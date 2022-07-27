Кремль оценил решение суда ЕС по иску RT France

Российское руководство негативно оценивает решение суда ЕС, отклонившего иск RT France, Россия примет аналогичные меры в отношении западных СМИ внутри страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Реакция крайне негативная. Наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе во Франции – это тот процесс, который вызывает нашу и обеспокоенность, и сожаление», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По его словам, будут предприняты ответные меры.

«Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы также не будем им давать работать у нас в стране. И здесь никакой мягкой позиции не будет», – подчеркнул представитель Кремля.

Европейские страны «сами топчут те идеалы», которые пытаются насаждать в мире, отметил Песков.

«Действительно RT сейчас фактически заблокирована и не может работать в Европе. В подавляющем большинстве европейских государств. Это плохо. Мы надеемся, что наша компания будет продолжать. Там работают очень талантливые энергичные люди, я не сомневаюсь, несмотря на все решения, они все-таки найдут какие-то лазейки, чтобы возобновить свое столь востребованное вещание по различным каналам доставки своей информации», – сказал Песков.

Напомним, суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск RT France об отмене решения Совета ЕС, запрещавшего транслировать контент. В RT France намерены обжаловать решение суда.

«Относительно утверждения, что санкции нарушили свободу слова истца, суд напомнил, что Совет ЕС вправе вводить запретительные меры, ограничивающие свободу слова RT France, если эти ограничения выполняют определенные юридические нормы. В этом контексте суд постановил, что условия для ограничения свободы слова соблюдены», – приводит постановление суда ТАСС.

Также в постановлении телеканалу отказывается в праве на доведение своей позиции до Совета ЕС.

В начале февраля RT France называли спланированной акцией расследование французского регулятора против телеканала, которое началось после «жалоб неких ассоциаций», недовольных освещением определенных тем.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД