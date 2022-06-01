Турция отменила требование предъявлять справки по COVID для въезда в страну

Власти Турции значительно смягчили правила предъявлять справки въезда в республику, отменив требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген, которое было введено в рамках борьбы с пандемией, говорится в циркуляре Министерства внутренних дел Турции.

«С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее Турция разрешала въезд в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус или документами о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 без карантина. Тесты нужны были в том числе детям в возрасте от 12 лет включительно. При этом привитые путешественники должны были предъявлять сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, которые зарегистрированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Министерством здравоохранения Турции для экстренного применения. Из российских вакцин такую регистрацию прошел только «Спутник V».

В последние две недели в республике на ежедневной основе фиксируют менее 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем власти планомерно отменяют ковидные ограничения. Между тем большинство ограничений были отменены еще в марте. С 29 мая ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19.

Напомним, в начале февраля министр обороны Турции Хулуси Акара, сопровождавший президента республики Тайипа Эрдогана во время визита на Украину, сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился коронавирусом. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».

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