|
|
СМИ: ФБР «охотится» на горожан за надуманное сотрудничество с россиянами
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В пятницу ФБР провело рейды в Доме Ухуру в Санкт-Петербурге, штат Флорида, в частном доме Омали Йешитела и в Центре солидарности Ухуру в Сент-Луисе, штат Миссури, силовики утверждают, что задержанные сотрудничали с «российскими активистами», сообщает портал Fight Back.
Силовики применили светошумовые гранаты. В результате акции были задержаны гражданин Йешитела и его супруга, на которых надели наручники. По утверждению ФБР, рейды связаны с расследованием в отношении гражданина России Александра Ионова, который якобы занимался пророссийской пропагандой в США, сообщает «ФедералПресс».
«Министерство юстиции утверждает, что лица, подвергшиеся обыску, сотрудничали с «российскими активистами» для распространения «российской пропаганды». В то время, когда США ведут империалистическую опосредованную войну с Россией на Украине, эти рейды имеют все признаки охоты на ведьм», – говорится в публикации Fight Back.
Ранее американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер во время ток-шоу у известного британского телеведущего Пирса Моргана удивила всех словами о российской спецоперации на Украине. В происходящем она обвинила НАТО, заявив, что Запад должен перестать поддерживать Киев.
Американская журналистка удивила словами о Путине и России
|
|
Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер во время ток-шоу у известного британского телеведущего Пирса Моргана удивила всех словами о российской спецоперации на Украине.
В происходящем она обвинила НАТО, заявив, что Запад должен перестать поддерживать Киев.
«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», – передает слова Коултер, сказанные во время трансляции, РИА «Новости».
Она выразила мнение, что США долгое время унижали россиян и лезли не в свои дела. Она напомнила, что президент России Владимир Путин был первым позвонившим, чтобы выразить соболезнования США 11 сентября.
«На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», – подчеркнула она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова: Лавров поговорит с Блинкеном, когда позволит график
|
|
Глава МИД России Сергей Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном, «когда позволит время», сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Напомним, глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону. Прайс заявил: «Мы передавали это субстантивное предложение напрямую и неоднократно российской стороне. Мы делали это в течение нескольких недель. <…> Мы хотели решить эти вопросы. Факт в том, что мы подняли вопрос на уровень госсекретаря». Прайс считает, что нет причин откладывать решение вопроса.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США заявили о последнем шансе для Украины завершить конфликт на переговорах
|
|
Власти Украины сейчас имеют последнюю возможность завершить конфликт на переговорах, потому что дела на фронте складываются не в их пользу, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
«Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий», – передает РИА «Новости» его слова в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Военный добавил, что Запад больше не сможет помогать Киеву, так как в Европе назревает критическая ситуация в экономике и политике. Европейская промышленность может столкнуться с большой нехваткой российского газа и других попавших под санкции товаров, что обернется кадровыми изменениями.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами.
Политолог объяснил неспешность России в переговорах с США
|
|
«Сегодня российско-американские переговоры нужны Вашингтону гораздо больше, чем нам. Поэтому Москва не торопится отвечать на их предложения, вырабатывает позицию и ждет более подходящего момента для переговоров», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными.
«В первую очередь задержка переговоров вызвана сложной геополитической ситуацией. Кроме того, поскольку предполагается обсуждать обмен Бута на двух американцев, я думаю, Москва еще определяет свою позицию в этом вопросе», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
«Пока у нас есть представление, что в общем нам не о чем разговаривать с американцами. Пока не завершен украинский кризис, мы еще не поставили США перед очевидным фактом того, что они окончательно проиграли битву за восток Украины», – рассказал собеседник.
«Когда американцы поймут, что они проиграли как минимум в битве за Донбасс, тогда уже можно будет идти с ними на какие-то переговоры и пытаться заставить их услышать нашу точку зрения, в том числе по вопросам безопасности», – уверен политолог.
«Мы видим, что к переговорам стремятся они, а не мы. Поэтому мы можем себе позволить показывать американцам, что не будем сразу бежать на встречу при первом их желании. Конечно, когда-то нам нужно будет начать с ними переговоры, но для этого нужна более удобная позиция», – полагает эксперт.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными. Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время». Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Китае объяснили, как Европа разделилась из-за России
Заявления о политической солидарности Европы по вопросу энергетического кризиса являются не более чем пустой болтовней, выразил мнение обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.
«В ЕС 27 стран, и очевидно, они не представляют собой монолитный блок. Некоторые из членов сильно зависят от российского газа, и каждый будет действовать в соответствии со своими потребностями и интересами. Расхождения во взглядах повлияют на последовательность действий Европы в решении более масштабного энергетического кризиса», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
При этом Ся Вэньсинь не исключает возможности взаимных уступок между Москвой и Брюсселем, так как дефицит газа, по его мнению, безусловно окажет значительное влияние на европейское общество и экономику в целом.
«ЕС может ослабить экономические ограничения в отношении России из-за жалоб европейцев на экономический кризис и холодную зиму», – добавил он.
По словам публициста, Вашингтон надеется, что Европа все-таки навредит себе санкционной войной против Москвы. «Негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу», – резюмировал обозреватель.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен рассказал Кулебе подробности разговора с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, о чем он говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Он заявил, что телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств США и Украины состоялась в пятницу. Блинкен сообщил о своем разговоре с министром иностранных дел России Лавровым, а также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, передает ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.
Как сообщали американские СМИ, президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров заявил Блинкену о планах России выполнить все задачи спецоперации на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском ведомстве.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», – сказали в МИД, передает ТАСС.
Ранее в американском ведомстве сообщили, что стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен захотел обсудить с Лавровым освобожденные Россией в ходе СВО территории
|
|
Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым планы Москвы относительно территорий, которые российские войска освободили в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сообщения руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
Прайс сообщил, что Блинкен собирается «донести крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся» у США «озабоченностях относительно того, что Россия может попытаться силой аннексировать части суверенной украинской территории». Как заявил Прайс, «в последнее время» звучали «вызывающие беспокойство заявления, в том числе от самого министра иностранных дел Лаврова», передает ТАСС.
Кроме того, по словам Прайса, США «готовы делать все возможное, чтобы способствовать реализации «продуктовой сделки». По мнению Вашингтона, ответственность за итоговый результат реализации соглашения лежит на российской стороне, а условия «продуктовой сделки», прописанные на бумаге, могут отличаться от реальной ситуации, передает РИА «Новости».
При этом как Прайс, так и сам Блинкен заявляли, что переговоры главы Госдепа с Лавровым «не будут переговорами по поводу Украины».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЦБ начал моделировать сценарий отмены торгов долларом
Банк России проводит с участниками рынка моделирование различных сценариев, сообщили в ЦБ в ответ на запрос о проработке механизма расчета курса доллара в случае отмены его торгов на бирже.
«Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЦБ обсуждает сценарий, при котором биржевого курса доллара больше не будет.
Как пояснили ряд СМИ со ссылкой на экспертов, курс будет определяться на основании котировок 10 крупнейших банков, однако сам алгоритм определения курса пока еще только разрабатывается.
Ранее сообщалось, что рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден и Си Цзиньпин обсудили спецоперацию России на Украине
Глава американского государства Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили специальную военную операцию России на Украине, сообщила представитель Белого дома высокого ранга.
В администрации США заявили, что Байден и Си Цзиньпин «обменялись мнениями» о СВО и «ее глобальных последствиях». По ее словам, лидеры двух стран говорили о том, «как обстоят дела в отношении конфликта» и «что их беспокоит в плане возможного развития событий». В Белом доме заявили, что это «невероятно важный вопрос». При этом сообщается, что Байден и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора не обсуждали детально идею Соединенных Штатов об установлении потолка цен на нефть из России, передает ТАСС.
Кроме того, Байден и Си Цзиньпин «подробно обсудили Тайвань». По мнению Вашингтона, беседа была прямой и честной. США «подтвердили приверженность политике «одного Китая» в соответствии» с американским «Законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью гарантиями» Вашингтона. Однако указывается, что США «выступают против односторонних изменений статус-кво какой-либо из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе». Байден «отметили, что у США и Китая есть разногласия относительно Тайваня, однако они контролировали их более 40 лет, для этого жизненно важно сохранять открытыми каналы связи», сказали в Белом доме.
Как сообщает «Синьхуа», Си Цзиньпин выступил «решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», Пекин намерен «твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность» Китая. Си Цзиньпин выразил надежду, что «американская сторона хорошо ощущает непреклонную волю 1,4 млрд китайских жителей». Он призвал США «держать свое слово».
При этом в Вашингтоне сказали, что Байден не затрагивал в беседе с председателем КНР вопрос об американских пошлинах на китайские товары. Байден и Си Цзиньпин подчеркнули важность очных двусторонних контактов и поручили помощникам проработать возможность такой встречи.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китай, по мнению США, не делится всей имеющейся информацией о новом коронавирусе, Вашингтон добивается этого от Пекина.
Напомним, телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина длился более двух часов. Си Цзиньпин, говоря о тайваньском вопросе, напомнил Байдену китайскую мудрость о том, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вашингтон пожаловался на «несерьезное» отношение Москвы к предложению по обмену заключенными
|
|
Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе появившихся сообщений и заявлений по обмену заключенными между Россией и США, но обычно такие информационные вбросы по подобным темам не делаются.
Руководитель Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана. Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ раскритиковали Зеленского за отношение к проблемам США
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, пишут американские СМИ.
В статье для National Review обозреватель Нейт Хохман напомнил, что еще в майском опросе Pew Research Center семеро из десяти американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой для страны», поэтому данный вопрос – самый насущный для общественности в США, передает РИА «Новости».
«Американские опросы президент Украины Владимир Зеленский, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция – это проблема, которая существует во всем мире», – отметил Хохман.
По его словам, в этой связи было «странно слышать», как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ее «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция – ничто, и коронавирус – ничто».
«Само собой разумеется», что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали – пустой звук, заметил автор. При этом он указал, что Зеленский все же рассуждает о внешней политике США, и, по его логике, до инфляции и коронавируса американцам не должно быть никакого дела.
«При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», – подчеркнул Хохман.
По словам автора статьи, Зеленскому следует отказаться от «мутных отсылок к неким «общим ценностям» и «неуместных шпилек» в адрес американцев из рабочего и среднего класса, которые «и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном».
«Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы. Для американцев инфляция отнюдь не «ничто», а серьезная проблема», – заключил Хохман.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американская администрация пока не планирует организовывать визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Западе признали, что санкции сделали Путина сильнее, чем когда-либо
|
|
Развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.
Как указывает автор статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории, пишет РИА «Новости».
«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», – подчеркивается в материале издания.
Также журналист отметил, что западные страны погрузились в рецессию.
«Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее – намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят», – заключил Дженкинс.
Ранее Дженкинс писал о том, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира. По его мнению, Запад не решается признать неэффективность экономической агрессии, даже столкнувшись с острым дефицитом энергоносителей и угрозой рецессии, по идеологическим соображениям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Роскосмос намерен вернуть «долг» российской экономике
Роскосмос решил перестроить работу так, чтобы производить спутники в другом количестве и качестве и вернуть «долг» российской экономике, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Нам необходимо сегодня перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве и соответствующего качества», – цитирует его ТАСС.
По словам Борисова, это потребует коренной перестройки технологических процессов, в том числе разработки, производства, испытаний и других. «К сожалению, всю эту работу мы должны будем проводить в условиях сложившихся ограничений, санкционного воздействия», – сказал он, отметив, что постоянно ссылаться на это нельзя, поскольку отечественная электронная промышленность начинает постепенно возрождаться.
«Если сравнить сегодня состояние космических группировок основных игроков на этом рынке – американцев, европейцев и китайцев, то они уже давно нас в этом плане обогнали. Почему я и говорю, что мы задолжали российской экономике», – подчеркнул глава Роскосмоса.
Ранее Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что важно обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами: навигация, связь, передача данных, метео-, геодезической информации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мэр Вашингтона призвала нацгвардию навести порядок в городе
|
|
Мэр столицы США Мюриел Баузер запросила поддержку у национальной гвардии, чтобы справиться с прибывающими мигрантами, сообщает телеканал NBC News.
Баузер направила запрос в адрес главы Минобороны США Ллойда Остина и представителей президентской администрации, а также обратилась к прокурору округа Колумбия, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Мэр указала, что прибывающие на автобусах мигранты спровоцировали гуманитарный кризис в столице, а сама ситуация уже достигла критической точки. Число мигрантов в столице порядка четырех тысяч при населении города около 700 тысяч.
В 2021 году губернатор штата Техас Грег Эббот объявил операцию «Одинокая звезда» с размещением тысяч военных и национальной гвардии вдоль американской границы для защиты от незаконного проникновения в страну.
Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД