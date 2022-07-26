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Минобороны: ВСУ прикрываются гражданскими как живым щитом в Артемовске
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Украинские военные оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах Артемовска, при этом эвакуация мирных жителей не проводилась, рассказал начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Артемовске военнослужащие ВСУ на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (улица Рождественская) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – сообщил Мизинцев на брифинге, передает Telegram-канал Минобороны России.
Ранее сообщалось, что украинские боевики разместили в жилых кварталах села Семеновка на территории ДНР артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), откуда ведется обстрел позиций ВС России и формирований ДНР.
Украина пожаловалась на резкий рост прокачки газа Газпромом
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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание «Страна.ua».
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Как утверждается, украинская сторона якобы проинформировала Газпром о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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В России оценили жалобы Украины на резкий рост прокачки газа Газпромом
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«Украинская сторона, делая заявления о проблемах в транзите российского газа через свою территорию, пытается выставить Москву разрушителем европейской экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о резком росте давления в пограничном участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».
«Система газопровода всегда должна быть синхронизирована. Когда идет подача газа, стороны предупреждают друг друга. Если подать большое давление с одной стороны, а с другой стороны вентиль будет закрыт, то в середине трубопровода произойдет авария. Сегодня украинская сторона говорит о том, что якобы Газпром подает избыточное давление, не предупредив их», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На сегодняшний день транзит российского газа в Европу через территорию Украины осуществляется только по газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород», через газораспределительную станцию «Суджа». По украинской версии получается, что Газпром хочет намеренно взорвать трубу газопровода для того, чтобы остановить поставки газа в Европу», – отметил эксперт.
«Тем самым Украина пытается подать своим западным партнерам сигнал о том, что Россия хочет оставить европейцев без газа, а также хочет уничтожить европейскую экономику. Такие манипуляции направлены на то, чтобы убедить Европу усилить давление на Россию», – полагает собеседник.
Эксперт усомнился в том, что целью Газпрома действительно является остановка транзита российского газа в страны Европы. «Также Газпром каждый день подает заявку на транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка». И каждый день Украина отказывает. Вместе с тем газопровод в рабочем состоянии и никаких препятствий для транзита газа нет», – рассказал Юшков.
«Кроме того, еще одной причиной снижения объемов поставок российского газа в Европу является ситуация с техническим обслуживанием турбин. Здесь вина на немецкой стороне. Ту турбину, которую отремонтировали в Канаде, до сих пор не вернули. Как мы можем качать больше газа, если выработался ресурс турбины? Мы ее вывели из эксплуатации. И так делается везде, во всем мире. Никто не станет использовать турбину, которая выработала свой ресурс», – отметил эксперт.
«Здесь же можно вспомнить и про газопровод «Ямал – Европа». Они сами у нас отняли долю в компании-операторе польского участка «Европолгаз» несмотря на то, что весь этот газопровод Газпром построил на свои деньги еще в 1990-е годы. В ответ на это российское государство ввело санкции против этой компании и теперь никто из российских структур не может с ней взаимодействовать. Поэтому транзит осуществляется через Украину», – добавил он.
Накануне издание «Страна.ua» сообщило, что оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы.
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоит ситуация с техническим обслуживанием турбин Siemens для «Северного потока – 1». «Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – рассказал Юшков.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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В Австрии предложили конфисковать имущество украинских олигархов
Депутат Национального совета Австрии Мартин Граф потребовал от властей Евросоюза ввести санкции против украинских олигархов.
«Требую от властей ЕС ввести санкции против украинских олигархов: конфисковать их яхты, активы и другое имущество и направить эти средства на помощь украинским беженцам и компенсацию гражданам ЕС потерь из-за санкций», – цитирует парламентария издание «Известия».
Он выразил уверенность, что именно богатейшие люди Украины виновны в развязывании военных действий. «Это люди, которые буквально высосали все соки из Украины. И сегодня за это платят не они, а граждане Украины и всех стран Европы. Они последовательно финансировали каждый из режимов на Украине, не оглядываясь на моральную составляющую и экономические проблемы, которые принес стране этот скачок от смены правительств и партий», – пояснил Граф.
Украинские олигархи в том числе финансируют незаконные вооруженные формирования и националистов, отметил он. «У меня вопрос к европейским политикам: почему им все сходит с рук? Не потому ли, что украинские олигархи решают свои проблемы привычным для них способом – взятками? Сегодня они наслаждаются жизнью в Европе. По сути, эти люди должны быть наказаны за все, что они сделали с Украиной, а теперь и со всем миром», – написал депутат. Он подчеркнул, что отказ от введения санкций в отношении украинских олигархов будет де-факто подтверждением коррупции в высших эшелонах власти ЕС.
Напомним, в прошлый четверг на Украине аннулировали лицензии на вещание всех телеканалов «Медиа группы» Рината Ахметова. Ранее в тот же день появились сообщения о планах Владимира Зеленского лишить олигарха Игоря Коломойского гражданства Украины.
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Эксперт оценил данные западных СМИ о подготовке ВСУ к «битве за Херсон»
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«Пока неизвестно, с какими силами стороны придут к началу битвы за Херсон. Но наши войска уже укрепляют группировку на Николаевском направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя сообщения в западной прессе о подготовке ВСУ к атаке на Херсон.
«Про «битву за Херсон» украинские политики и западная пресса говорят уже третий месяц. Но никаких серьезных поползновений на этом направлении пока не предпринимается. Это обусловлено в том числе потенциально большими потерями ВСУ при отсутствии гарантии успеха», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Однако мы видим подготовительные мероприятия со стороны украинской армии и их западных коллег. Очевидно, что по политическим причинам рано или поздно атаки все же начнутся. Ну а мы уже знаем, что российское командование быстро реагирует на подобные действия и сейчас укрепляется группировка на Николаевском направлении. Это подтверждается из разных источников», – заметил собеседник.
Рожин также подчеркнул, что сложно делать тактические прогнозы, учитывая тот факт, что неизвестно, с какими силами стороны придут к началу битвы. «Да и сравнение с битвой за Фаллужду, которое приводят американские наемники, нельзя назвать полностью корректным. Тогда речь шла о зачистке города силами обычных регулярных формирований, а тут мы имеем дело с нерегулярными армиями, а также с артиллерией, РСЗО и авиацией», – заключил Рожин.
В то же время украинский политик и блогер Анатолий Шарий предположил, что заявления о «битве за юг», равно как и обещания украинских политиков «закончить войну до зимы», являются элементами «сериала и шоу».
«Мы постоянно слышим о чудо-оружии, которое вот-вот переломит ход войны, ожидаем каких-то сюрпризов... В итоге это дойдет до того, что у людей появится полное разочарование в том, что говорят киевские спикеры. И самым непредсказуемым сюрпризом может стать то, что украинская власть заявит о своей победе, которую остальные не заметили. Мое мнение – все придет к унизительным, позорным договоренностям и официально подкрепленной сдаче территорий. Проверим», – сказал Шарий.
Ранее издание The New York Times сообщило о том, что ВСУ готовятся к «амбициозной атаке» на Херсон. Однако такая атака потребует «огромных ресурсов и приведет к тяжелым потерям». «В течение месяца украинские артиллерийские и ракетные войска ослабляли российские позиции, используя ряд новых западных вооружений, включая системы HIMARS, предоставленные США», – добавляет издание и напоминает, что атака на Херсон является приоритетом для Владимира Зеленского.
Однако запланированное Украиной наступление на юге вызвало споры среди западных официальных лиц и некоторых аналитиков – они сомневаются в том, что ВСУ готовы к подобной операции на фоне успехов ВС России в Донбассе. «Тем не менее украинские официальные лица и несколько представителей западной разведки заявили о важности того, чтобы Украина попыталась начать контратаку», – пишет NYT, ссылаясь в том числе на главу британской Ми-6 Ричарда Мура.
«Для контратаки потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательных вооружений, чем располагает Украина в настоящее время. В целом ВСУ расходуют от 6–8 тыс. снарядов в день. Если бы ВСУ начали активное наступление на Херсон, то снарядов потребовалось бы в 3–4 раза больше», – полагают американские аналитики.
«Мы смотрим на Херсон, как на следующую Эль-Фаллуджу, – сказал Майкл Мальдонадо, 34-летний бывший морской пехотинец США из Канзаса, присоединившийся к 28-й бригаде ВСУ. – Будет много сумасшедших боев».
Отметим, что для американских военных иракская Эль-Фаллуджа имеет особое значение: этот город в 2004 году силы ВС США и частных военных компаний штурмовали несколько месяцев, неся тяжелые потери. В результате двух продолжительных битв город прозван «кладбищем для американцев».
Напомним, украинские военные в ночь на вторник предприняли попытку нанести ракетный удар по Херсону, однако в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне рубль ввели в полноценный оборот.
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В США назвали причину снижения боевого духа ВСУ
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Американская газета New York Times пишет, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, а также отказа желающим, издание также заявляет о растущем недовольстве среди населения из-за вопросов о том, как происходит выбор получателей повесток.
Украинцы все больше недовольны тем, что выдача повесток, особенно на улицах, является «тайной и произвольной», пишет издание. Несмотря на заявления выдающих повестки военных о том, что они набирают только желающих, население все больше жалуется, что «они нарушают законы правительства, а также иногда призывают нежелающих, отказывая тем, кто хочет».
«Некоторые из получателей (повесток) говорят, что им никогда не давали выбора ... в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими... Процесс покрыт тайнами с малой долей открытости о стандартах, применяемых к каждому этапу», – передает РИА «Новости» материал газеты.
По словам члена украинской территориальной обороны, есть множество людей, у которых «много мотивации и способностей, которые хотят вступить в армию сейчас, но они их не берут».
О том, что набор тех, кто не хотел идти на фронт, понижает боевой дух в украинских войсках, заявляют и украинские командиры, и высокопоставленные военные. Издание также отмечает, что в районах, находящихся вблизи границы с Россией, в том числе в Харькове, некоторые отказываются служить в украинских войсках из-за поддержки России. «Они говорят: «Я не хочу служить! Украина даже не реальная страна!» – рассказал газете выдающий повестки офицер.
Кроме того, издание пишет, что «чувство единства трещит по швам» также из-за усталости солдат в украинских войсках, в частности, среди неподготовленных новобранцев. «Нас некому заменить. Слишком мало людей», – рассказал участвующий в боевых действиях фермер, отметив, что это «сложно психологически».
Ранее российские силовики со ссылкой на информацию своих источников в украинских войсках сообщили, что обеспечивать призыв в армию на Украине в последней месяц стали в основном за счет сельских жителей, поскольку в отличие от горожан, у них не хватает денег, чтобы откупиться в условиях достаточно высоких цен на эти услуги – комиссоваться стоит от 5 тыс. долларов.
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В США отказали Украине в праве на борщ
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Украина не может заявлять исключительные права на борщ, заявила в статье для издания The American Conservative публицист Катя Седжвик.
По ее словам, история не сохранила имени изобретателя этого блюда. Борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля, передает РИА «Новости» мнение издание.
Так, Седжвик добавила, что борщ «явно старше хроник, подтверждающих его существование», а возможно «предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу». Но даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто первый в столь многонациональном регионе додумался положить в суп ключевой элемент – свеклу, отмечается в статье.
«Это вполне мог быть казак, татарин или русин – и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями», – заключила Седжвик.
Спикер российского МИД Мария Захарова в свою очередь напомнила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева.
«Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584–1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», – написала она в своем Telegram-канале.
В начале июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. О планах подачи заявки минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как русские придумали «украинский борщ».
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Российские зенитчики научились сбивать ракеты американской РСЗО HIMARS
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Российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые с конца июня начали применять в Донбассе украинские военные, рассказал офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»).
«Зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того, что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было (заявлено)», – передает РИА «Новости» слова офицера.
По его словам, его батарея сбила уже не один HIMARS в небе Донбасса. Хотя, по признанию военнослужащего, это было нелегкой задачей.
«Самая сложная цель, по которым работали мы, – это реактивные снаряды HIMARS. Данные снаряды... летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем (ракеты) до 22 тыс. метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное... Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд... Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь ноль один. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной», – отметил собеседник агентства.
Несмотря на это, по словам офицера, зенитчики все же пытаются их сбивать. «Профессионализм наших воинов повысился до самого максимального уровня, и сейчас проблемы не составляет бороться и с данной системой», – подчеркнул он.
Ранее в Минобороны сообщили, что в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой народной республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.
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В ДНР назвали сроки освобождения территории республики
Первый замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов полагает, что территория республики будет освобождена от ВС Украины до конца августа.
«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», – передает ТАСС слова Безносова в эфире канала «Соловьев Live».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Лавров: Запад запретил Киеву договариваться с Россией
Западные страны, очевидно, запретили Киеву договариваться с Россией на основе соглашений, достигнутых в Стамбуле в марте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду.
«Когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились. Состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег. Но с тех пор никого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что «нам известно, что такие наши коллеги, как Соединенные Штаты, Великобритания и ряд европейских стран, запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул».
Также Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. «Что касается ситуации на земле и перспектив ее развития, мы тоже об этом сегодня подробно с господином президентом [Уганды Йовери Кагутой Мусевени] говорили. Мы никогда не отказывались от переговоров [с Украиной], потому что всем хорошо известно – любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом», – сказал министр.
Ранее Лавров заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима, российский и украинский народ продолжат жить вместе.
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ПВО отразила все попытки ВСУ обстрелять Херсон
Украинские военные во вторник попытались дважды обстрелять Херсон, обе ракеты сбили российской системой ПВО на подходе к городу, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Они пытаются стрелять, но система ПВО отбила, ничего не долетело, прилетов не было. Мы насчитали около двух попыток, но система усилилась, никаких угроз нет. Мы не можем сказать, по мосту ли стреляли, потому что ракеты были сбиты на подходе к городу», – цитирует Стремоусова ТАСС.
Он указал, что сейчас еще не установлена РСЗО, из которой выпустили ракеты.
Ранее в администрации региона сообщали, что ВСУ в ночь на вторник предприняли попытку нанести ракетный удар по Херсону, однако в городе сработала система противовоздушной обороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российские средства ПВО и ПРО подтвердили свои характеристики в ходе спецоперации и даже превзошли их.
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«Нафтогаз Украины» объявил о дефолте по еврооблигациям
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Украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.
«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», – приводит сообщение компании ТАСС.
Как отмечается, кабмин Украины «не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)». Таким образом, как подчеркивает компания, «правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».
Кроме того, сообщается, что «поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС
Углегорская тепловая электростанция (ТЭС) в Светлодарске взята под контроль союзных сил, заявили в министерстве внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР).
Об этом сообщает телеканал «Звезда». Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску.
До этого сообщалось, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
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Система ПВО перехватила ракеты ВСУ над Херсоном
Украинские военные в ночь на вторник предприняли попытку нанести ракетный удар по Херсону, однако в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.
«Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны. Информация уточняется», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне рубль ввели в полноценный оборот.
В ДНР подсчитали, что в ВСУ остались 10% кадровых военных после начала СВО
В составе вооруженный сил Украины осталось примерно 10% кадровых военных после начала спецоперации, остальные ранены, убиты или в плену, сообщил замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов.
Погибших, раненых или попавших в плен срочно замещали мобилизированными и терробороновцами.
«Мобилизированные и терробороновцы тоже статус военных имеют, но мотивация и боевой опыт все-таки отличается. В процентном соотношении кадровых, которые изначально здесь были, [осталось с начала спецоперации] около 10%», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными.
Напомним, украинская армия несла самые большие потери в мае, когда в день погибали до 100 человек, а 300–400 получали ранения, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
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В США назвали пять главных ошибок Запада в украинском кризисе
Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе сопровождается частыми просчетами, что напрямую влияет на эскалацию конфликта, написал издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.
По его мнению, США допустили по отношению к России и Украине пять ключевых ошибок, первая из которых – игнорирование многочисленных предупреждений Москвы о том, что расширение НАТО на Восток будет рассматриваться как экзистенциальная угроза безопасности, передает РИА «Новости».
«Начиная с президента Билла Клинтона, Америка и ее союзники придерживались позиции, что, поскольку Запад не намерен нападать на Россию, опасения Москвы можно смело игнорировать. Однако, как и предполагали в то время Джордж Ф. Кеннан и другие американские критики расширения альянса, Москва заняла все более решительную позицию против расширения, кульминацией которой стала спецоперация на Украине. Вместо того чтобы признать это развитие событий как свидетельство ошибок Запада, внешнеполитическая элита Запада теперь представляет позицию Москвы как доказательство агрессивной природы России», – отметил Саймс.
По мнению автора статьи, второй ошибкой США и других западных стран стало решение обрубить России дипломатические пути урегулирования кризисной ситуации. Он подчеркнул, что любые ее шаги трактовались слишком агрессивно.
«У Вашингтона были все возможности проверить гибкость Москвы в предложении переговоров, начав с очевидного пункта соглашения, а именно с того, что НАТО не пригласит Украину в свои ряды в ближайшее время. Вместо этого президент Джо Байден решил вызвать Путина на блеф – с предсказуемыми результатами. Неужели кто-то действительно верит, что если бы администрация предложила серьезные переговоры по российским проблемам Украины, а не пренебрежительно отвергла их, Москва все равно отдала бы приказ о начале спецоперации?» – высказался Саймс.
Кроме того, Вашингтон не только недооценил серьезность требований Москвы, но и переоценил собственное влияние на мировой арене, хотя он уже не обладает неоспоримым глобальным доминированием – ни экономическим, ни политическим, ни военным. Автор статьи заметил, что из-за этого имидж демократичности западных государств поставили под сомнение.
«Теперь, когда усилия Вашингтона по убеждению оказались недостаточными, администрация Байдена прибегает к угрозам серьезных последствий в отношении любого, кто откажется сотрудничать с американскими санкциями, включая Китай, еще одну ядерную великую державу, или таких американских противников, как Иран, уже находящийся под жесткими санкциями США. Эти усилия послали четкий сигнал: страны за пределами Запада должны следовать диктату американской силы, а не права», – добавил Саймс.
Кроме того, публицист назвал четвертую ошибку, подчеркнув непродуманность антироссийских санкций, принятых только ради демонстративного эффекта «солидарности».
«Жизнь в России остается удивительно нормальной. Рубль не только стабилизировался, но укрепился, инфляцию все больше удается взять под контроль, а в цепочке поставок нет видимых перебоев. Поездки как в Москву, так и в провинцию говорят о том, что многие россияне считают свою жизнь по сути нормальной, без каких-либо болезненных перебоев», – признал политолог.
При этом самым главным промахом администрации Джо Байдена Саймс назвал готовность передать Киеву возможность управлять американской политикой.
«Было бы нарушением суверенитета позволить иностранному правительству де-факто контролировать поддержку США в противостоянии с другой ядерной державой, надеясь, что если дело дойдет до драки, Америка будет относиться к Украине как к союзнику по НАТО, имеющему право на автоматическую военную поддержку», – подытожил он.
Ранее американский экономист Джеймс Рикардс заявил, что США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х годах налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем.
До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
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