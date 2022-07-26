Политологи выявили новые форматы политической конкуренции в РФ в связи со спецоперацией

«Несмотря на спецоперацию и обновление конфигурации партийной системы в России, в будущих выборах примут участие 24 из 29 партий, имеющих на это право. Это высокий показатель», – сказал политолог Максим Григорьев в ходе круглого стола, посвященного итогам выдвижения в Единый день голосования 2022 года.

«Процедуры выдвижения кандидатов и партий на выборах, которые состоятся в регионах и муниципалитетах 11 сентября, подходят к концу. Самое время подводить итоги этого этапа кампании», – отметил Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате.

Эксперт констатировал: «Первое, что нужно сказать – несмотря на проведение специальной военной операции, избирательная кампания стартовала в предусмотренные законом сроки, продемонстрировав устойчивость как политической, так и партийной системы страны – они полноценно функционируют в новых условиях». Григорьев поделился своим мнением в ходе прошедшего во вторник в Москве круглого стола на тему: «Итоги выдвижения в Единый день голосования 2022: предвыборная конкуренция в новых условиях».

По мнению политолога, уже на этапе выдвижения можно говорить об увеличении политической конкуренции и расширении спектра политического предложения. «В выборах участвуют 24 из 29 партий, имеющих на это право. В том числе, в выборах должностных лиц регионов своих кандидатов выдвинули 16 партий. Причем, по сравнению с прошлым годом, количество претендентов на одно место в среднем выросло с 5,6 до 6,3 человека. На выборах депутатов законодательных собраний представлены 15 партий», – сообщил член Общественной палаты.

Отличительной чертой нынешней избирательной кампании стало то, что все партии-участницы придерживаются схожего мнения в отношении спецоперации на Украине, отметил Григорьев. «При всем разнообразии программ, по ключевым вопросам обеспечения национальной безопасности и защиты интересов нашей страны, именно в отношении спецоперации ведущие политические силы страны выступают с близких позиций», – подчеркнул эксперт. В рамках этого консенсуса возможна конкуренция, добавил Григорьев, участники предвыборной гонки делают акцент на том, что именно их партия (а не партии-соперницы) более последовательно поддерживает СВО, активнее других помогает жителям Донбасса и освобожденных территорий.

В целом, отметил Григорьев, в условиях сложной внешнеполитической обстановки российская политическая, партийная и электоральная системы демонстрируют устойчивость и значительный запас прочности, а также потенциал для стабильного функционирования в новых условиях. «Новые геополитические условия и формирование внутри нашей страны общественного консенсуса по вопросу спецоперации внесли серьезные коррективы в политическую повестку и форматы конкуренции. При этом политический ландшафт в России ничуть не обеднел», – констатировал политолог.

Важно, что участники нынешней избирательной кампании воспринимают ее как обычный, плановый политический процесс, отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он напомнил – после начала спецоперации звучали предложения о переносе или даже отказе от выборов. Но подготовка к выборам продолжалась, и это их решение оказалось оправданным, подчеркнул эксперт.

«Кампании в регионах идут без всяких чрезвычайных ситуаций, конкуренция высокая, все инструменты для борьбы претендентам предоставлены, – констатировал Чеснаков. – На первом плане в повестке у партий поддержка спецоперации. Вместе с тем, партии пытаются донести до избирателя, что они заняты конкретными локальными нуждами граждан. Пока лучше всего это удается донести у партии власти – «Единой России».

Кроме того, указал Чеснаков, на фоне спецоперации появляются новые общественные фигуры – волонтеры, участники различных гуманитарных проектов, значимых как с социальной, так и с политической точек зрения. «Нельзя упускать из виду и особенную актуальность для нынешней кампании фактора тех сил влияния, которые связаны с иноагентами и зарубежными странами. Часть уехавших игроков, которые раньше принимали активное участие в избирательных процессах, пытаются с помощью западных стран влиять на российские выборы, но пока у них это не очень хорошо получается», – подчеркнул аналитик.

Накануне сообщалось, что региональные общественные штабы по наблюдению за выборами начали обучать наблюдателей, проводить экспертные мероприятия и подписывать соглашения с общественными организациями и вузами. Это обусловлено завершением этапа выдвижения на предстоящих 11 сентября выборах. Серьезное внимание также уделяется проверке доступности избирательных участков для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями, сообщается на сайте НОМ.

В единый день голосования 11 сентября в России пройдет 4,6 тыс. кампаний разного уровня в 82 субъектах Федерации. В том числе будут избраны региональные законодательные собрания в шести регионах и 14 глав субъектов России. Из 87 претендентов на губернаторские кресла 81 выдвинут политическими партиями и шесть – в порядке самовыдвижения.