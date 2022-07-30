Учредителя сгоревшего хостела в Москве арестовали

Суд отправил в СИЗО на время следствия учредителя хостела на юге Москвы, где в результате пожара погибли восемь человек.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября в отношении обвиняемого Миронова Рауфа Александровича удовлетворить», – приводит ТАСС решение суда.

Учредителю и гендиректору хостела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как следует из материалов дела, озвученных в суде, обвиняемые извлекли с телефона дочери Миронова, которая является гендиректором хостела, сим-карту и удалили приложение WhatsApp перед началом следственных действий.

Ранее в СК заявили о попытках помешать следствию владельцев сгоревшего хостела в Москве.

Напомним, пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в ночь на пятницу. По предварительным данным, погибли трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии. Причиной гибели людей стали решетки на окнах. Хостел располагается на первом этаже жилого дома, общая площадь его помещений 650 кв. метров. Все погибшие находились в одной комнате, где был очаг пожара: они пытались его потушить, но погибли от отравления продуктами горения.

По данным МЧС, последняя проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в хостеле в июне этого года, в результате было выявлено семь нарушений, руководству хостела было объявлено предостережение.