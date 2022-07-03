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Средства ПВО сбили вблизи Курска два беспилотника ВСУ
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Средства ПВО России сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж», пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
Захарова едко ответила главе МИД Латвии на слова о «красавице»
Официальный представитель МИД едко ответила министру иностранных дел Латвии, который адресовал ей фразу про «красавицу».
Министр ответил Захаровой на критику о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ответил фразой, которую ранее использовал президент России Владимир Путин в адрес украинского руководства.
«Нравится – не нравится, терпи, моя красавица», – написал Ринкевичс по-русски, передает РБК.
«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» – ответила Захарова главе латвийского ведомства в Telegram.
Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Жители Восточной Германии отказались воспринимать Россию как врага
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Большинство жителей Восточной Германии отказались воспринимать Россию как врага, не согласившись с точкой зрения Запада по поводу происходящего на Украине, следует из статьи историка британско-немецкого происхождения Кати Хойер в The Spectator.
По ее мнению, немцы, проживающие на территории ГДР, относятся к России дружелюбнее, чем жители западной части. Еще 60% всего населения не поддерживают жесткую политику властей Германии в отношении Москвы, следует из опроса, сообщает РИА «Новости».
Также около 60% немцев из бывшей ГДР уверены, что Москву не нужно провоцировать. В западной части страны с этим утверждением согласны 40% жителей. По словам Хойер, восточные немцы помнят, что именно СССР освободил мир от нацизма.
Ранее сообщалось, что русские жители Нарвы обвинили Данию в разжигании межэтнического конфликта. Отмечается, что н самом деле этнические русские благосклонно относятся к своей исторической родине – России, но это никак не связано с политикой.
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Шольц признал неиссякаемость ресурсов Путина
Президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу CBS News.
«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.
На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине.
До этого Шольц заявлял, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
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Солист Little Big Илья Прусикин назвал причину переезда группы в США
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Фронтмен панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин назвал США единственным местом, где можно стать большой популярной группой в мировом масштабе.
Группа Little Big обосновалась в Лос-Анджелес. По словам Прусикина, этот город является центром мирового шоу-бизнеса.
«Мы всегда хотели хоть как-то укрепиться на мировой арене, нам никогда не была интересна только Европа, США или Россия. Мы всегда хотели стать большой, популярной группой. Америка – единственное место, где это возможно», – приводит слова фронтмена «Газета.Ru».
По словам Прусикина, в США уехали он, солистка Софья Таюрская, саунд-продюсер коллектива, а также сорежиссер клипов Little Big Алина Пязок. Участники группы снимают клип и пишут новую музыку, о возвращении в Россию не думают.
Ранее участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США. Информация об отъезде появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube. В нем музыканты призывают остановить спецоперацию на Украине.
В Германии предрекли Евросоюзу крах из-за Берлина
Евросоюз стоит перед лицом множества опасностей, но сильнейшая угроза для союза исходит от Германии, в будущем он окажется раздавлен США, Россией и Китаем, заявил обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс.
Эндерс призвал внимательнее относиться к геополитическим планам покинувшей союз Великобритании. Однако наибольшая опасность для сообщества исходит не от внешних факторов, а от него самого – точнее, «от его провальной политики в области безопасности и энергетики», говорится в статье, передает РИА «Новости».
В материале объясняется, что проекты ЕС в этой сфере ничем не обеспечены, так как крупнейшему донору организации, Германии, грозит массовая деиндустриализация.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему железный занавес ударит по Европе больше, чем по России.
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«Грачи» уничтожили «Тулумбасами» позиции армии Украины
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Министерство обороны показало видео удара парой российских штурмовиков Су-25 «Грач» авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» по позициям украинских войск.
В ролике ведомства демонстрируется, как самолеты готовятся к боевому вылету, и как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122-мм.
Затем пара Су-25 выполняет полет к цели на предельно малой высоте, наносит удар «Тулумбасами» по украинским позициям с кабрирования и с резким креном снова уходят на предельно малую высоту, передает РИА «Новости».
