железные дороги») опровергла данные о вывозе зерна с украинской территории якобы в обход санкций. В компании уточнили, что в октябре 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец «Жибек Жолы») заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-лайн» до 30 ноября 2022 года.

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    Эрдоган решил сделать турецкую армию сильнейшей в мире
    		    1 июля 2022, 18:28
    Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Турция продолжит укрепление армии вплоть до превращения ее в сильнейшую в мире, страны НАТО не помогают в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Университете национальной обороны в пятницу в Стамбуле.

    «Успехи операций последних шести лет дают полное основание включить ВС Турции в число сильнейших армий мира. Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире. На пути дальнейшего развития Турции мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания ВС Турции», – приводит слова Эрдогана агентство Anadolu, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, несмотря на определенную нехватку кадрового персонала, ВС Турции продолжают демонстрировать новые успехи. По его словам, мощь турецкой армии проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций.

    Эрдоган акцентировал внимание на росте интереса иностранных партнеров к военным учениям в Турции. Глава государства отметил, что число стран-участниц последних военных учений EFES в Турции достигло 39, в числе которых и США.

    «Турция и ее народ готовы к вкладу в победы в любых частях мира. Это мы продемонстрировали в Азербайджане и Ливии», – отметил Эрдоган.

    Глава государства отметил, что ряд стран НАТО не оказывают Анкаре поддержку в вопросе борьбы с терроризмом.

    «Мы не забываем о тех, кто отвернулся от нас», – сказал Эрдоган.

    Президент Турции коснулся темы итогов последнего саммита НАТО в Мадриде. По его словам, в случае, если Швеция или Финляндия попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерить, Турция вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО.

    «Пусть в этом никто не сомневается», – подчеркнул Эрдоган, напомнив, что приглашение в НАТО еще не означает принятия в ряды Североатлантического альянса.

    Он также выступил с предупреждением в адрес Афин. «Заносчивой Греции следовало бы помнить уроки истории и учитывать процессы в регионе», – сказал турецкий лидер.

    Ранее Эрдоган назвал условие отзыва согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

    Во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

    До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции.

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    Глава Pfizer объявил о начале новой волны пандемии COVID-19

    3 июля 2022, 08:40

    Текст: Евгений Романов

    Новая волна распространения коронавируса началась, но пока люди могут жить привычной жизнью, благодаря разработанным препаратам, заявил генеральный директор американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в интервью газете Jerusalem Post.

    Бурла признался, что всегда был очень осторожен в рекомендациях каждому государству в виду уникальных особенностей стран. Он отметил, что руководящие ими люди достаточно квалифицированы и точно знают, что нужно делать, передает ТАСС

    «Идет новая волна. Я считаю, что не все приняли четвертую дозу [вакцины], к тому же есть штамм «Омикрон», который сложнее контролировать. Вакцина, как доказали израильские данные, снижает шансы попасть в больницу или умереть. Я не даю рекомендаций правительствам. Я даю им данные, а они составляют рекомендации. Здесь, в Израиле, рекомендована четвертая доза вакцины. Прямо сейчас не нужны меры социального дистанцирования, которые были у нас раньше. Люди во всем мире требуют вернуть привычную жизнь, и есть все возможности сделать это сейчас», – сказал гендиректор Pfizer.

    По словам Бурлы, процент вакцинированных людей достаточно велик, и методы лечения в наличии, а том числе пероральные, которые значительно снижают вероятность серьезной формы заболевания. Со всеми имеющимися у врачей медицинскими ресурсами, люди «могут жить привычной жизнью», заключил эксперт.

    Напомним, с 1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, введенные на территории России из-за распространения COVID-19, при необходимости их действие может быть возобновлено.

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    Летевшую через Анкару в Молдавию россиянку задержали в Турции

    2 июля 2022, 18:15

    Текст: Вера Басилая

    Власти Турции задержали в аэропорту Анкары детского врача гражданку России Елену Гавриленко, которая добиралась транзитом в Молдавию, за нарушение миграционных правил, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

    «В аэропорту Анкары была задержана гражданка России Гавриленко Елена Николаевна. Ее задержали вместе с ее спутницей, гражданкой Молдавии. Обе женщины детские врачи. Они следовали на симпозиум медиков в Кишинев транзитом через Турцию. Местные власти их обвиняют в нарушении миграционного законодательства», – цитирует ТАСС Мельникова.

    Ранее турецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщали, что в Стамбуле задержали граждан России, Украины и Узбекистана. Их заподозрили в «политическом и военном шпионаже». По данным следствия, они готовили нападение на проживающих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие.

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    Посол Украины заявил о задержании Турцией российского судна

    3 июля 2022, 17:58

    Текст: Валентина Григоренко

    Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.

    «Мы полностью сотрудничаем [с Турцией]. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», – приводит слова дипломата ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По его словам, судьба корабля будет решаться на заседании следствия в понедельник.

    Ранее сообщалось, что Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.

