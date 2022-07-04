Турецкая партия развернула кампанию по выходу страны из НАТО

Захарова раскритиковала тайную запись Парижем разговора Путина и Макрона

Нарушение конфиденциальности переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона – это пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Речь идет о невиданном в дипломатической практике. Речь идет о том, что когда осуществляются звонки на высшем уровне, а они сейчас стали ходовым инструментом дипломатии, в том числе после пандемии, то это, конечно, конфиденциальная история, два лидера, иногда и на троих бывают разговоры и по видеосвязи, естественно, это закрытые переговоры. Так вот оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, непосредственно в комнате, в кабинете, у стола, где происходил этот телефонный разговор, звук был поставлен на громкую связь, ну так бывает, потому что и записывающие участвуют, и переводчики конечно, но вот из невиданного – оказывается, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали. На самом деле, это пример того, что именно так они понимают слово «дипломатия», – приводит ее слова РИА «Новости».

В воскресенье французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.



В этом разговоре Макрон сказал Путину, что ему «наплевать» на предложения народных республик ДНР и ЛНР в рамках Минских соглашений. По его мнению, они имеют право только реагировать на украинские предложения. Макрон также предложил Путину встретится с президентом США в Женеве в ближайшие дни, на что президент России ответил, что он в принципе согласен. Судя по расшифровке, разговор иногда проходил в напряженном тоне.

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