«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», – заявили в Минобороны.
После посадки на аэродроме базирования техники сразу подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.
Ранее Минобороны России показало работу экипажей танков Т-80БВ.
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Финдиректор Siemens Healthineers резко ответил на вопрос об уходе из России
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Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers Йохен Шмитц напомнил о нуждающихся в лечении онкобольных детях в ответ на вопрос об уходе из России.
Корреспондент издания Welt спросил, почему Siemens Healthineers продолжает работу в России, несмотря на то, что материнский концерн Siemens прекратил деятельность в стране. Он уточнил, что работа компании не нарушает санкции Евросоюза, передает РИА «Новости».
«Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это в принципе не подпадает под санкции», – заявил он.
По словам Шмитц, сейчас компания продолжает выполнять обязательства по договору и не ищет новых клиентов. Журналист потребовал ответа на вопрос, почему компания полностью не ушла из России. Тогда финдиректор ответил, что нет правовой базы, позволяющей предприятию не выполнять обязательства по договорам.
«И с этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении?» – добавил Шмитц.
Ранее сообщалось, что сокращение поставок Россией газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа начала готовиться к самой суровой зиме.
Немцы призвали Литву извиниться перед Россией
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Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились действиями Литвы, запретившей транзит части товаров через Калининградскую область.
Ранее издание Der Spiegel сообщало, что правительство Германии выражало недовольство поведением Вильнюса и настаивало на снятие ограничений. В Литве возмутились этой точкой зрения и сочли позицию ЕС «поражением», передает РИА «Новости».
Позже глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к разрешению спора и сочла Еврокомиссию ответственной за это.
Читатели немецкого издания раскритиковали действия Литвы, обвинив ее в намеренной эскалации напряженности, призвав извиниться перед Россией.
«До чего мы дошли: то, что на самом деле соответствует здравому смыслу, а также заключенным договоренностям (свободное передвижение между двумя частями России), теперь преподносится как «уступка Путину». С таким иррациональным отношением к делу невозможно проводить разумную политику», – посетовал Thomas G.
Читатель под ником Weltumseglerin назвал блокаду Калининграда незаконной, глупой и опасной.
«Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО? Или из Вашингтона пришел приказ устроить провокацию?», – выразил возмущение он.
«Как насчет того, чтобы министр иностранных дел перестала читать мораль и начала искать пути мирного решения?» – задался вопросом Rheinländer.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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Кадыров раскрыл детали освобождения Лисичанска
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Подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Другие подразделения союзных войск так же успешно вошли в город с флангов, освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов. В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город», – написал он в своем Telegram.
Кадыров отметил, что для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения.
«Излюбленная тактика нациков – расставлять мины-ловушки, на которых могут подорваться гражданские. Поэтому сейчас зачистка города является приоритетной задачей», – заявил Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
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Батальоны ВСУ в районе Верхнекаменки и Золотаревки потеряли больше половины личного состава
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За сутки боев в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад вооруженных сил Украины потеряли более половины личного состава, сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники. Кроме того, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода г. Харьков. Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.
В МО добавили, что ВС России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой народной республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах», – уточнили в оборонном ведомстве.
Также в высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой народной рспублики.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302-х районах», – добавили в министерстве.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта ЯВКИНО Николаевской области. Также сбиты 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской области, ЛНР и ДНР.
Перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня в районах населенных пунктов Ясиноватая, Минеральное Донецкой народной республики и Чернобаевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники».
Ранее в Минобороны заявили о подготовке провокации ВСУ с применением кассетных боеприпасов.
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Военный эксперт назвал главную угрозу Крымскому мосту
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Необходимо усилить противовоздушную оборону в Керченском проливе для защиты Крымского моста, поскольку главная угроза исходит от оружия дальнего поражения, поставленного США Украине, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.