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    Турецкая партия развернула кампанию по выходу страны из НАТО

    4 июля 2022, 07:58

    Текст: Антон Антонов

    Партия «Ватан» («Родина») проводит в крупных городах Турции масштабную кампанию по выходу страны из НАТО, сообщают СМИ.

    «Ватан» планирует предложить правительству выйти из альянса. Aydinlik пишет, что кампания «Выйдем из НАТО!» была встречена «с интересом со стороны всех слоев общества». Как утверждает издание, «акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях». «В беседе с газетой руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне сказали, что поддержка кампании отражает требования людей», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Напомним, «Ватан» не представлена в парламенте Турции. Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции. Во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. Однако турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности, и что если Швеция «попытается затянуть реализацию взятых обязательств или будет лицемерить», Турция «вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО».

    Бывший советник Госдепа при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс заявил, что Турция разрушила «международный консенсус» в отношении России и российской спецоперации на Украине. Филлипс назвал Турцию «ненадежным и странным» союзником.

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    В России сняты все антиковидные ограничения
    		    1 июля 2022, 09:30
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные на территории России из-за распространения COVID-19, при необходимости их действие может быть возобновлено, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе [действие] масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Так, недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза. «В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии», – отмечено в сообщении.

    При этом в ведомстве отметили, что меры по своевременному выявлению заразившихся ковидом, а также мониторинг эпидемического процесса сохранятся после снятия введенных из-за пандемии ограничений.

    «В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», – уточняется в сообщении ведомства.

    По информации пресс-службы, значительный подъем заболеваемости из-за варианта коронавируса «омикрон» летом в России маловероятен. «По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом «омикрон», в летние месяцы маловероятен», – подчеркивается в сообщении.

    Кроме того, почти все подтвержденные случаи ковида в России протекают либо в легкой форме – в виде острого респираторного заболевания, либо бессимптомно.

    «Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», – заключили в пресс-службе.

    На этой неделе, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки были госпитализированы менее тысячи человек.

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    Асад обвинил Турцию в подготовке к новому вторжению в Сирию
    		    3 июля 2022, 03:32
    Фото: Телеканал RTД на русском/Rutube
    Текст: Антон Никитин

    Президент Сирии Башар Асад на встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в Дамаске высказал мнение, что Турция выдвигает ложные утверждения с целью оправдать подготовку к новой агрессии против арабской республики.

    «Руководство Турции вводит в заблуждение мировую общественность и пытается под надуманными предлогами, которые не имеют ничего общего с реальностью, оправдать готовящееся вторжение на сирийскую территорию», – приводит ТАСС слова Асада, которого цитирует SANA. Как подчеркнул лидер Сирии, «действия Анкары представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН, а также принципов добрососедства».

    В свою очередь руководитель внешнеполитического ведомства Ирана подчеркнул, что Тегеран выступает против военной операции Турции на севере Сирии и старается урегулировать кризис дипломатическим путем. По словам Абдоллахияна, его визит в Дамаск преследует цель «преодолеть путем налаживания диалога существующие разногласия между Сирией и Турцией – двумя государствами, с которыми Иран поддерживает тесные связи».

    Иранский министр также осудил «агрессивные атаки Израиля, подрывающие суверенитет и территориальное единство Сирии». «Ракетные удары по аэропорту Дамаска и Тартусу направлены на продолжение террористической войны против Сирии и дестабилизацию обстановки», – указал он.

    Асад и Абдоллахиян подчеркнули, что Дамаск и Тегеран своим стратегическим партнерством «противостоят попыткам Запада навязать миру свою гегемонию».

    Напомним, 17 июня спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия не намерена воевать с турецкими войсками и поддерживаемыми Анкарой сирийскими группами в свете запланированной Турцией спецоперации в Сирии. Он также сообщил, что Москва не планирует наращивать численность группировки в Сирии. Двумя днями ранее Лаврентьев заявил, что Москва считает неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии и призывает Анкару решить вопрос мирно.

    В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны». Позже появились сообщения, что Россия не одобрила операцию ВС Турции на севере Сирии.

    В 2019 году Анкара провела в сирийских провинциях Хасеке и Ракка военную операцию «Источник мира», создав 30-километровую «зону безопасности» вдоль турецкой границы. В 2016–2017 годах в результате военной операции «Щит Евфрата» Турцией была создана «зона безопасности» в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска по итогам операции «Оливковая ветвь» против курдских сил оккупировали областной центр Сирии Африн.

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    Эрдоган назвал условие отзыва согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

    1 июля 2022, 17:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал условие, при котором Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

    «Если они попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или будут лицемерить, мы вернемся к нашей первоначальной позиции по расширению НАТО», – цитирует Эрдогана ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявлял, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности.

    Во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

    До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции.

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    В Запорожской области задержание в Турции судна с зерном назвали пиратством

    3 июля 2022, 18:43

    Текст: Ольга Иванова

    Задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения России в мировом голоде, это классический пример пиратства, заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «Организаторы этой ситуации искусственно блокируют продажу зерна, начата охота на российские корабли, которые это зерно перевозят. Параллельно они обвиняют Россию в подготовке мирового голода и при этом не дают возможности России продавать свое зерно. Решения судов по вопросу задержания судна, насколько это понятно, нет. А у России уже есть презумпция виновности. Дальше ситуация будет только нагнетаться», – сказал он РИА «Новости».

    Он не подтвердил и не опроверг информацию, что судно отгружалось в Бердянске, отметив, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию.

    «Из сообщений (в СМИ) говорится, что на задержанном судне 4,5 тыс. тонн зерна, а на том, что было отправлено из нашего порта Бердянск, было 7 тыс. тонн. По сути это классическое пиратство. Даже если я 100 раз скажу, что это не наше зерно, его все равно задержат, даже если оно будет с Кубани или из Сибири. Оправдываться смысла никакого нет, это принципиальная охота на Россию», – добавил Рогов.

    Ранее представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.

    Напомним, Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.

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    Турецкий Bayraktar на испытаниях запустил ракету с лазерным наведением

    2 июля 2022, 14:32

    Текст: Вера Басилая

    Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar AKINCI в рамках испытаний успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN, точно поразившую цель условного противника, передает агентство Anadolu.

    БПЛА взлетел 1 июля с авиабазы «Чорлу» провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте 30 тысяч футов запустил крылатую ракету с лазерным наведением, которая точно поразила условную цель, передает РИА «Новости».

    Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на беспилотниках.

    В качестве системы наведения использовалась еще одна турецкая разработка.

    В компании подчеркнули, что процесс интеграции отечественных боеприпасов в ударные БПЛА продолжится в координации с управлением оборонной промышленности при администрации президента Турции.

    Ранее украинские войска признали превосходство ПВО России над дронами США и Турции. На Украине считают, что из-за ПВО России американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно.

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    Посол Сирии заявил об отправке Западом и Турцией боевиков ИГ на Украину

    4 июля 2022, 01:46

    Текст: Антон Антонов

    Страны Запада и Турция переправляют на Украину боевиков террористических организаций «Исламское государство*» и «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в России), сообщил посол Сирии в России Риад Хаддад.

    По словам Хаддада, в Сирии «не удивлены тем, что США, Запад и Турция переправляют из Идлиба на Украину боевиков». Он заявил, что «эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов». Хаддад сказал, что «они превращают Украину в центр скопления террористов и наемников, не осознавая негативных последствий, которые такая политика повлечет за собой для безопасности в мире», передает ТАСС.

    Напомним, пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государство*». В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ*, которые позже были перенаправлены в район американской базы в Сирии для боевого обучения и последующей переброски на Украину.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Академик РАН: Антиковидные ограничения сняты в России вовремя
    		    1 июля 2022, 13:10
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    На данный момент в России достаточно спокойная ситуация с небольшим количеством заболевших коронавирусом в день, поэтому уже нет никакой необходимости сохранять антиковидные меры, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя снятие принятых в связи с COVID-19 ограничений.

    А Роспотребнадзоре сообщили, что в России полностью снимаются все ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом отмечается, что при необходимости они могут быть возобновлены.

    «Сняты совершенно справедливо. Надо понимать, что все эти ограничения, противоковидные меры имеют два полюса: с одной стороны, мы препятствуем распространению вируса, с другой – люди, которые находятся долгое время в таком режиме теряют здоровье», – говорит Зверев.

    Он объясняет, что, например, длительное ношение маски может привести к нарушениям в дыхательной и кровеносной системах, к развитию бактериальных инфекций при нечастой смене медицинского приспособления и так далее. Также, из-за ограничений не все люди могли вовремя получить медицинскую помощь, потому что лишний раз не хотели ложиться на обследование в больницу или просто прийти с мелкой на первой взгляд проблемой к врачу.

    Кроме того, специалист отмечает, что огромное количество денег тратилось на диагностику, бюрократию (справки), чтобы человек мог куда-либо попасть. Все это ложится бременем на систему здравоохранения.

    «Такие ограничительные меры принимаются в исключительных случаях. Сейчас ситуация достаточно спокойная, в день не так много больных, да и этот вариант вируса все-таки вызывает гораздо более легкие заболевания. К тому же, у нас сейчас коллективный иммунитет очень высокий за счет того, что многие переболели, привились. Похоже, если вирус не будет мутировать, то такие меры уже не нужны», – рассуждает вирусолог.

    По словам собеседника, решение о дальнейшей вакцинации должен принимать каждый гражданин самостоятельно. Граждане, которые все еще находятся в зоне риска, должны проконсультироваться с лечащим врачом на предмет ревакцинации и последовать их рекомендациям. Что касается остальных россиян, то острой необходимости прививаться нет.

    Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за прошедшие сутки в России госпитализировали 1148 человек, что на 3,9 % меньше, чем 30 июня.

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