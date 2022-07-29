Политтехнолог назвала определяющие высокий рейтинг Путина факторы

«Оценки очень четко зависят от того, какие действия предпринимает президент в каждой конкретной сложной ситуации, и еще от того, насколько среднему россиянину спокойно живется», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя свежие замеры общественного мнения по поводу доверия президенту России.

«На фоне проведения спецоперации у некоторых людей возникла тревога. Международная обстановка вокруг нашей страны – напряженная, Запад предпринимает всяческие попытки по дестабилизации России. Для многих граждан важно, что даже в таких обстоятельствах в политической атмосфере нашей страны нет никакой истерики», – отмечает политконсультант Алена Август.

«Общество видит, что президент ведет себя твердо, по-мужски, тем самым внушая людям уверенность в будущем. Ситуация в экономике остается управляемой, в магазинах по-прежнему доступные цены, а полки не опустели, промышленность не остановилась, сотрудники продолжают вовремя получать зарплаты. Сохраняются все существующие социальные блага, – перечислила эксперт. – По-прежнему регулярно оказывается дополнительная поддержка людям с низкими доходами. Все это в сумме и влияет на то, что рейтинг президента держится на таких высоких значениях».

Как сообщила в пятницу газета ВЗГЛЯД, Владимиру Путину доверяют 80,7% россиян, что следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Из сообщения на сайте ВЦИОМ также следует, что показатель одобрения деятельности президента с 18 по 24 июля составил 78,0% (–0,1 п.п. за неделю).

По данным другой социологической службы – Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу Путина положительно оценивает 81% респондентов, а доверяют президенту 78%.

Как пояснил ранее газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев , Россия показывает успехи как в экономическом, так и в военном противоборстве с Западом, что в свою очередь увеличивает доверие граждан страны к своему лидеру.