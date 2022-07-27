Россиянам предложили прямой перелет к курортам Красного моря

Первый прямой рейс из Сочи в столицу Иордании Амман полетит 31 июля 2022 года, бюрократические вопросы с иорданской стороной уже решены.

По информации НКО «Евразийский Диалог», ответственной за реализацию проекта, все препоны устранены. С российской стороной все формальности также соблюдены, и никаких препятствий для открытия авиасообщения нет. Так, первый запланированный на 31 июля рейс будет совершен иорданской авиакомпанией Fly Jordan Airlines на самолете Boeing 737-300, сообщается на сайте ассоциации туроператоров.

Уточняется, что на первом этапе в Амман из Сочи рейсы будут летать с периодичностью один раз в две недели. «Сейчас тестовый период. С сентября будем увеличивать количество рейсов, соответственно, планируем выйти на еженедельный график», – сообщили в организации.

Как сообщил директор компании-консолидатора рейса («АвиаДело») Валид Абу Шахла, первый рейс между Амманом и Сочи уже заполнен на 50%. Стоимость начинается от 37 тыс. рублей за одного человека в одну сторону. Кроме того, жители и гости Краснодарского края могут приобрести билеты непосредственно в офисе компании «АвиаДело» в Краснодаре.

Согласно информации организаторов, российские путешественники из Сочи смогут через Амман долететь и до Бейрута по одному билету (Сочи – Амман – Бейрут).

Кроме того, в настоящее время продолжаются переговоры между «Евразийским Диалогом», иорданскими и российскими туроператорами. Первые должны подготовить пакетные предложения для путешественников из России уже на этой неделе.

Так, по предварительным данным от принимающих компаний, стоимость наземного обслуживания в Иордании, включая визы, будет начинаться от 500 долларов США на человека. Туристам предложат на выбор экскурсионные, рекреационные и комбинированные туры.

Кроме того, в компании не исключили, что в скором будущем сделают ставку и на религиозный туризм. Географическая близость к важным объектам культурного наследия мусульманского мира на территории Саудовской Аравии и Ирака делает Иорданию привлекательной для заинтересованных путешественников из России.

В данный момент российские туроператоры пока ведут диалог с организаторами рейса. Пакетных предложений в России для иорданских туристов пока нет. В первую очередь, говорят в «Евразийском диалоге», рассматривается партнерство с локальными туроператорами из Краснодарского Края.

Ранее директор консульского департамента МИД Иван Волынкин предупредил туристов из России о трудностях при посещении недружественных стран.