В Петербурге вновь начали открывать места для лечения пациентов с COVID-19

Для лечения пациентов с коронавирусом в Петербурге открыли 120 коек в корпусе-трансформере, входящем в структуру госпиталя для ветеранов войн, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«В корпусе-трансформере около 400 коек. Пока открыли 120, до конца недели при необходимости количество коек (для пациентов с коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД) может быть увеличено до 200», передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

Ранее председатель городского комздрава Дмитрий Лисовец обратился к жителям Петербурга с просьбой пройти ревакцинацию от коронавируса.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксирован 1151 новый случай коронавируса против 946 сутками ранее.

Напомним, в январе 2022 года в Петербурге впервые за все время пандемии выявили более 10 тыс. случаев заражений коронавирусом за сутки – 10 581.