«В том, что подобного рода планы (атака на Крымский мост – прим. ВЗГЛЯД) в Киеве существуют, сомневаться не приходится. Полагаю, что Россия адекватно оценивает степень угрозы по всем линиям возможных диверсий либо атак. Предпринимаются необходимые меры, в том числе по усилению обороны. Думаю, что главная угроза, это не диверсионно-террористические акты, поскольку органы ФСБ, Росгвардии, МВД обеспечивают необходимый комплекс противодиверсионных мероприятий, а все-таки дальние ракетные удары», – цитирует Ura.ru Коротченко.
По его словам, способ предотвратить самый негативный сценарий, это комплексная система противовоздушной обороны.
«Крымский мост прикрывают как дальнобойные зенитные системы С-400, так и зенитно-ракетные комплексы ближнего рубежа обороны «Тор-М2» со 100% вероятностью поражения целей в зоне своей ответственности. Очевидно, что в свете возможного поступления дальнобойных систем американского производства в ВСУ есть необходимость усилить противовоздушное прикрытие», – добавил он.
Военный эксперт отметил, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивание многослойной системы ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшее инфраструктурное сооружение.
«Есть необходимость еще раз проанализировать, продумать и предпринять дополнительные меры безопасности», – заключил эксперт.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Украина хочет его разрушить.
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Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ
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Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического центра CREA.
Это связано с тем, что страна испытывает проблемы в сфере энергетики. В частности, по техническим причинам пришлось приостановить функционирование многих АЭС, в результате чего снизилось производство электричества. Как напоминает издание, Франция с середины июня больше не получает российский газ по трубам. При этом, в отличие от Германии, Франция располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ, передает РИА «Новости».
В пятницу стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В прошлое воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.
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На Западе оценили последствия указа Путина о «Сахалине – 2»
Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождения «Сахалин – 2» развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, отмечает Bloomberg.
«Если проект «Сахалин – 2», поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику», – заявил Bloomberg аналитик Хироши Хашимото.
Специалисты сообщают, что это приведет к тому, что Токио придется покупать газ на других рынках, которые уже и так загружены, передает РИА «Новости».
По словам опрошенных агентством экспертов, все это уменьшит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию между Европой и Японией.
Ранее в статье британской Financial Times также дали оценку указу Путина по «Сахалину – 2».
Президент России подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России.
В Польше испугались атаки на Сувалкинском выступе
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Польский генерал Станислав Козея считает, что следующей целью России будет не Молдавия или Эстония, а якобы знаменитый Сувалкинский выступ, который соединяет Калининград с Россией.
«Думаю, после саммита НАТО мы сможем чувствовать себя в большей безопасности. Но состояние европейской безопасности, и безопасности Польши в частности, зависит от исхода войны на Украине», – заявил в эфире радио ZET бывший глава Бюро национальной безопасности генерал Козей.
Он считает, что Польше пока не угрожает опасность вторжения, а победа Украины или России в конфликте не просматривается. В качестве наиболее вероятного сценария Козей допустил заморозку конфликта, передает «Ридус».
Накануне немецкие СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград через территорию ЕС и настаивают на снятии запрета. В тот же день стало известно, что в новый пакет санкций ЕС против России могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.
Ранее в США предупредили об угрозе начала войны России с ЕС из-за блокады Калининграда. Российский эксперт отметил, что в Берлине не хотят войны с Россией, поэтому Германия выразила Литве недовольство. В четверг зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности России ответить на блокировку транзита в Калининград.
Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.
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Стала известна дальнейшая судьба поднятого в Бердянске БДК «Саратов»
Большой десантный корабль (БДК) «Саратов», который накануне подняли в порту Бердянска после затопления, планируется отправить на ремонт в Керчь, сообщил исполняющий обязанности главы города Александр Сауленко.
«В ближайшее время он (БДК «Саратов») должен уйти. Его поднимают и его в Керчь отбуксируют для ремонта», передает его слова ТАСС.
Сауленко уточнил, что подъем судна практически завершен.
Накануне Большой десантный корабль «Саратов», получивший повреждения в результате удара украинской ракетой «Точка-У» и затопленный у причала экипажем, подняли в порту Бердянска.